Norwegens Haaland eliminiert Rekordweltmeister Brasilien 2:1

New York - Rekordweltmeister Brasilien ist bei der Fußball-WM in Nordamerika im Achtelfinale gescheitert. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti unterlag am Sonntag im Finalstadion von East Rutherford nahe New York Norwegen mit 1:2 (0:0). Superstar Erling Haaland schoss die Skandinavier mit einem Doppelpack zur veritablen Sensation. Im Viertelfinale wartet nun am Samstag in Miami der Sieger aus Mexiko gegen England auf die Truppe von Coach Stale Solbakken.

Intervall für "Pickerl"-Überprüfung wird verlängert

Wien - Der Nationalrat beginnt am Montag eine Marathon-Woche, fünf Tage lang wird in Plenarsitzungen diskutiert. Vor Start der Budgetdebatte am Mittwoch werden zwei Tage andere Themen abgearbeitet. Am Montag werden etwa die Intervalle für das "Pickerl" bei Kraftfahrzeugen verlängert. Erstmals wird die Überprüfung nach der Erstzulassung künftig nach vier Jahren verlangt. Gestrichen werden die begünstigten Regelungen für Fahrzeuge ukrainischer Vertriebener.

Tote bei neuen russischen Luftangriffen

Kiew (Kyjiw) - Am Vortag des NATO-Gipfels in der Türkei hat Russland die nächste schwere Angriffswelle auf ukrainische Städte gestartet. Kurz nach Mitternacht löste die Flugabwehr in fast allen Landesregionen Luftalarm aus, aus Kiew wurden heftige Explosionen gemeldet. Behörden und Medien berichteten über zahlreiche Einschläge in der Hauptstadt und ihren Vororten. Mehrere Gebäude wurden demnach beschädigt, mindestens sieben Menschen getötet und zwei Dutzend weitere verletzt.

Selenskyj: Kämpfe um Kostjantyniwka im Donbass dauern an

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee kämpft in der strategisch wichtigen Stadt Kostjantyniwka im Osten der Ukraine nach Angaben Kiews weiter gegen die russischen Truppen. "Die Kämpfe um Kostjantyniwka, das (Kreml-Chef Wladimir) Putin bereits für sich beansprucht hat, dauern an", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntagabend in einer Videoansprache. Es sei offensichtlich, dass Putin es niemals wagen würde, sich dorthin zu begeben.

Deutsche Regierung beschließt Haushaltsentwurf

Berlin - Die deutsche Bundesregierung will am Montag den Regierungsentwurf des Haushalts 2027 sowie der Finanzplanung bis 2030 beschließen. Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD konnte für das kommende Jahr Milliarden-Finanzlücken füllen - muss dazu aber rund 6,8 Milliarden Euro aus einer Rücklage entnehmen. Das geht aus der Kabinettsvorlage hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Wiener Folter-Prozess geht nach 13 Verhandlungstagen zu Ende

Wien/Raqqa (Al-Raqqa) - Nach 13 Verhandlungstagen geht am Montag am Wiener Landesgericht ein auch im Ausland viel beachteter Prozess gegen zwei frühere Vertreter des Regimes des 2024 gestürzten syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu Ende. Seit Anfang Juni mussten sich der Ex-Leiter der Abteilung 335 des syrischen Geheimdienstes und der frühere Leiter der Kriminalpolizei in Raqqa wegen Folter und weiteren schweren Straftaten an insgesamt 21 Zivilisten vor einem Schöffensenat verantworten.

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red