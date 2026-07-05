Verlängerung der Gasreserve soll am Montag fixiert werden

Wien - Die Verlängerung der staatlichen Gasreserve soll am Montag im Hauptausschuss des Nationalrats beschlossen werden. Die Regierung braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit. Der zuständige Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) appellierte am Sonntag per Aussendung an die Oppositionsparteien FPÖ und Grüne, zuzustimmen. "Versorgungssicherheit ist eine staatspolitische Aufgabe über Parteigrenzen hinweg", betonte er. Die Verlängerung bis 2029 kostet 240 Mio. Euro.

93-Jähriger sprengte in Wien Haus in die Luft - Verletzte

Wien - Ein 93-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Wien-Floridsdorf steht im Verdacht, in der Nacht auf heute, Sonntag, durch eine mutwillig herbeigeführte Gasexplosion sein Wohnhaus vollständig zerstört zu haben. Durch die Explosion wurden auch angrenzende Einfamilienhäuser teilweise schwer beschädigt. Neun Personen wurden verletzt, drei Menschen - darunter der Verdächtige - mussten hospitalisiert werden. Das Motiv für die Tat wurde noch ermittelt, so die Polizei.

Totschnig setzt zur Hitze-Anpassung auf thermische Sanierung

Wien - Klimaminister Norbert Totschnig (ÖVP) setzt bei der Anpassung an hohe Temperaturen weiterhin auf die thermische Sanierung von Gebäuden. Trotz Sparbudgets würden die Investitionen in diesem Bereich fortgesetzt, betonte er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Klimaschutz brauche ein koordiniertes Vorgehen, sagte Totschnig. Beim ausständigen Klimagesetz will der Minister "Positionen zusammenführen". Wichtig ist ihm die Sicherung der Wasserversorgung.

66-jährige Taucherin erlitt im Attersee Panikattacke

Steinbach am Attersee - Eine 66-jährige Taucherin ist am Samstag bei einem Nachttauchgang im Attersee in Panik geraten. Die Deutsche signalisierte ihrem Tauchlehrer noch, dass sie aufsteigen möchte. Der Mann und eine Tauchpartnerin zogen die Frau darum an den beiden Armen an die Wasseroberfläche. Sie dürfte ihren Atemregler zwar die ganze Zeit über im Mund gehabt, aber dennoch Wasser in die Lunge bekommen haben. Die Taucherin wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Vöcklabruck gebracht.

Identitäre nach Übergriff auf Leobener Taxler in Tatverdacht

Leoben - Nach dem gewalttätigen Übergriff auf einen Taxifahrer in Leoben am Rande eines Treffens der Burschenschaft Leder ermittelt die Staatsanwaltschaft Leoben wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz und versuchter schwerer Körperverletzung. Das bestätigte Behördensprecher Andreas Riedler. Unter den Tatverdächtigen sollen sich zwei führende Mitglieder der rechtsextremen Identitären Bewegung Österreich (IBÖ) befinden, erfuhr die APA aus Ermittlerkreisen.

Trauerfeiern für Khamenei in Teheran

Teheran - Im Iran hat ein hochrangiger Geistlicher das Totengebet für den im Krieg gegen Israel und die USA getöteten obersten Führer Ali Khamenei geleitet. Am zweiten Tag der öffentlichen Trauerfeiern trat der 97-jährige Großayatollah Jafar Sobhani dabei als Vorbeter auf, wie auf Aufnahmen des Staatsfernsehens zu sehen ist. Auch Khameneis drei Söhne Masoud, Mostafa und Mejsam nahmen an den Gebeten teil, sein Sohn und Nachfolger Mojtaba fehlte dagegen.

AfD-Parteitag endet mit Reden von Weidel und Chrupalla

Erfurt - Mit Ansprachen der Co-Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel geht am Sonntag in der ostdeutschen Stadt Erfurt der Bundesparteitag der Rechtsaußenpartei "Alternative für Deutschland" (AfD) zu Ende. Die Delegierten in den Messehallen der thüringischen Landeshauptstadt hatten beide am Vortag im Amt bestätigt. Mit Videos zur Einstimmung auf die anstehenden Landtagswahlen im Osten Deutschlands setzte die AfD ihren Parteitag in Erfurt fort.

2.000 Jahre alte Gräber in Ägypten gefunden

Kairo - Spektakuläre Funde in Ägypten: Archäologen haben an der Mittelmeerküste des nordafrikanischen Landes mehrere fast 2000 Jahre alte Gräber entdeckt. Laut dem ägyptischen Tourismus- und Antikenministerium waren einige der in Marina El-Alamein gefundenen uralten Gräber auch nach so langer Zeit noch intakt. Zudem wurden in einer Wüste im Westen Ägyptens die Überreste einer Stadt aus byzantinischer Zeit ausgegraben.

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red