Kommission zeigt systemische Mängel im Strafvollzug auf

Wien - Eine von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) nach dem Tod eines Häftlings der Justizanstalt (JA) Hirtenberg eingesetzte Untersuchungskommission zeigt systemische Mängel im Strafvollzug, insbesondere im Umgang mit psychisch beeinträchtigten Personen, auf. Es gebe "erheblichen Reformbedarf", sagte Wolfgang Gratz, der Leiter der Kommission, am Montag bei der Präsentation des 180 Seiten starken Untersuchungsberichts. Die Haftbedingungen bedürften "einer markanten Verbesserung."

Stundenlanger Trauerzug für Khamenei durch Teheran

Teheran - Der Trauerzug mit dem Sarg von Irans obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei hat seine Fahrt durch die iranische Hauptstadt Teheran begonnen. Das war am Montag live im iranischen Staatsfernsehen zu sehen. Bilder im staatlichen Sender IRIB zeigten riesige Menschenmengen, die den Weg des Leichnams durch die Hauptstadt säumten. Der Trauerzug stellt den Höhepunkt der öffentlichen Trauerbekundungen für den bei US-israelischen Angriffen am 28. Februar getöteten Khamenei dar.

Verlängerung der strategischen Gasreserve beschlossen

Wien - Die strategische Gasreserve, die von der Regierung 2022 angelegt wurde, wird um zwei weitere Jahre verlängert. Die entsprechende Verordnung erreichte am Montag im Hauptausschuss des Nationalrats die notwendige Zweidrittelmehrheit, sowohl die Grünen als auch die FPÖ stimmten dem Regierungsvorhaben zu. Die Gasreserve umfasst 20 Terawattstunden (TWh) und läuft damit bis zum 1. April 2029 weiter. Für die Maßnahme sind im Doppelbudget 2027/2028 insgesamt 240 Mio. Euro eingeplant.

Viele Tote und Verletzte nach russischem Angriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Mit neuen schweren Angriffen aus der Luft hat Russland kurz vor dem NATO-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara mindestens 17 Menschen in der Ukraine getötet. Allein in der Hauptstadt Kiew seien mindestens elf Menschen ums Leben gekommen, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Diese Zahl dürfte ebenso steigen wie die der Verletzten - derzeit 60 Personen in Kiew. Viele Wohnhäuser sind beschädigt, einige teilweise zusammengefallen.

Syrien-Prozess: Je acht Jahre Haft für beide Angeklagte

Wien/Raqqa (Al-Raqqa) - Am Wiener Landesgericht ist am Montag der Prozess gegen zwei frühere Vertreter des Regimes des Ende 2024 gestürzten, syrischen Präsidenten Bashar al-Assad mit Schuldsprüchen im Großteil der Anklage zu Ende gegangen. Zwei Männer wurden wegen Folter und schwerer Straftaten an insgesamt 21 Zivilisten zu jeweils acht Jahren Haft verurteilt. Gefoltert wurde laut Anklage, um die damalige Protestbewegung zu unterdrücken.

Hamas übergibt De-facto-Regierung im Gazastreifen

Gaza/Kairo/Tel Aviv - Die militant-islamistische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen kündigt die Auflösung eines Komitees an, das bisher als De-facto-Regierung die zivile Verwaltung koordiniert hat. Das erklärte die Hamas am Montag auf einer Pressekonferenz in Deir al-Balah. Die Aufgaben sollen an eine mit unabhängigen Technokraten besetzte neue Verwaltung übergeben werden. Die Mitarbeiter blieben weiter im Dienst. Die Ankündigung bedeutet somit keinen vollständigen Machtverzicht.

Festnahmen nach Überfall auf Formel-1-Legende Prost

Pontoise - Rund einen Monat nach einem Raubüberfall auf den vierfachen Formel-1-Weltmeister Alain Prost in der Schweiz sind fünf Verdächtige in Frankreich festgenommen worden. Den Verdächtigen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren wird Diebstahl, Entführung, Freiheitsberaubung und Bandenbildung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft in Pontoise bei Paris am Montag mitteilte. Prost war bei dem Raubüberfall im Mai in seinem Haus in Nyon am Genfer See leicht verletzt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red