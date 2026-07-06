Intervall für "Pickerl"-Überprüfung wird verlängert

Wien - Der Nationalrat beginnt am Montag eine Marathon-Woche, fünf Tage lang wird in Plenarsitzungen diskutiert. Vor Start der Budgetdebatte am Mittwoch werden zwei Tage andere Themen abgearbeitet. Am Montag werden etwa die Intervalle für das "Pickerl" bei Kraftfahrzeugen verlängert. Erstmals wird die Überprüfung nach der Erstzulassung künftig nach vier Jahren verlangt. Gestrichen werden die begünstigten Regelungen für Fahrzeuge ukrainischer Vertriebener.

Tote bei neuen massiven russischen Luftangriffen

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine sind am frühen Montagmorgen bei russischen Angriffen mindestens zehn Menschen getötet worden. Inzwischen seien in Kiew "neun Tote und 46 Verletzte" bestätigt, teilte der Chef der Militärverwaltung der Hauptstadt, Tymur Tkatschenko, im Onlinedienst Telegram mit. Unter den Verletzten sind seinen Angaben zufolge fünf Kinder. Ein weiteres Todesopfer wurde in Butscha nordwestlich von Kiew gemeldet.

Stundenlanger Trauerzug für Khamenei durch Teheran

Teheran - Vor der Beerdigung von Irans oberstem Führer Ayatollah Ali Khamenei wird dessen Leichnam in einer Prozession durch Teheran geführt. Der Trauerzug für den im Krieg gegen Israel und die USA Getöteten begann im Osten der Hauptstadt und führt über die zentrale Hauptverkehrsachse bis zum Azadi-Turm im Westen, wie das Regime mitteilte. Der Kondukt könnte bis zu zwölf Stunden dauern, sagte ein mit der Planung beauftragter General, Hassan Hassanzadeh, im staatlichen Fernsehen.

Wiener Folter-Prozess geht nach 13 Verhandlungstagen zu Ende

Wien/Raqqa (Al-Raqqa) - Nach 13 Verhandlungstagen geht am Montag am Wiener Landesgericht ein auch im Ausland viel beachteter Prozess gegen zwei frühere Vertreter des Regimes des 2024 gestürzten syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu Ende. Seit Anfang Juni mussten sich der Ex-Leiter der Abteilung 335 des syrischen Geheimdienstes und der frühere Leiter der Kriminalpolizei in Raqqa wegen Folter und weiteren schweren Straftaten an insgesamt 21 Zivilisten vor einem Schöffensenat verantworten.

"Erhebliche Schäden" durch Supertaifun "Bavi" im Pazifik

Guam - Der Supertaifun "Bavi" ist auf der Insel Rota in den US-Außengebieten im Pazifik auf Land getroffen und hat dort Behördenangaben zufolge "erhebliche Schäden" angerichtet. "Hier im Einsatzzentrum des Bürgermeisters von Rota haben wir mit starken Winden und Überschwemmungen zu kämpfen", sagte die Sprecherin des Zentrums, Lou Rosario, am Montag. Einige Bewohner hätten bereits "erhebliche Schäden" gemeldet, fügte sie hinzu.

Deutsche Regierung beschließt Haushaltsentwurf

Berlin - Die deutsche Bundesregierung will am Montag den Regierungsentwurf des Haushalts 2027 sowie der Finanzplanung bis 2030 beschließen. Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD konnte für das kommende Jahr Milliarden-Finanzlücken füllen - muss dazu aber rund 6,8 Milliarden Euro aus einer Rücklage entnehmen. Das geht aus der Kabinettsvorlage hervor, die der dpa vorliegt. Ende April war bei der Vorstellung von Eckwerten noch von einer Lücke von 21 Milliarden Euro die Rede gewesen.

Stierrennen in Pamplona trotz Protesten

Pamplona - Ungeachtet neuer Proteste von Tierschützern beginnt in Spanien eine neue Ausgabe der ebenso spektakulären wie umstrittenen Stierrennen von Pamplona. Das insgesamt neuntägige San-Ferm�n-Fest wird am Montag in der nordspanischen Gemeinde um 12.00 Uhr mit dem traditionellen "Chupinazo" eröffnet, dem Abfeuern einer kleinen Rakete vom Rathausbalkon aus. Die erste Stierhatz findet am Dienstag statt.

Amtsenthebungsprozess gegen philippinische Vizepräsidentin

Manila - Auf den Philippinen hat ein historisches Amtsenthebungsverfahren gegen Vizepräsidentin Sara Duterte wegen Korruption begonnen. Der Senat eröffnete am Montagnachmittag (Ortszeit) den Prozess gegen die 48-Jährige. Im Falle einer Verurteilung verliert sie nicht nur ihr Amt, sondern darf auch nie wieder ein öffentliches Amt bekleiden - ein schwerer Rückschlag für mögliche Präsidentschaftspläne bei der Wahl 2028.

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red