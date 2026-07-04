Trauerfeiern für Irans Obersten Führer Khamenei begonnen

Teheran - Mehr als vier Monate nach seiner Tötung haben am Samstag im Iran unter großen Sicherheitsvorkehrungen die öffentlichen Trauerfeiern für den obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei begonnen. Aufnahmen im Staatsfernsehen zeigten den Sarg des Religionsführers aufgebahrt in der Großmoschee Mosalla. Zahlreiche Anhänger strömten bereits seit der Dämmerung zum Veranstaltungsort.

Babler verteidigt hohe Ausgaben für Gesundheitssystem

Wien - Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hat die hohen Ausgaben für das Gesundheitssystem verteidigt. Steigende Lebenserwartung und teure Medikamente würden diese sogar noch weiter antreiben. "Ja, es wird teurer", sagte er am Samstag bei Ö1 "Im Journal zu Gast". Die Angebote müssten allen zur Verfügung stehen, so Babler. Die jüngste Einigung der "Reformpartnerschaft" könne dennoch die bestehenden Strukturen entlasten. Demnach sollen etwa Primärversorgungseinheiten ausgebaut werden.

Ukraine dementiert russische Einnahme von Kostjantyniwka

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat russische Angaben über eine angebliche Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Kostjantyniwka dementiert. "Wir weisen dies zurück. Das sind weitere Falschmeldungen", sagte ein Vertreter des ukrainischen Generalstabs am Samstag. Die Stadt befinde sich weiter unter ukrainischer Kontrolle. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, Generalstabschef Waleri Gerassimow habe Präsident Wladimir Putin über die Einnahme unterrichtet.

Ukraine attackierte russische Ölhafen bei St. Petersburg

St. Petersburg - Die Ukraine hat erneut russische Ölanlagen an der Ostsee bei St. Petersburg mit Drohnen angegriffen. Bei der nächtlichen Attacke wurde den Behörden zufolge auch ein Ostseehafen für Ölexporte getroffen. Der Gouverneur von Sankt Petersburg, Alexander Beglow, sprach von einem groß angelegten Angriff auf die Metropole mit sechs Millionen Einwohnern. Ein russischer Drohnenangriff auf eine Gasförderanlage in der zentralukrainischen Region Poltawa löste indes ein Feuer aus.

Tangente nach Brand einer Müllhalle weiter gesperrt

Wien - Nach dem Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb in Wien-Donaustadt ist die Südosttangente (A23) zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Stadlauer Tunnel in beiden Fahrtrichtungen weiterhin gesperrt. Eine Überprüfung durch einen Statiker ergab der Feuerwehr zufolge, dass die Halle akut einsturzgefährdet ist und die Strecke vorerst nicht freigegeben werden kann. Der Asfinag zufolge könnte die Freigabe der gesamten Strecke aus Sicherheitsgründen erst am Sonntagabend erfolgen.

Paris und London wollen Straße von Hormuz mit Oman absichern

Paris/London - Nach der iranischen Ablehnung einer internationalen Marinemission in der Straße von Hormuz wollen Frankreich und Großbritannien mit dem Oman eine sichere Schifffahrt durch die Meerenge gewährleisten. "Das Sultanat Oman hat sich bereit erklärt, mit Frankreich und dem Vereinigten Königreich zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit der Schifffahrt in seinen Hoheitsgewässern zu gewährleisten", teilten Paris und London in einer gemeinsamen Erklärung am Abend mit.

AfD-Parteitag in Erfurt begonnen

Erfurt - Begleitet von massiven Protesten hat am Samstag in Erfurt der Bundesparteitag der deutschen Rechtsaußenpartei AfD begonnen. Im Mittelpunkt des zweitägigen Delegiertentreffens der in Teilen rechtsextremen Partei stehen Personalentscheidungen: Die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla stellen sich der Wiederwahl, auch der gesamte Parteivorstand muss turnusgemäß neu gewählt werden.

Papst besucht Friedhof der Namenlosen auf Lampedusa

Vatikanstadt/Lampedusa - Papst Leo XIV. ist am Samstag mit einem Flugzeug auf Lampedusa eingetroffen. Bei seiner Ankunft auf der Mittelmeerinsel wurde er vom italienischen Staatssekretär Alfredo Mantovano, Siziliens Regionalpräsident Renato Schifani sowie von Lampedusas Bürgermeister Filippo Mannino empfangen. Anschließend fuhr der Papst zum Friedhof der Insel, wo er Blumen an den Gräbern mehrerer im Mittelmeer ums Leben gekommener Migranten niederlegte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red