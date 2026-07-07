Milliardenschwere Rüstungsdeals vor NATO-Gipfel

Ankara - Die NATO-Staaten haben vor dem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in der Türkei Rüstungsaufträge im Wert von mehreren Dutzend Milliarden Dollar angekündigt. Damit wollen sie demonstrieren, dass sie den Forderungen der USA nach höheren Verteidigungsausgaben nachkommen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte stellte am Dienstag bei einem Rüstungsforum in Ankara mehrere Initiativen vor. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängte auf eine gemeinsame Raketenabwehr.

Bombenanschläge nahe Hotel Macrons in Damaskus

Paris/Damaskus - In der Nähe des Hotels in Syriens Hauptstadt Damaskus, in dem der französische Präsident Emmanuel Macron während seines Besuchs die Nacht verbracht hat, sind am Dienstag laut syrischen Sicherheitskreisen zwei Bomben explodiert. Eine sei in einem Müllcontainer platziert worden, die andere in einem Fahrzeug, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP. Macron sei zum Zeitpunkt der Explosionen bereits nicht mehr im Hotel gewesen. Der Elys�e-Palast bestätigte, er sei sicher und wohlauf.

Zwei neue Gegenstände in den Schulen

Wien - Der Nationalrat hat am Dienstagnachmittag mit den Stimmen der Koalition zwei neue Schulfächer etabliert. Künftig soll es auch die Gegenstände "Medien und Demokratie" sowie "Informatik und Künstliche Intelligenz" geben. Scharfe Kritik kam von der Opposition. Angesichts der möglichen Kürzung von Latein sah FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl eine staatlich verordnete Nivellierung nach unten. Grünen-Klubvize Sigrid Maurer vermisste hingegen klare Regeln.

Le Pen-Urteil: Drei Jahre Haft, 15 Monate Nichtwählbarkeit

Paris - Das Pariser Berufungsgericht hat die Rechtsnationale Marine Le Pen zu einer einjährigen Haftstrafe mit Fußfessel verurteilt und ihr zeitweise das passive Wahlrecht entzogen. Für 15 Monate soll Le Pen das Recht verlieren, bei Wahlen anzutreten, weitere 30 Monate sind auf Bewährung ausgesetzt, teilte das Gericht mit. Ebendiese Strafe aus erster Instanz wird bereits seit Ende März 2025 vorläufig angewendet und ist damit laut dem Gericht bereits verbüßt.

Kopenhagen wieder lebenswerteste Stadt der Welt

London - Kopenhagen ist auf dem Index der lebenswertesten Städte wie im Vorjahr vor Wien auf Platz eins. Beim Ranking der britischen Economist-Gruppe in den Kategorien Stabilität, Bildung und Infrastruktur erhielt die dänische Hauptstadt jeweils die Höchstwertung von 100 Punkten. Hinter Wien liegen Melbourne, Genf und Sydney, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Westeuropa bleibt mit einem Durchschnittswert von 91,7 Punkten die weltweit lebenswerteste Region.

NGOs: Israel baut Kontrolle im Westjordanland dramatisch aus

Tel Aviv - Die israelische Regierung weitet nach Einschätzung zweier Nichtregierungsorganisationen ihre Kontrolle über das palästinensische Westjordanland in "beispiellosem Tempo" aus. In einem gemeinsamen Bericht erklären Peace Now sowie Kerem Navot, die Regierung habe das Verwaltungs- und Kontrollsystem innerhalb von drei Jahren grundlegend verändert. Dies könne die Chancen auf eine künftige politische Einigung mit den Palästinensern ernsthaft beeinträchtigen.

Länder wollen Pilotphase für digitalen Eltern-Kind-Pass

Wien - Die eigentlich für Oktober 2026 geplante Einführung des elektronischen Eltern-Kind-Passes dürfte sich um ein weiteres Jahr verschieben. Beschlossen werden dürfte dies am Mittwoch im Nationalrat. Grund für die Verzögerung sind Vorbehalte der Bundesländer. Mit Ausnahme von Kärnten sieht man sich dort noch nicht bereit. Stattdessen wird eine Pilotphase gefordert, berichtete das Ö1-"Mittagsjournal" am Dienstag.

EU-Parlament segnet neue Fluggastrechte ab

Straßburg - Die umstrittene Reform der EU-Fluggastrechte dürfte bald umgesetzt werden können: Das Parlament und der Rat der Mitgliedsländer hatten sich im Juni nach jahrelangen Verhandlungen auf weniger Einschränkungen der Rechte als zuletzt diskutiert geeinigt. So bleiben die bisherigen Entschädigungsansprüche bei Verspätungen bestehen, und Familien dürfen gratis nebeneinander sitzen. Das EU-Parlament hat am Dienstag in Straßburg den gefundenen Kompromiss angenommen.

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red