Tangente nach Brand einer Müllhalle bis Sonntag gesperrt

Wien - Nach dem Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb in Wien-Donaustadt ist die Südosttangente (A23) zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Stadlauer Tunnel in beiden Fahrtrichtungen zumindest bis Sonntag gesperrt. Es ist sogar möglich, dass der Streckenabschnitt auch zu Wochenbeginn noch nicht befahrbar ist, falls die Arbeiten an der Müllhalle nicht entsprechend fortgeschritten sind. "Sicherheit geht vor", sagte Asfinag-Sprecher Andreas Steindl am Samstag der APA.

Trauerfeiern für Irans Obersten Führer Khamenei begonnen

Teheran - Massenandrang in Teheran zum Beginn der sechstägigen offiziellen Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei: Tausende Menschen, einige mit Tränen in den Augen, sind am Samstag zum Moschee-Komplex der Großen Mosalla von Teheran geströmt, um dem langjährigen Machthaber die letzte Ehre zu erweisen. Nach dem von den USA und Israel begonnenen Krieg soll die Trauerfeier auch eine Machtdemonstration sein.

Babler verteidigt hohe Ausgaben für Gesundheitssystem

Wien - Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hat die hohen Ausgaben für das Gesundheitssystem verteidigt. Steigende Lebenserwartung und teure Medikamente würden diese sogar noch weiter antreiben. "Ja, es wird teurer", sagte er am Samstag bei Ö1 "Im Journal zu Gast". Die Angebote müssten allen zur Verfügung stehen, so Babler. Die jüngste Einigung der "Reformpartnerschaft" könne dennoch die bestehenden Strukturen entlasten. Demnach sollen etwa Primärversorgungseinheiten ausgebaut werden.

Trotz Protesten: AfD formuliert auf Parteitag Machtanspruch

Erfurt - Bei ihrem von massiven Protesten begleiteten Parteitag hat die deutsche Rechtsaußenpartei AfD einen klaren Machtanspruch formuliert. "Wir sind die neue Volkspartei in Deutschland", sagte die Co-Parteivorsitzende Alice Weidel am Samstag in ihrer Rede vor den Delegierten in der Messehalle Erfurt. Die AfD sei "bereit, Verantwortung zu übernehmen". An den Gegenkundgebungen nahmen laut Organisatoren bis zu 50.000 Menschen teil. Die Polizei zählte mindestens 31.000 Teilnehmer.

Ukraine dementiert russische Einnahme von Kostjantyniwka

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat russische Angaben über eine angebliche Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Kostjantyniwka dementiert. "Wir weisen dies zurück. Das sind weitere Falschmeldungen", sagte ein Vertreter des ukrainischen Generalstabs am Samstag. Die Stadt befinde sich weiter unter ukrainischer Kontrolle. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, Generalstabschef Waleri Gerassimow habe Präsident Wladimir Putin über die Einnahme unterrichtet.

Ukraine attackierte russische Ölhafen bei St. Petersburg

St. Petersburg - Die Ukraine hat erneut russische Ölanlagen an der Ostsee bei St. Petersburg mit Drohnen angegriffen. Bei der nächtlichen Attacke wurde den Behörden zufolge auch ein Ostseehafen für Ölexporte getroffen. Der Gouverneur von Sankt Petersburg, Alexander Beglow, sprach von einem groß angelegten Angriff auf die Metropole mit sechs Millionen Einwohnern. Ein russischer Drohnenangriff auf eine Gasförderanlage in der zentralukrainischen Region Poltawa löste indes ein Feuer aus.

Sechs Vermisste nach Schiffsunglück vor Insel Samos

Samos/Ankara/Athen - Vor der griechischen Insel Samos ist am Samstag ein groß angelegter Such- und Rettungseinsatz abgehalten worden, nachdem in der Nacht ein Boot mit Migranten nahe der türkischen Küste gekentert war. Laut griechischer Küstenwache wurde der Notfall am Freitagabend gegen 22.30 Uhr gemeldet. Türkische Einsatzkräfte retteten 34 Menschen aus dem Wasser. Allerdings galten sechs Personen als vermisst, wie es seitens beider Länder hieß. Die Suchaktionen seien weiter im Gange.

Hodler-Gemälde für über 7,6 Mio. Euro in Zürich versteigert

Zürich - Das Gemälde "Sonnenuntergang am Genfersee" des Schweizer Malers Ferdinand Hodler aus dem Jahr 1917 ist für fast sieben Millionen Schweizer Franken (7,62 Mio. Euro) versteigert worden. Das teilte das Zürcher Auktionshaus Koller am Samstag im Rahmen seiner Juni-Auktionswoche mit. Mit "Das Jungfraumassiv" von 1914 wurde noch ein zweites Werk des Schweizer Künstlers versteigert. 1,8 Millionen Franken war dies einem Bieter wert, wie weiters mitgeteilt wurde.

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red