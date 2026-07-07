Milliardenschwere Rüstungsdeals vor NATO-Gipfel

Ankara - Die NATO-Staaten haben vor dem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in der Türkei Rüstungsaufträge im Wert von mehreren Dutzend Milliarden Dollar angekündigt. Damit wollen sie demonstrieren, dass sie den Forderungen der USA nach höheren Verteidigungsausgaben nachkommen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte stellte am Dienstag bei einem Rüstungsforum in Ankara mehrere Initiativen vor. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängte auf eine gemeinsame Raketenabwehr.

Bombenanschläge nahe Hotel Macrons in Damaskus

Paris/Damaskus - In der Nähe des Hotels in Syriens Hauptstadt Damaskus, in dem der französische Präsident Emmanuel Macron während seines Besuchs die Nacht verbracht hat, sind am Dienstag laut syrischen Sicherheitskreisen zwei Bomben explodiert. Eine sei in einem Müllcontainer platziert worden, die andere in einem Fahrzeug, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP. Macron sei zum Zeitpunkt der Explosionen bereits nicht mehr im Hotel gewesen. Der Elys�e-Palast bestätigte, er sei sicher und wohlauf.

Zwei neue Gegenstände in den Schulen

Wien - Der Nationalrat hat am Dienstagnachmittag mit den Stimmen der Koalition zwei neue Schulfächer etabliert. Künftig soll es auch die Gegenstände "Medien und Demokratie" sowie "Informatik und Künstliche Intelligenz" geben. Scharfe Kritik kam von der Opposition. Angesichts der möglichen Kürzung von Latein sah FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl eine staatlich verordnete Nivellierung nach unten. Grünen-Klubvize Sigrid Maurer vermisste hingegen klare Regeln.

Le Pen-Urteil: Drei Jahre Haft, 15 Monate Nichtwählbarkeit

Paris - Das Pariser Berufungsgericht hat die Rechtsnationale Marine Le Pen zu einer einjährigen Haftstrafe mit Fußfessel verurteilt und ihr zeitweise das passive Wahlrecht entzogen. Für 15 Monate soll Le Pen das Recht verlieren, bei Wahlen anzutreten, weitere 30 Monate sind auf Bewährung ausgesetzt, teilte das Gericht mit. Ebendiese Strafe aus erster Instanz wird bereits seit Ende März 2025 vorläufig angewendet und ist damit laut dem Gericht bereits verbüßt.

Neunjährige in Wien nach Besuch in Shoppingmall verschwunden

Wien - Eine Neunjährige ist am Montagabend nach dem Aufsuchen einer Toilette im Einkaufszentrum Trillerpark in Wien-Floridsdorf verschwunden. Ihr Betreuer schlug gegen 18.00 Uhr bei der Polizei Alarm. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch erfolglos, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag in einer Aussendung. Die Exekutive bat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem fremduntergebrachten Mädchen und veröffentlichte auch Fotos des Kindes.

Signa-Pleite - Weitere Immo-Juwele kurz vor Verkauf

Wien - Im Zuge der milliardenschweren Pleite des Immo-Konzerns Signa befindet sich die Verwertung von Top-Immobilien und Beteiligungen auf der Zielgeraden. Bis Ende 2026 soll sie weitgehend abgeschlossen sein, bekräftigt die Insolvenzverwalterin Abel Rechtsanwälte GmbH laut "Kurier" im jüngsten Zwischenbericht. Mehrere Schlüsselobjekte wie etwa das Luxushotel Park Hyatt und das Goldene Quartier in der Wiener Innenstadt befinden sich demnach in strukturierten Verkaufsprozessen.

Innenministerium prüft nach Leoben-Überfall Ausweisung

Wien - Das Innenministerium prüft nach dem gewalttätigen Übergriff gegen einen Taxilenker in Leoben die Ausweisung beider Verdächtiger. Die beiden Funktionäre der rechtsradikalen Identitären Bewegung sind deutsche Staatsbürger, beiden droht nun ein mögliches Aufenthaltsverbot. Der Fall hatte am Montag auch den Nationalrat beschäftigt, da einer der beiden Männer Mitarbeiter eines FPÖ-Abgeordneten war.

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red