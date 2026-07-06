Stundenlanger Trauerzug für Khamenei durch Teheran

Teheran - Der Trauerzug mit dem Sarg von Irans obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei hat seine Fahrt durch die iranische Hauptstadt Teheran begonnen. Das war am Montag live im iranischen Staatsfernsehen zu sehen. Bilder im staatlichen Sender IRIB zeigten riesige Menschenmengen, die den Weg des Leichnams durch die Hauptstadt säumten. Der Trauerzug stellt den Höhepunkt der öffentlichen Trauerbekundungen für den bei US-israelischen Angriffen am 28. Februar getöteten Khamenei dar.

Kommission zeigt systemische Mängel im Strafvollzug auf

Wien - Eine von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) nach dem Tod eines Häftlings der Justizanstalt (JA) Hirtenberg eingesetzte Untersuchungskommission zeigt systemische Mängel im Strafvollzug, insbesondere im Umgang mit psychisch beeinträchtigten Personen auf. Es gebe "erheblichen Reformbedarf", sagte Wolfgang Gratz, der Leiter der Kommission, am Montag bei der Präsentation des 180 Seiten starken Untersuchungsberichts. Die Haftbedingungen bedürften "einer markanten Verbesserung."

Hamas übergibt De-facto-Regierung im Gazastreifen auf

Gaza/Kairo/Tel Aviv - Die militant-islamistische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen kündigt die Auflösung eines Komitees an, das bisher als De-facto-Regierung die zivile Verwaltung koordiniert hat. Das erklärte die Hamas am Montag auf einer Pressekonferenz in Deir al-Balah. Die Aufgaben sollen an eine mit unabhängigen Technokraten besetzte neue Verwaltung übergeben werden. Die Mitarbeiter blieben weiter im Dienst. Die Ankündigung bedeutet somit keinen vollständigen Machtverzicht.

Festnahmen nach Überfall auf Formel-1-Legende Prost

Pontoise - Rund einen Monat nach einem Raubüberfall auf den vierfachen Formel-1-Weltmeister Alain Prost in der Schweiz sind fünf Verdächtige in Frankreich festgenommen worden. Den Verdächtigen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren wird Diebstahl, Entführung, Freiheitsberaubung und Bandenbildung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft in Pontoise bei Paris am Montag mitteilte. Prost war bei dem Raubüberfall im Mai in seinem Haus in Nyon am Genfer See leicht verletzt worden.

Tote bei neuen massiven russischen Luftangriffen

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine sind am Montag bei russischen Angriffen mehr als ein Dutzend Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Zahlreiche Wohngebäude seien schwer beschädigt worden. Der Angriff erfolgte kurz vor einem ab Dienstag geplanten NATO-Gipfel in der Türkei. US-Präsident Donald Trump will dort mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen, um einen neuen Anlauf zu nehmen, den im Februar 2022 mit der russischen Invasion begonnenen Krieg zu beenden.

Tod nach Prügelattacke in Wiener Park - Verdächtiger gefasst

Wien - Nach einer tödlichen Prügelattacke auf einen Mann in einem Park in Wien-Donaustadt am 27. Juni ist ein 21-Jähriger festgenommen worden. Durch Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien konnte der mutmaßliche Haupttäter ausgeforscht werden, hieß es am Montag in einer Aussendung der Polizei. Der Österreicher wurde mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA im Zuge eines geplanten Zugriffs in seiner Wohnung in Wien-Donaustadt festgenommen. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Belgien beruft gegen FIFA-Entscheidung im Fall Balogun

Seattle - Laut einem Bericht von "The Athletic" hat Belgien formell Berufung gegen die Entscheidung des Fußball-Weltverbandes eingelegt, dass US-Stürmer Folarin Balogun im WM-Achtelfinale am Dienstag in Seattle (02.00/MESZ) doch spielberechtigt ist. Das Portal und die Nachrichtenagentur AP hatten am Sonntag übereinstimmend berichtet, US-Präsident Donald Trump habe bei FIFA-Chef Gianni Infantino angerufen und interveniert, Baloguns Rot-Sperre aufzuheben. Die UEFA reagierte fassungslos.

Verlängerung der strategischen Gasreserve beschlossen

Wien - Die strategische Gasreserve, die von der Regierung 2022 angelegt wurde, wird um zwei weitere Jahre verlängert. Die entsprechende Verordnung erreichte am Montag im Hauptausschuss des Nationalrats die notwendige Zweidrittelmehrheit, sowohl die Grünen als auch die FPÖ stimmten dem Regierungsvorhaben zu. Die Gasreserve umfasst 20 Terawattstunden (TWh) und läuft damit bis zum 1. April 2029 weiter. Für die Maßnahme sind im Doppelbudget 2027/2028 insgesamt 240 Mio. Euro eingeplant.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red