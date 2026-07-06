Millionen Menschen bei Trauerprozession für Khamenei

Teheran - Der Trauerzug mit dem Sarg von Irans oberstem Führer Ayatollah Ali Khamenei nimmt seine Fahrt durch die iranische Hauptstadt Teheran. Das war am Montag live im iranischen Staatsfernsehen zu sehen. Iranischen staatlichen Angaben zufolge sind mehrere Millionen Menschen der Trauerprozession gefolgt. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Bilder im staatlichen Sender IRIB zeigten riesige Menschenmengen, die den Weg des Leichnams durch die Hauptstadt säumten.

Syrien-Prozess: Je acht Jahre Haft für beide Angeklagte

Wien/Raqqa (Al-Raqqa) - Am Wiener Landesgericht ist am Montag der Prozess gegen zwei frühere Vertreter des Regimes des Ende 2024 gestürzten, syrischen Präsidenten Bashar al-Assad mit Schuldsprüchen im Großteil der Anklage zu Ende gegangen. Der frühere Leiter der Abteilung 335 des syrischen Geheimdienstes und der Ex-Leiter der Kriminalpolizei in Raqqa wurden wegen Folter und schwerer Straftaten an insgesamt 21 Zivilisten zu jeweils acht Jahren Haft verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Viele Tote und Verletzte nach russischem Angriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut unter schweren Beschuss genommen. Bei russischen Raketen- und Drohnenangriffen wurden am Montagmorgen mindestens 20 Menschen getötet. Nach Behördenangaben kamen in der Hauptstadt 14 Menschen ums Leben, sechs weitere in der umliegenden Region. Zudem gab es zahlreiche Verletzte. Der Schlag offenbarte einen akuten Mangel an US-Abfangraketen bei der ukrainischen Luftabwehr.

Balogun spielberechtigt - FIFA weist Belgien-Beschwerde ab

Seattle - Folarin Balogun ist im Fußball-WM-Achtelfinale am Dienstag (2.00 Uhr MESZ) gegen Belgien für das US-Nationalteam spielberechtigt. Wie der Weltverband FIFA am Montagabend mitteilte, wurde ein Protest Belgiens gegen die Aussetzung der Rotsperre des Stürmers auf Bewährung abgewiesen. Davor hatte der belgische Verband (RBFA) der FIFA schwere Vorwürfe gemacht und verlangt, eine Kopie der Entscheidung sowie eine Erläuterung des angewandten Verfahrens zu bekommen.

Vier Tote im Südlibanon durch israelischen Drohnenangriff

Beirut - Im Süden des Libanon sind Medienberichten zufolge bei einem israelischen Drohnenangriff vier Menschen getötet worden. Der Angriff habe sich gegen ein Fahrzeug in der Stadt Nabatieh gerichtet, meldete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur am Montag. Aus libanesischen Sicherheitskreisen verlautete, es handle sich um den Angriff dieser Art mit den meisten Todesopfern seit mehreren Wochen. Das israelische Militär teilte mit, es prüfe den Bericht.

Erneut Tiroler Fernpass-Sperre wegen Demos am 1. August

Reutte/Nassereith - Am Tiroler Fernpass gibt es am 1. August, einem Samstag, ein da capo: Die Fernpassstraße (B 179), eine stark frequentierte Nord-Süd-Verbindung, wird erneut wegen Protestversammlungen einer Bürgerinitiative rund zwei Stunden lang, von 9.45 Uhr bis 12.00 Uhr. für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Dasselbe gilt für die Hahntennjochstraße (L 246). Zuletzt war es am 27. Juni zu kurzzeitigen Sperren aufgrund von Demos der Initiative gekommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red