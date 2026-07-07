Milliardenschwere Rüstungsdeals vor NATO-Gipfel

Ankara - Die NATO-Staaten haben vor dem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in der Türkei Rüstungsaufträge im Wert von mehreren Dutzend Milliarden Dollar angekündigt. Damit wollen sie demonstrieren, dass sie den Forderungen der USA nach höheren Verteidigungsausgaben nachkommen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte stellte am Dienstag bei einem Forum der Rüstungsindustrie in Ankara eine Reihe von Initiativen vor.

Bombenanschläge nahe Hotel Macrons in Damaskus

Paris/Damaskus - In der Nähe des Hotels in Syriens Hauptstadt Damaskus, in dem der französische Präsident Emmanuel Macron während seines Besuchs die Nacht verbracht hat, sind am Dienstag laut syrischen Sicherheitskreisen zwei Bomben explodiert. Eine sei in einem Müllcontainer platziert worden, die andere in einem Fahrzeug, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP. Macron sei zum Zeitpunkt der Explosionen bereits nicht mehr im Hotel gewesen. Der Elys�e-Palast bestätigte, er sei sicher und wohlauf.

Länder wollen Pilotphase für digitalen Eltern-Kind-Pass

Wien - Die eigentlich für Oktober 2026 geplante Einführung des elektronischen Eltern-Kind-Passes dürfte sich um ein weiteres Jahr verschieben. Beschlossen werden dürfte dies am Mittwoch im Nationalrat. Grund für die Verzögerung sind Vorbehalte der Bundesländer. Mit Ausnahme von Kärnten sieht man sich dort noch nicht bereit. Stattdessen wird eine Pilotphase gefordert, berichtete das Ö1-"Mittagsjournal" am Dienstag.

NGOs: Israel baut Kontrolle im Westjordanland dramatisch aus

Tel Aviv - Die israelische Regierung weitet nach Einschätzung zweier Nichtregierungsorganisationen ihre Kontrolle über das palästinensische Westjordanland in "beispiellosem Tempo" aus. In einem gemeinsamen Bericht erklären Peace Now sowie Kerem Navot, die Regierung habe das Verwaltungs- und Kontrollsystem innerhalb von drei Jahren grundlegend verändert. Dies könne die Chancen auf eine künftige politische Einigung mit den Palästinensern ernsthaft beeinträchtigen.

EU-Parlament segnet neue Fluggastrechte ab

Straßburg - Die umstrittene Reform der EU-Fluggastrechte dürfte bald umgesetzt werden können: Das Parlament und der Rat der Mitgliedsländer hatten sich im Juni nach jahrelangen Verhandlungen auf weniger Einschränkungen der Rechte als zuletzt diskutiert geeinigt. So bleiben die bisherigen Entschädigungsansprüche bei Verspätungen bestehen, und Familien dürfen gratis nebeneinander sitzen. Das EU-Parlament hat am Dienstag in Straßburg den gefundenen Kompromiss angenommen.

Anästhesist zu grob fahrlässiger Tötung nicht geständig

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag wegen grob fahrlässiger Tötung gegen einen Anästhesisten verhandelt worden. Ihm wird vorgeworfen, am 2. Oktober 2024 den Tod einer Patientin herbeigeführt zu haben, die er vor einer Zahnbehandlung in einer Zahnarztpraxis unter Vollnarkose gesetzt hatte. Der Angeklagte soll dabei gleich in mehrfacher Hinsicht gegen die ärztliche Sorgfaltspflicht verstoßen haben. Der erfahrene Anästhesist wies diese Vorwürfe entschieden zurück.

12.000 Menschen wegen Waldbrand in Pyrenäen evakuiert

Paris - Wegen des schweren Waldbrands in den Pyrenäen sind mittlerweile 12.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Bewohnerinnen und Bewohner aus etwa 20 Gemeinden seien betroffen, teilte der Präfekt des südfranzösischen D�partements Pyr�n�es-Orientales, Pierre Regnault de la Mothe, am Dienstag in der Früh mit. Der Feuerwehr gelang es demnach, in der Nacht eine weitere Ausbreitung des Feuers in der Nähe von Perpignan zu verhindern, insbesondere durch gezielte Gegenfeuer.

Höchste Alarmstufe in Teilen von drei spanischen Regionen

Barcelona - Wegen befürchteter Temperaturen von bis zu 42 Grad hat der spanische Wetterdienst Aemet für Teile von drei östlichen Regionen des Landes die höchste Hitze-Alarmstufe Rot ausgerufen. Teile der Regionen Aragonien, Katalonien und Valencia mit bei Touristen beliebten Stränden und Städten wie Barcelona gehörten zu den am schwersten betroffenen Gebieten der erneuten Hitzewelle in Südeuropa, hieß es am Dienstag zur Begründung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red