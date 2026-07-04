Tangente nach Brand einer Müllhalle bis Sonntag gesperrt

Wien - Nach dem Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb in Wien-Donaustadt ist die Südosttangente (A23) zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Stadlauer Tunnel in beiden Fahrtrichtungen zumindest bis Sonntag gesperrt. Es ist sogar möglich, dass der Streckenabschnitt auch zu Wochenbeginn noch nicht befahrbar ist, falls die Arbeiten an der Müllhalle nicht entsprechend fortgeschritten sind. "Sicherheit geht vor", sagte Asfinag-Sprecher Andreas Steindl am Samstag der APA.

Trauerfeiern für Irans Obersten Führer Khamenei begonnen

Teheran - Massenandrang in Teheran zum Beginn der sechstägigen offiziellen Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei: Tausende Menschen, einige mit Tränen in den Augen, sind am Samstag zum Moschee-Komplex der Großen Mosalla von Teheran geströmt, um dem langjährigen Machthaber die letzte Ehre zu erweisen. Nach dem von den USA und Israel begonnenen Krieg soll die Trauerfeier auch eine Machtdemonstration sein.

Babler verteidigt hohe Ausgaben für Gesundheitssystem

Wien - Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hat die hohen Ausgaben für das Gesundheitssystem verteidigt. Steigende Lebenserwartung und teure Medikamente würden diese sogar noch weiter antreiben. "Ja, es wird teurer", sagte er am Samstag bei Ö1 "Im Journal zu Gast". Die Angebote müssten allen zur Verfügung stehen, so Babler. Die jüngste Einigung der "Reformpartnerschaft" könne dennoch die bestehenden Strukturen entlasten. Demnach sollen etwa Primärversorgungseinheiten ausgebaut werden.

Ukraine attackierte russische Ölhafen bei St. Petersburg

St. Petersburg - Die Ukraine hat erneut russische Ölanlagen an der Ostsee bei St. Petersburg mit Drohnen angegriffen. Bei der nächtlichen Attacke wurde den Behörden zufolge auch ein Ostseehafen für Ölexporte getroffen. Der Gouverneur von Sankt Petersburg, Alexander Beglow, sprach von einem groß angelegten Angriff auf die Metropole mit sechs Millionen Einwohnern. Ein russischer Drohnenangriff auf eine Gasförderanlage in der zentralukrainischen Region Poltawa löste indes ein Feuer aus.

Ukraine dementiert russische Einnahme von Kostjantyniwka

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat russische Angaben über eine angebliche Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Kostjantyniwka dementiert. "Wir weisen dies zurück. Das sind weitere Falschmeldungen", sagte ein Vertreter des ukrainischen Generalstabs am Samstag. Die Stadt befinde sich weiter unter ukrainischer Kontrolle. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, Generalstabschef Waleri Gerassimow habe Präsident Wladimir Putin über die Einnahme unterrichtet.

AfD formuliert auf Parteitag Machtanspruch

Erfurt - Bei ihrem von massiven Protesten begleiteten Parteitag hat die deutsche Rechtsaußenpartei AfD einen klaren Machtanspruch formuliert. "Wir sind die neue Volkspartei in Deutschland", sagte die Co-Parteivorsitzende Alice Weidel am Samstag in ihrer Rede vor den Delegierten in der Messehalle Erfurt. Die AfD sei "bereit, Verantwortung zu übernehmen".

Papst besucht Friedhof der Namenlosen auf Lampedusa

Vatikanstadt/Lampedusa - Papst Leo XIV. ist am Samstag mit einem Flugzeug auf Lampedusa eingetroffen. Bei seiner Ankunft auf der Mittelmeerinsel wurde er vom italienischen Staatssekretär Alfredo Mantovano, Siziliens Regionalpräsident Renato Schifani sowie von Lampedusas Bürgermeister Filippo Mannino empfangen. Anschließend fuhr der Papst zum Friedhof der Insel, wo er Blumen an den Gräbern mehrerer im Mittelmeer ums Leben gekommener Migranten niederlegte.

Polizei warnt vor Einbrecherbande mit Klebestreifen-Trick

Linz - Das Landeskriminalamt Oberösterreich warnt vor einer Einbrechergruppe, die Wohnungen mit Klebefäden zwischen Tür und Türstock markiert, um auszutesten, ob die Bewohner auf Urlaub sind. In den vergangenen Tagen wurden bereits Einbrüche in Linz, Traun, Wels und Steyr verübt. Die Exekutive ersucht um erhöhte Wachsamkeit. Wenn man solche Markierungen entdeckt, solle man umgehend den Polizeinotruf oder die nächste Polizeidienststelle informieren.

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red