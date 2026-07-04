Trauerfeiern für Irans Obersten Führer Khamenei begonnen

Teheran - Massenandrang in Teheran zum Beginn der sechstägigen offiziellen Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei: Tausende Menschen, einige mit Tränen in den Augen, sind am Samstag zum Moschee-Komplex der Großen Mosalla von Teheran geströmt, um dem langjährigen Machthaber die letzte Ehre zu erweisen. Nach dem von den USA und Israel begonnenen Krieg soll die Trauerfeier auch eine Machtdemonstration sein.

Erdbeben in Venezuela: Bereits mehr als 2.900 Tote

Caracas - Die offizielle Zahl der Todesopfer durch das verheerende Doppel-Erdbeben in Venezuela ist auf mehr als 2.900 gestiegen. Es seien bisher 2.954 Todesopfer geborgen worden, teilte die Regierung am Samstag mit. Zudem seien fast 16.600 Menschen verletzt worden. 856 Häuser seien bei den Beben beschädigt worden, mehr als 16.000 Menschen verloren den Angaben zufolge ihr Zuhause. Zur Zahl der noch Vermissten machte die Regierung keine Angaben.

Trotz Protesten: AfD formuliert auf Parteitag Machtanspruch

Erfurt - Bei ihrem von massiven Protesten begleiteten Parteitag hat die deutsche Rechtsaußenpartei AfD einen klaren Machtanspruch formuliert. "Wir sind die neue Volkspartei in Deutschland", sagte die Co-Parteivorsitzende Alice Weidel am Samstag vor den Delegierten in der Messehalle Erfurt. Die AfD sei "bereit, Verantwortung zu übernehmen". An den Gegenkundgebungen nahmen laut Organisatoren bis zu 50.000 Menschen teil. Die Polizei zählte 31.000 weitgehend "friedliche" Teilnehmer.

Ukraine dementiert russische Einnahme von Kostjantyniwka

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat russische Angaben über eine angebliche Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Kostjantyniwka dementiert. "Wir weisen dies zurück. Das sind weitere Falschmeldungen", sagte ein Vertreter des ukrainischen Generalstabs am Samstag. Die Stadt befinde sich weiter unter ukrainischer Kontrolle. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, Generalstabschef Waleri Gerassimow habe Präsident Wladimir Putin über die Einnahme unterrichtet.

Waldbrand bei Costa Brava weitgehend unter Kontrolle

Madrid/Barcelona/Girona - Feuerwehrleute haben einen Waldbrand nahe der spanischen Touristenregion Costa Brava teilweise unter Kontrolle gebracht. Bis Samstag früh vernichteten die Flammen etwa 2.200 Hektar Vegetation, wie die katalanische Feuerwehr mitteilte. Ziel sei es, den Brand vollständig unter Kontrolle zu bringen, bevor der Wind sich drehe. In Portugal bekämpften unterdessen hunderte Feuerwehrleute weiter einen im Norden des Landes wütenden Waldbrand.

Frankreich: Massenprotest gegen sexualisierte Gewalt

Paris - Zehntausende Menschen haben am Samstag in mehreren französischen Städten gegen sexualisierte Gewalt protestiert. Alleine in Paris gingen nach Angaben der Organisatoren 100.000 Menschen auf die Straße. Auslöser der Proteste war der Tod der Elfjährigen Lyhanna, die mutmaßlich von einem Sexualstraftäter vergewaltigt und getötet worden war.

Sechs Vermisste nach Schiffsunglück vor Insel Samos

Samos/Ankara/Athen - Vor der griechischen Insel Samos ist am Samstag ein groß angelegter Such- und Rettungseinsatz abgehalten worden, nachdem in der Nacht ein Boot mit Migranten nahe der türkischen Küste gekentert war. Laut griechischer Küstenwache wurde der Notfall am Freitagabend gegen 22.30 Uhr gemeldet. Türkische Einsatzkräfte retteten 34 Menschen aus dem Wasser. Allerdings galten sechs Personen als vermisst, wie es seitens beider Länder hieß. Die Suchaktionen seien weiter im Gange.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red