Trauerfeiern für Irans Obersten Führer Khamenei begonnen

Teheran - Massenandrang in Teheran zum Beginn der sechstägigen offiziellen Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei: Tausende Menschen, einige mit Tränen in den Augen, sind am Samstag zum Moschee-Komplex der Großen Mosalla von Teheran geströmt, um dem langjährigen Machthaber die letzte Ehre zu erweisen. Nach dem von den USA und Israel begonnenen Krieg soll die Trauerfeier auch eine Machtdemonstration sein.

AfD-Parteitag endet mit Reden von Weidel und Chrupalla

Erfurt - Mit Ansprachen der Co-Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel geht am Sonntag in der ostdeutschen Stadt Erfurt der Bundesparteitag der Rechtsaußenpartei "Alternative für Deutschland" (AfD) zu Ende. Die Delegierten in den Messehallen der thüringischen Landeshauptstadt hatten beide am Vortag im Amt bestätigt. Weidel ging mit 81,3 Prozent der Delegiertenstimmen gestärkt aus der Wahl hervor, der Co-Vorsitzende Tino Chrupalla bekam mit 70 Prozent einen Dämpfer.

PFAS auch im Leitungswasser von Mannswörth

Mannswörth - Wenn Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) im Trinkwasser nachgewiesen wurden, ist schnelles Handeln unumgänglich. PFAS sind extrem langlebig, reichern sich im Körper an und können bei dauerhaft hoher Belastung gesundheitliche Schäden verursachen. In Mannswörth (Bezirk Bruck an der Leitha) in Niederösterreich wurde bei einer privat beauftragten Laboruntersuchung nun PFAS nicht nur im Brunnen-, sondern auch im Trinkwasser gefunden.

OGH-Präsident: Arbeitsbedingungen in Justiz "unzumutbar"

Wien - Der Präsident des Obersten Gerichtshofes (OGH), Georg Kodek, warnt vor zu hohen Belastungen im Justizbereich. "Die Arbeitsbedingungen sind unzumutbar", sagte er im APA-Interview. Noch funktioniere die Gerichtsbarkeit "einigermaßen gut", das könne sich aber bald ändern. Entsprechend vorsichtig müsse man mit Sparmaßnahmen sein. Die jüngste Diskussion um vorzeitige Haftentlassungen macht Kodek "sehr besorgt", für den Justizpalast wünscht er sich eine Klimaanlage.

Gewitter stört Jubiläumsfeiern in Washington

Washington - Die Feiern zum 250-jährigen Bestehen der USA in Washington sind nach einem Gewitter fortgesetzt worden. Besucher wurden am späten Samstagabend (Ortszeit) über Lautsprecher aufgerufen, sich wieder vor einer Freiluftbühne auf der National Mall zu versammeln, wo US-Präsident Donald Trump eine Rede halten wollte. Die Ansprache und das Feuerwerk verspäteten sich um mehr als eine Stunde. Trump erklärte, er werde seine Rede unter allen Umständen halten.

Trump spricht mit Putin und Selenskyj über Lage in Ukraine

Moskau/Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach Gesprächen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Hilfe bei der Beendigung des Ukraine-Kriegs angeboten. In einem fast 90-minütigen Telefonat mit Putin habe Trump seine Bereitschaft bekräftigt, sich für ein schnelles Ende der Kämpfe einzusetzen, teilte Kreml-Berater Juri Uschakow mit. Trump habe das Angebot im Zusammenhang mit seiner Teilnahme am NATO-Gipfel in der Türkei gemacht.

Erdbeben in Venezuela: Bereits mehr als 2.900 Tote

Caracas - Die offizielle Zahl der Todesopfer durch das verheerende Doppel-Erdbeben in Venezuela ist auf mehr als 2.900 gestiegen. Es seien bisher 2.954 Todesopfer geborgen worden, teilte die Regierung am Samstag mit. Zudem seien fast 16.600 Menschen verletzt worden. 856 Häuser seien bei den Beben beschädigt worden, mehr als 16.000 Menschen verloren den Angaben zufolge ihr Zuhause. Zur Zahl der noch Vermissten machte die Regierung keine Angaben.

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red