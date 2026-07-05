93-Jähriger sprengte in Wien Haus in die Luft - Verletzte

Wien - Ein 93-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Wien-Floridsdorf steht im Verdacht in der Nacht auf heute, Sonntag, durch eine mutwillig herbeigeführte Gasexplosion sein Wohnhaus vollständig zerstört zu haben. Durch die Explosion wurden auch angrenzende Einfamilienhäuser teilweise schwer beschädigt und weitere Personen leicht verletzt, zwei Personen mussten hospitalisiert werden. Das Motiv für die Tat wurde noch ermittelt, hieß es seitens der Polizei.

Trump warnt in Rede vor Übernahme durch "Kommunisten"

Washington - In einer Rede zum 250-jährigen Bestehen der USA hat Präsident Donald Trump das Land und sich selbst gepriesen und die oppositionellen Demokraten pauschal als "Kommunisten" verunglimpft. Am Unabhängigkeitstag am 4. Juli feierten die USA "den Triumph der Freiheit über die Tyrannei", sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit, Sonntagfrüh MESZ) in Washington. Die Amerikaner würden sich die Freiheit nicht mehr nehmen lassen, erst recht nicht von Kommunisten.

AfD-Parteitag endet mit Reden von Weidel und Chrupalla

Erfurt - Mit Ansprachen der Co-Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel geht am Sonntag in der ostdeutschen Stadt Erfurt der Bundesparteitag der Rechtsaußenpartei "Alternative für Deutschland" (AfD) zu Ende. Die Delegierten in den Messehallen der thüringischen Landeshauptstadt hatten beide am Vortag im Amt bestätigt. Weidel ging mit 81,3 Prozent der Delegiertenstimmen gestärkt aus der Wahl hervor, der Co-Vorsitzende Tino Chrupalla bekam mit 70 Prozent einen Dämpfer.

OGH-Präsident: Arbeitsbedingungen in Justiz "unzumutbar"

Wien - Der Präsident des Obersten Gerichtshofes (OGH), Georg Kodek, warnt vor zu hohen Belastungen im Justizbereich. "Die Arbeitsbedingungen sind unzumutbar", sagte er im APA-Interview. Noch funktioniere die Gerichtsbarkeit "einigermaßen gut", das könne sich aber bald ändern. Entsprechend vorsichtig müsse man mit Sparmaßnahmen sein. Die jüngste Diskussion um vorzeitige Haftentlassungen macht Kodek "sehr besorgt", für den Justizpalast wünscht er sich eine Klimaanlage.

Trump spricht mit Putin und Selenskyj über Lage in Ukraine

Moskau/Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach Gesprächen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Hilfe bei der Beendigung des Ukraine-Kriegs angeboten. In einem fast 90-minütigen Telefonat mit Putin habe Trump seine Bereitschaft bekräftigt, sich für ein schnelles Ende der Kämpfe einzusetzen, teilte Kreml-Berater Juri Uschakow mit. Trump habe das Angebot im Zusammenhang mit seiner Teilnahme am NATO-Gipfel in der Türkei gemacht.

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red