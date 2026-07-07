NATO-Gipfel in Ankara beginnt

Ankara - In einer angespannten internationalen Lage kommen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder am Dienstag zu ihrem Gipfeltreffen in der türkischen Hauptstadt Ankara zusammen. Unter anderem geht es um weitere Milliardenhilfen für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Im Zentrum des zweitägigen Treffens steht aber die Frage, ob die übrigen Verbündeten den US-Präsidenten Donald Trump bei der Stange halten können.

Fliegerabwehr-Lieferung an Österreich im Zeitplan

Zürich/Wien - Trotz voller Auftragsbücher und stark wachsendem Geschäft beim deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall soll die Lieferung bestellter Fliegerabwehrsysteme fristgerecht in Österreich ankommen. "Wir sind im Zeitplan", sagte der CEO der Rheinmetall Air Defence, Oliver Dürr, bei einem Werksbesuch in Zürich gegenüber Journalisten. Die modernisierten österreichischen 35-mm-Zwillingsfliegerabwehrkanonen werde Rheinmetall Österreich ab dem 4. Quartal vertragsgemäß übergeben.

Ukraine fliegt massive Drohnen-Attacke auf Moskau

Moskau - Die Ukraine hat in der Nacht auf Dienstag Russland mit Hunderten Drohnen angegriffen, viele davon waren Richtung Moskau unterwegs. 452 unbemannte Flugobjekte seien über 17 russischen Regionen abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Schäden meldeten unter anderem die grenznahe Region Belgorod und das Industriegebiet Kaluga südwestlich von Moskau.

Neue Schulfächer werden beschlossen

Wien - Der Nationalrat beschließt am Dienstag zwei neue Schulfächer. In der AHS-Oberstufe soll es künftig die Gegenstände "Medien und Demokratie" sowie "Informatik und Künstliche Intelligenz" geben. Dafür wird die zweite lebende Fremdsprache bzw. Latein gekürzt. Zu den weiteren Beschlüssen zählt, dass die Basisausbildung für Ärzte ab 1. August von neun auf sechs Monate verkürzt wird.

Macron als erster EU-Staatschef seit Assad-Sturz in Syrien

Paris/Damaskus - Der französische Präsident Emmanuel Macron ist zu einem Besuch in Syrien eingetroffen. Am Montagabend empfing der syrische Außenminister Assaad al-Shaibani Macron in Damaskus, später nahm der Gast an einem Arbeitsessen mit Interimspräsident Ahmed al-Sharaa teil. Macron ist der erste Staatschef eines EU-Landes, der Syrien seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Bashar al-Assad im Dezember 2024 besucht.

Tote bei Unwettern in Zentral- und Südchina

Provinz Hubei/Peking - Durch Gewitter und starke Stürme sind in Zentral- und Südchina mindestens 15 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden. Die Zahl der Verletzten betrage derzeit 275, berichteten am Dienstag staatlichen Medien. Aus einigen Regionen seien auch Tornados gemeldet worden. Zehntausende Menschen seien evakuiert worden, neun Menschen würden vermisst.

Angriff auf Tanker in der Straße von Hormuz gemeldet

Maskat/Teheran - Die Crew eines Tankers in der Straße von Hormuz hat einen Angriff auf ihr Schiff gemeldet. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen, teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf Angaben der Schiffsbesatzung mit. Der Tanker sei rund acht Seemeilen vor der omanischen Stadt Limah von einem "unbekannten Geschoß" getroffen worden. Verletzt worden sei niemand. Wer hinter dem Angriff steckt, blieb zunächst unklar.

Prozess gegen Anästhesisten wegen grob fahrlässiger Tötung

Wien - Ein Anästhesist muss sich am Dienstag wegen grob fahrlässiger Tötung am Wiener Landesgericht verantworten. Dem Arzt wird vorgeworfen, am 10. Oktober 2024 den Tod einer Patientin herbeigeführt zu haben, indem er die Frau für eine Zahnbehandlung unter Vollnarkose setzte, obwohl aufgrund einer Adipositas der Frau ein erhöhtes Narkoserisiko bestand. Der Angeklagte soll gleich in mehrfacher Hinsicht gegen die ärztliche Sorgfaltspflicht verstoßen haben.

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red