Millionen Menschen bei Trauerprozession für Khamenei

Teheran - Der Trauerzug mit dem Sarg von Irans oberstem Führer Ayatollah Ali Khamenei nimmt seine Fahrt durch die iranische Hauptstadt Teheran. Das war am Montag live im iranischen Staatsfernsehen zu sehen. Iranischen staatlichen Angaben zufolge sind mehrere Millionen Menschen der Trauerprozession gefolgt. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Bilder im staatlichen Sender IRIB zeigten riesige Menschenmengen, die den Weg des Leichnams durch die Hauptstadt säumten.

Kommission zeigt systemische Mängel im Strafvollzug auf

Wien - Eine von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) nach dem Tod eines Häftlings der Justizanstalt (JA) Hirtenberg eingesetzte Untersuchungskommission zeigt systemische Mängel im Strafvollzug, insbesondere im Umgang mit psychisch beeinträchtigten Personen, auf. Es gebe "erheblichen Reformbedarf", sagte Wolfgang Gratz, der Leiter der Kommission, am Montag bei der Präsentation des 180 Seiten starken Untersuchungsberichts. Die Haftbedingungen bedürften "einer markanten Verbesserung."

Verlängerung der strategischen Gasreserve beschlossen

Wien - Die strategische Gasreserve, die von der Regierung 2022 angelegt wurde, wird um zwei weitere Jahre verlängert. Die entsprechende Verordnung erreichte am Montag im Hauptausschuss des Nationalrats die notwendige Zweidrittelmehrheit, sowohl die Grünen als auch die FPÖ stimmten dem Regierungsvorhaben zu. Die Gasreserve umfasst 20 Terawattstunden (TWh) und läuft damit bis zum 1. April 2029 weiter. Für die Maßnahme sind im Doppelbudget 2027/2028 insgesamt 240 Mio. Euro eingeplant.

Syrien-Prozess: Je acht Jahre Haft für beide Angeklagte

Wien/Raqqa (Al-Raqqa) - Am Wiener Landesgericht ist am Montag der Prozess gegen zwei frühere Vertreter des Regimes des Ende 2024 gestürzten, syrischen Präsidenten Bashar al-Assad mit Schuldsprüchen im Großteil der Anklage zu Ende gegangen. Der frühere Leiter der Abteilung 335 des syrischen Geheimdienstes und der Ex-Leiter der Kriminalpolizei in Raqqa wurden wegen Folter und schwerer Straftaten an insgesamt 21 Zivilisten zu jeweils acht Jahren Haft verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Viele Tote und Verletzte nach russischem Angriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut unter schweren Beschuss genommen. Bei russischen Raketen- und Drohnenangriffen wurden am Montagmorgen mindestens 20 Menschen getötet. Nach Behördenangaben kamen in der Hauptstadt 14 Menschen ums Leben, sechs weitere in der umliegenden Region. Zudem gab es zahlreiche Verletzte. Der Schlag offenbarte einen akuten Mangel an US-Abfangraketen bei der ukrainischen Luftabwehr.

Belgien beruft gegen Spielerlaubnis und schießt gegen FIFA

Seattle - Im Streit um die ausgesetzte Rot-Sperre des US-Teamstürmers Folarin Balogun hat Belgiens Fußballverband (RBFA) der FIFA schwere Vorwürfe zu einem Berufungsverfahren gemacht und weitere Schritte angekündigt. Der Verband sehe "keine andere Möglichkeit, als die Spielberechtigung Baloguns für das bevorstehende Spiel anzufechten", hieß es in einer RBFA-Stellungnahme kurz vor dem WM-Achtelfinale Belgiens gegen die USA am Dienstag (2.00 Uhr/MESZ).

Deutsche Regierung beschließt Haushaltsentwurf

Berlin - Die deutsche Bundesregierung hat den Budgetentwurf für das kommende Jahr beschlossen. Dies teilte sie am Montag in Berlin mit. Der Haushalt von Finanzminister Lars Klingbeil sieht Ausgaben von 555,4 Milliarden Euro und eine Neuverschuldung von 118,7 Milliarden Euro vor - beides mehr als zunächst geplant. Kritik kommt am Fokus auf die Verteidigung und an Plänen, Gelder aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) abzuziehen und in den regulären Haushalt zu überführen.

Großbrand in Wiener Müllhalle war kein Fremdverschulden

Wien - Der Großbrand vom vergangenen Freitag in einer Halle in Wien-Donaustadt, in der Müll gelagert war, war allem Anschein nach nicht durch Fremdverschulden verursacht. "Offensichtliche Hinweise auf eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Brandinitiierung durch Dritte konnten nicht festgestellt werden", teilte die Wiener Polizei in einer Aussendung mit. Das Feuer hatte die Halle völlig zerstört und zu großen Behinderungen im Wiener Verkehr geführt.

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red