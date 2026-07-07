NATO-Gipfel in Ankara beginnt

Ankara - In einer angespannten internationalen Lage kommen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder am Dienstag zu ihrem Gipfeltreffen in der türkischen Hauptstadt Ankara zusammen. Unter anderem geht es um weitere Milliardenhilfen für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Im Zentrum des zweitägigen Treffens steht aber die Frage, ob die übrigen Verbündeten den US-Präsidenten Donald Trump bei der Stange halten können.

Nach Balogun-Debatte: Belgien schlägt WM-Gastgeber USA 4:1

Seattle/Dallas - Belgien hat sich von der Debatte um US-Stürmer Folarin Balogun nicht beirren lassen und hat den Lauf der USA bei der Fußball-WM im Achtelfinale beendet. Nach einem 4:1 (2:1) gegen den Co-Gastgeber am Montag in Seattle treffen die "Roten Teufel" in der Runde der besten acht Teams am Freitag auf Spanien. Der Europameister gewann das iberische Duell mit Portugal 1:0 (0:0), Mikel Merino traf in Dallas erst in der 91. Minute. Cristiano Ronaldo absolvierte sein letztes WM-Spiel.

Leichnam Khameneis in Qom eingetroffen

Ghom/Mashhad - Der Leichnam des früheren iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei ist vor einem für Dienstag geplanten weiteren Trauerzug in der schiitischen Gelehrtenstadt Qom eingetroffen. Dies berichtete Montagabend das iranische Staats-TV in Onlinediensten, wobei es Fotos eines Hubschraubers mit Khameneis Leichnam bei der Landung in Qom zeigte. Zuvor hatte am Montag eine große Menschenmenge die Straßen Teherans gesäumt, als Khameneis Sarg durch die Hauptstadt gefahren wurde.

Neue Schulfächer werden beschlossen

Wien - Der Nationalrat beschließt am Dienstag zwei neue Schulfächer. In der AHS-Oberstufe soll es künftig die Gegenstände "Medien und Demokratie" sowie "Informatik und Künstliche Intelligenz" geben. Dafür wird die zweite lebende Fremdsprache bzw. Latein gekürzt. Zu den weiteren Beschlüssen zählt, dass die Basisausbildung für Ärzte ab 1. August von neun auf sechs Monate verkürzt wird.

Weltweit sind mehr Frauen von Unfruchtbarkeit betroffen

Chongqing - Immer mehr Frauen weltweit suchen wegen Fruchtbarkeitsproblemen medizinische Unterstützung. Im Jahr 2023 waren geschätzt rund 54 Millionen Frauen im Alter von 35 bis 49 Jahren von Unfruchtbarkeit betroffen. Bis zum Jahr 2036 könnten es rund 80 Millionen werden, wie ein überwiegend chinesisches Forschungsteam im Fachjournal "The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women"s Health" berechnet.

Prozess gegen Anästhesisten wegen grob fahrlässiger Tötung

Wien - Ein Anästhesist muss sich am Dienstag wegen grob fahrlässiger Tötung am Wiener Landesgericht verantworten. Dem Arzt wird vorgeworfen, am 10. Oktober 2024 den Tod einer Patientin herbeigeführt zu haben, indem er die Frau für eine Zahnbehandlung unter Vollnarkose setzte, obwohl aufgrund einer Adipositas der Frau ein erhöhtes Narkoserisiko bestand. Der Angeklagte soll gleich in mehrfacher Hinsicht gegen die ärztliche Sorgfaltspflicht verstoßen haben.

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red