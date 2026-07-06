Kommission zeigt systemische Mängel im Strafvollzug auf

Wien - Eine von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) nach dem Tod eines Häftlings der Justizanstalt (JA) Hirtenberg eingesetzte Untersuchungskommission zeigt systemische Mängel im Strafvollzug, insbesondere im Umgang mit psychisch beeinträchtigten Personen, auf. Es gebe "erheblichen Reformbedarf", sagte Wolfgang Gratz, der Leiter der Kommission, am Montag bei der Präsentation des 180 Seiten starken Untersuchungsberichts. Die Haftbedingungen bedürften "einer markanten Verbesserung."

Leichnam Khameneis in Qom eingetroffen

Ghom/Mashhad - Der Leichnam des früheren iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei ist vor einem für Dienstag geplanten weiteren Trauerzug in der schiitischen Gelehrtenstadt Qom eingetroffen. Dies berichtete Montagabend das iranische Staats-TV in Onlinediensten, wobei es Fotos eines Hubschraubers mit Khameneis Leichnam bei der Landung in Qom zeigte. Zuvor hatte am Montag eine große Menschenmenge die Straßen Teherans gesäumt, als Khameneis Sarg durch die Hauptstadt gefahren wurde.

NATO-Gipfel in Ankara beginnt

Ankara - In einer angespannten internationalen Lage kommen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder am Dienstag zu ihrem Gipfeltreffen in der türkischen Hauptstadt Ankara zusammen. Unter anderem geht es um weitere Milliardenhilfen für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Im Zentrum des zweitägigen Treffens steht aber die Frage, ob die übrigen Verbündeten den US-Präsidenten Donald Trump bei der Stange halten können.

Neue Schulfächer werden beschlossen

Wien - Der Nationalrat beschließt am Dienstag zwei neue Schulfächer. In der AHS-Oberstufe soll es künftig die Gegenstände "Medien und Demokratie" sowie "Informatik und Künstliche Intelligenz" geben. Dafür wird die zweite lebende Fremdsprache bzw. Latein gekürzt. Zu den weiteren Beschlüssen zählt, dass die Basisausbildung für Ärzte ab 1. August von neun auf sechs Monate verkürzt wird.

Prozess gegen Anästhesisten wegen grob fahrlässiger Tötung

Wien - Ein Anästhesist muss sich am Dienstag wegen grob fahrlässiger Tötung am Wiener Landesgericht verantworten. Dem Arzt wird vorgeworfen, am 10. Oktober 2024 den Tod einer Patientin herbeigeführt zu haben, indem er die Frau für eine Zahnbehandlung unter Vollnarkose setzte, obwohl aufgrund einer Adipositas der Frau ein erhöhtes Narkoserisiko bestand. Der Angeklagte soll gleich in mehrfacher Hinsicht gegen die ärztliche Sorgfaltspflicht verstoßen haben.

Alpinisten verbrachten Nacht im Notbiwak am Glockner

Kals - Zwei tschechische Alpinisten - ein 32-Jähriger und eine 27-Jährige - sind am sogenannten "Frühstücksplatzl" am Großglockner auf rund 3.550 Metern Höhe von einem Wetterumschwung mit Wind und Schneefall überrascht worden. Die beiden kamen nur schleppend voran. Nach Einsetzen der Dunkelheit errichteten sie ein Notbiwak auf etwa 3.700 Metern Seehöhe und harrten dort bei Wind- und Schneesturm die Nacht über aus. Montagvormittag wurden sie von Bergrettern in Sicherheit gebracht.

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red