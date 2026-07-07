Bombenanschläge nahe Hotel Macrons in Damaskus

Paris/Damaskus - In der Nähe des Hotels in Syriens Hauptstadt Damaskus, in dem der französische Präsident Emmanuel Macron während seines Besuchs die Nacht verbracht hat, sind am Dienstag laut syrischen Sicherheitskreisen zwei Bomben explodiert. Eine sei in einem Müllcontainer platziert worden, die andere in einem Fahrzeug, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP. Macron sei zum Zeitpunkt der Explosionen bereits nicht mehr im Hotel gewesen. Der Elys�e-Palast bestätigte, er sei sicher und wohlauf.

NATO-Gipfel in Ankara beginnt

Ankara - In einer angespannten internationalen Lage kommen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder am Dienstag zu ihrem Gipfeltreffen in der türkischen Hauptstadt Ankara zusammen. Unter anderem geht es um weitere Milliardenhilfen für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Im Zentrum des zweitägigen Treffens steht aber die Frage, ob die übrigen Verbündeten den US-Präsidenten Donald Trump bei der Stange halten können.

12.000 Menschen wegen Waldbrand in Pyrenäen evakuiert

Paris - Wegen des schweren Waldbrands in den Pyrenäen sind mittlerweile 12.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Bewohnerinnen und Bewohner aus etwa 20 Gemeinden seien betroffen, teilte der Präfekt des südfranzösischen D�partements Pyr�n�es-Orientales, Pierre Regnault de la Mothe, am Dienstag in der Früh mit. Der Feuerwehr gelang es demnach, in der Nacht eine weitere Ausbreitung des Feuers in der Nähe von Perpignan zu verhindern, insbesondere durch gezielte Gegenfeuer.

Volksgruppen werden in der Verfassung verankert

Wien - Der Nationalrat hat zu Beginn von Tag zwei des Parlamentskehraus die Rechte der Volksgruppen gestärkt und einige Bezirksgerichte in Kärnten zusammengelegt. Abgelehnt wurde die Vorlage von der FPÖ. Mit dem heutigen Beschluss werden die sechs autochthonen Volksgruppen in Österreich abgesichert durch eine Verfassungsbestimmung explizit im Volksgruppengesetz genannt. Die Bezirksgerichte Bleiburg, Ferlach und Eisenkappel werden mit Klagenfurt bzw. Völkermarkt fusioniert.

Ukraine fliegt massive Drohnen-Attacke auf Moskau

Moskau - Die Ukraine hat in der Nacht auf Dienstag Russland mit Hunderten Drohnen angegriffen, viele davon waren Richtung Moskau unterwegs. 452 unbemannte Flugobjekte seien über 17 russischen Regionen abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Schäden meldeten unter anderem die grenznahe Region Belgorod und das Industriegebiet Kaluga südwestlich von Moskau.

Festnahme nach Fund von eingemauerter Leiche in NÖ

Münchendorf/Dubai - Nach dem Fund einer eingemauerten Leiche in Münchendorf (Bezirk Mödling) ist eine Festnahme erfolgt. Einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Heute" bestätigte Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, am Dienstag auf Anfrage. Auslieferungsunterlagen werden demnach vorbereitet und nach Dubai übermittelt. "Wir müssen dann warten, welche Informationen wir bekommen", betonte Bussek. Details zum Festnahmeort und zur Person wurden indes nicht genannt.

Fliegerabwehr-Lieferung an Österreich im Zeitplan

Zürich/Wien - Trotz voller Auftragsbücher und stark wachsendem Geschäft beim deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall soll die Lieferung bestellter Fliegerabwehrsysteme fristgerecht in Österreich ankommen. "Wir sind im Zeitplan", sagte der CEO der Rheinmetall Air Defence, Oliver Dürr, bei einem Werksbesuch in Zürich gegenüber Journalisten. Die modernisierten österreichischen 35-mm-Zwillingsfliegerabwehrkanonen werde Rheinmetall Österreich ab dem 4. Quartal vertragsgemäß übergeben.

Prozess gegen Anästhesisten wegen grob fahrlässiger Tötung

Wien - Ein Anästhesist muss sich am Dienstag wegen grob fahrlässiger Tötung am Wiener Landesgericht verantworten. Dem Arzt wird vorgeworfen, am 10. Oktober 2024 den Tod einer Patientin herbeigeführt zu haben, indem er die Frau für eine Zahnbehandlung unter Vollnarkose setzte, obwohl aufgrund einer Adipositas der Frau ein erhöhtes Narkoserisiko bestand. Der Angeklagte soll gleich in mehrfacher Hinsicht gegen die ärztliche Sorgfaltspflicht verstoßen haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red