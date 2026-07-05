Trauerfeiern für Khamenei in Teheran

Teheran - Zehntausende Iraner haben am Wochenende Abschied von dem getöteten langjährigen Machthaber Ayatollah Ali Khamenei genommen. Sein Sohn und Nachfolger Mojtaba Khamenei fehlte jedoch auch am Sonntag, dem zweiten Tag der offiziellen Trauerfeierlichkeiten in Teheran. Er ist seit dem Tod seines Vaters bei US-israelischen Angriffen am 28. Februar nicht öffentlich in Erscheinung getreten.

Wiener Folter-Prozess geht nach 13 Verhandlungstagen zu Ende

Wien/Raqqa (Al-Raqqa) - Nach 13 Verhandlungstagen geht am Montag am Wiener Landesgericht ein auch im Ausland viel beachteter Prozess gegen zwei frühere Vertreter des Regimes des 2024 gestürzten syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu Ende. Seit Anfang Juni mussten sich der Ex-Leiter der Abteilung 335 des syrischen Geheimdienstes und der frühere Leiter der Kriminalpolizei in Raqqa wegen Folter und weiteren schweren Straftaten an insgesamt 21 Zivilisten vor einem Schöffensenat verantworten.

Intervall für "Pickerl"-Überprüfung wird verlängert

Wien - Der Nationalrat beginnt am Montag eine Marathon-Woche, fünf Tage lang wird in Plenarsitzungen diskutiert. Vor Start der Budgetdebatte am Mittwoch werden zwei Tage andere Themen abgearbeitet. Am Montag werden etwa die Intervalle für das "Pickerl" bei Kraftfahrzeugen verlängert. Erstmals wird die Überprüfung nach der Erstzulassung künftig nach vier Jahren verlangt. Gestrichen werden die begünstigten Regelungen für Fahrzeuge ukrainischer Vertriebener.

Selenskyj: Kämpfe um Kostjantyniwka im Donbass dauern an

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee kämpft in der strategisch wichtigen Stadt Kostjantyniwka im Osten der Ukraine nach Angaben Kiews weiter gegen die russischen Truppen. "Die Kämpfe um Kostjantyniwka, das (Kreml-Chef Wladimir) Putin bereits für sich beansprucht hat, dauern an", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntagabend in einer Videoansprache. Es sei offensichtlich, dass Putin es niemals wagen würde, sich dorthin zu begeben.

AfD-Co-Parteichef Chrupalla: "Wir werden regieren"

Erfurt - Mit Ansprachen der Co-Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel ist am Sonntag in Erfurt der Bundesparteitag der Rechtsaußenpartei "Alternative für Deutschland" (AfD) zu Ende gegangen. Die Delegierten hatten beide am Vortag im Amt bestätigt. Chrupalla bekräftigte in seiner Abschlussrede den Machtanspruch seiner Partei: "Die AfD ist da, um zu siegen. Und wir werden siegen und wir werden regieren." Zehntausende AfD-Gegner beteiligten sich am Samstag an Protesten in Erfurt.

OPEC+ beschließt höhere Ölproduktion ab August

London/Wien - Trotz fallender Ölpreise hat sich der Förderstaatenverbund OPEC+ auf eine höhere Produktion ab August geeinigt. Die Staatengruppe, zu der die OPEC-Länder und andere Produzenten wie Russland gehören, einigte sich am Sonntag auf eine Erhöhung der Fördermenge um 188.000 Barrel am Tag, wie die OPEC+ mitteilte.

5.000 Menschen wegen Waldbrandes in Südfrankreich evakuiert

Narbonne - Zum Start einer erneuten Hitzewelle spitzt sich die Waldbrandgefahr in Südfrankreich zu. Die Präfektur des Departements Pyr�n�es-Orientales kündigte Sonntagabend die Evakuierung von rund 5.000 Menschen aus Ortschaften in einem Gebirgsmassiv westlich von Perpignan an, wo die Feuerwehr gegen ein sich ausbreitendes Feuer kämpfte. 1.650 Hektar Fläche wurden bereits von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen und ein Anrainer und ein Feuerwehrmann wurden lebensgefährlich verletzt.

Ägypten weiht riesiges neues Militär-Hauptquartier ein

Kairo - Mit einer aufwendigen Zeremonie hat Ägypten das neue Hauptquartier für die Streitkräfte des Landes eingeweiht - Beobachtern zufolge nun das größte seiner Art weltweit. Der Präsident und Ex-General Abdel Fattah al-Sisi, der sich erstmals seit über zehn Jahren öffentlich in Militäruniform zeigte, bezeichnete den Komplex bei der Eröffnung als "Beweis für den Willen einer Nation, die das Unmögliche nicht kennt". Die Kosten für das Projekt werden auf 50 Milliarden Euro geschätzt.

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red