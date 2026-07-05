Trauerfeiern für Khamenei in Teheran

Teheran - Zehntausende Iraner haben am Wochenende Abschied von dem getöteten langjährigen Machthaber Ayatollah Ali Khamenei genommen. Sein Sohn und Nachfolger Mojtaba Khamenei fehlte jedoch auch am Sonntag, dem zweiten Tag der offiziellen Trauerfeierlichkeiten in Teheran. Er ist seit dem Tod seines Vaters bei US-israelischen Angriffen am 28. Februar nicht öffentlich in Erscheinung getreten.

93-Jähriger sprengte in Wien Haus in die Luft - Verletzte

Wien - Ein 93-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Wien-Floridsdorf steht im Verdacht, in der Nacht auf heute, Sonntag, durch eine mutwillig herbeigeführte Gasexplosion sein Wohnhaus vollständig zerstört zu haben. Durch die Explosion wurden auch angrenzende Einfamilienhäuser teilweise schwer beschädigt. Neun Personen wurden verletzt, drei Menschen - darunter der Verdächtige - mussten hospitalisiert werden. Das Motiv für die Tat wurde noch ermittelt, so die Polizei.

Verlängerung der Gasreserve soll am Montag fixiert werden

Wien - Die Verlängerung der staatlichen Gasreserve soll am Montag im Hauptausschuss des Nationalrats beschlossen werden. Die Regierung braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit. Der zuständige Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) appellierte am Sonntag per Aussendung an die Oppositionsparteien FPÖ und Grüne, zuzustimmen. "Versorgungssicherheit ist eine staatspolitische Aufgabe über Parteigrenzen hinweg", betonte er. Die Verlängerung bis 2029 kostet 240 Mio. Euro.

OPEC+ beschließt höhere Ölproduktion ab August

London/Wien - Trotz fallender Ölpreise hat sich der Förderstaatenverbund OPEC+ auf eine höhere Produktion ab August geeinigt. Die Staatengruppe, zu der die OPEC-Länder und andere Produzenten wie Russland gehören, einigte sich am Sonntag auf eine Erhöhung der Fördermenge um 188.000 Barrel am Tag, wie die OPEC+ mitteilte.

Identitäre nach Übergriff auf Leobener Taxler in Tatverdacht

Leoben - Nach dem gewalttätigen Übergriff auf einen Taxifahrer in Leoben am Rande eines Treffens der Burschenschaft Leder ermittelt die Staatsanwaltschaft Leoben wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz und versuchter schwerer Körperverletzung. Das bestätigte Behördensprecher Andreas Riedler. Unter den Tatverdächtigen sollen sich zwei führende Mitglieder der rechtsextremen Identitären Bewegung Österreich (IBÖ) befinden, erfuhr die APA aus Ermittlerkreisen.

AfD-Co-Parteichef Chrupalla: "Wir werden regieren"

Erfurt - Mit Ansprachen der Co-Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel ist am Sonntag in Erfurt der Bundesparteitag der Rechtsaußenpartei "Alternative für Deutschland" (AfD) zu Ende gegangen. Die Delegierten hatten beide am Vortag im Amt bestätigt. Chrupalla bekräftigte in seiner Abschlussrede den Machtanspruch seiner Partei: "Die AfD ist da, um zu siegen. Und wir werden siegen und wir werden regieren." Zehntausende AfD-Gegner beteiligten sich am Samstag an Protesten in Erfurt.

Totschnig setzt zur Hitze-Anpassung auf thermische Sanierung

Wien - Klimaminister Norbert Totschnig (ÖVP) setzt bei der Anpassung an hohe Temperaturen weiterhin auf die thermische Sanierung von Gebäuden. Trotz Sparbudgets würden die Investitionen in diesem Bereich fortgesetzt, betonte er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Klimaschutz brauche ein koordiniertes Vorgehen, sagte Totschnig. Beim ausständigen Klimagesetz will der Minister "Positionen zusammenführen". Wichtig ist ihm die Sicherung der Wasserversorgung.

66-jährige Taucherin erlitt im Attersee Panikattacke

Steinbach am Attersee - Eine 66-jährige Taucherin ist am Samstag bei einem Nachttauchgang im Attersee in Panik geraten. Die Deutsche signalisierte ihrem Tauchlehrer noch, dass sie aufsteigen möchte. Der Mann und eine Tauchpartnerin zogen die Frau darum an den beiden Armen an die Wasseroberfläche. Sie dürfte ihren Atemregler zwar die ganze Zeit über im Mund gehabt, aber dennoch Wasser in die Lunge bekommen haben. Die Taucherin wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Vöcklabruck gebracht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red