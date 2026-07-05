Identitäre nach Übergriff auf Leobener Taxler in Tatverdacht

Leoben - Nach dem gewalttätigen Übergriff auf einen Taxifahrer in Leoben am Rande eines Treffens der Burschenschaft Leder ermittelt die Staatsanwaltschaft Leoben wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz und versuchter schwerer Körperverletzung. Das bestätigte Behördensprecher Andreas Riedler. Unter den Tatverdächtigen sollen sich zwei führende Mitglieder der rechtsextremen Identitären Bewegung Österreich (IBÖ) befinden, erfuhr die APA aus Ermittlerkreisen.

Trauerfeiern für Khamenei in Teheran

Teheran - Zehntausende Iraner haben am Wochenende Abschied von dem getöteten langjährigen Machthaber Ayatollah Ali Khamenei genommen. Sein Sohn und Nachfolger Mojtaba Khamenei fehlte jedoch auch am Sonntag, dem zweiten Tag der offiziellen Trauerfeierlichkeiten in Teheran. Er ist seit dem Tod seines Vaters bei US-israelischen Angriffen am 28. Februar nicht öffentlich in Erscheinung getreten.

93-Jähriger sprengte in Wien Haus in die Luft - Verletzte

Wien - Ein 93-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Wien-Floridsdorf steht im Verdacht, in der Nacht auf Sonntag durch eine mutwillig herbeigeführte Gasexplosion sein Wohnhaus vollständig zerstört zu haben. Durch die Explosion wurden auch angrenzende Einfamilienhäuser teilweise schwer beschädigt. Neun Personen wurden verletzt, drei Menschen - darunter der Verdächtige - mussten hospitalisiert werden. Das Motiv für die Tat wurde noch ermittelt, so die Polizei.

AfD-Co-Parteichef Chrupalla: "Wir werden regieren"

Erfurt - Mit Ansprachen der Co-Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel ist am Sonntag in Erfurt der Bundesparteitag der Rechtsaußenpartei "Alternative für Deutschland" (AfD) zu Ende gegangen. Die Delegierten hatten beide am Vortag im Amt bestätigt. Chrupalla bekräftigte in seiner Abschlussrede den Machtanspruch seiner Partei: "Die AfD ist da, um zu siegen. Und wir werden siegen und wir werden regieren." Zehntausende AfD-Gegner beteiligten sich am Samstag an Protesten in Erfurt.

Totschnig setzt zur Hitze-Anpassung auf thermische Sanierung

Wien - Klimaminister Norbert Totschnig (ÖVP) setzt bei der Anpassung an hohe Temperaturen weiterhin auf die thermische Sanierung von Gebäuden. Trotz Sparbudgets würden die Investitionen in diesem Bereich fortgesetzt, betonte er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Klimaschutz brauche ein koordiniertes Vorgehen, sagte Totschnig. Beim ausständigen Klimagesetz will der Minister "Positionen zusammenführen". Wichtig ist ihm die Sicherung der Wasserversorgung.

52-jähriger Steirer stürzte nach Fest in Bach und ertrank

St. Kathrein am Hauenstein - Ein Steirer ist in der Nacht auf Sonntag nach einem Festbesuch in St. Kathrein am Hauenstein (Bezirk Weiz) in einem Bach ertrunken. Laut Polizei machte sich der 52-Jährige am Samstag gegen 23.00 Uhr auf den Heimweg, er dürfte alkoholisiert gewesen sein. Die Auffindungssituation ließ die Ermittler schließen, dass er auf einer Brücke seine Notdurft verrichtete, dabei Übergewicht bekam und ins Bachbett stürzte, wo er ertrank. Eine Passantin fand die Leiche am frühen Morgen.

Mann nach Faustschlag vor Lokal in Innsbruck bewusstlos

Innsbruck - Ein 23-jähriger Österreicher hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden vor einem Lokal in Innsbruck einem 27-jährigen serbischen Staatsbürger einen Fausthieb ins Gesicht versetzt. Der 27-Jährige blieb bewusstlos am Boden liegen und musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei war es zuvor zu Meinungsverschiedenheiten zwischen mehreren Personen gekommen. Der 23-Jährige wurde vorübergehend festgenommen und wegen Körperverletzung angezeigt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red