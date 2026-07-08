Erneut Angriffe der USA auf den Iran

Washington/Teheran - Die USA haben in Reaktion auf Attacken gegen Tanker in der Straße von Hormuz am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) erneut Ziele im Iran bombardiert. Zudem setzen die USA Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft. Teheran verurteilte Washingtons Vorgehen umgehend als "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges, schrieb Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi auf der Plattform X. Mittwochfrüh gab es Gegenangriffe auf Bahrain.

Khamenei-Leichnam im irakischen Najaf eingetroffen

Najaf/Mashhad - Im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer des Iran ist der Leichnam von Ayatollah Ali Khamenei im Irak eingetroffen. Das irakische Staatsfernsehen übertrug am Dienstag die Ankunft des Flugzeugs, das Khameneis Sarg zum Flughafen Najaf brachte. Dort war kurz zuvor bereits Irans Präsident Masoud Pezeshkian eingetroffen, um an den Trauerfeierlichkeiten im Irak teilzunehmen. Die irakische Regierung erklärte Mittwoch zum Feiertag.

Nationalrat startet mit Budgetdebatte

Wien - Ab Mittwoch geht es im Nationalrat um das Budget. Während am Montag und Dienstag noch diverse Gesetzesmaterien beschlossen wurden, nehmen die Abgeordneten ab Tag drei der Plenarwoche die einzelnen Budgetkapitel durch. Den Anfang macht die Debatte zum Budgetbegleitgesetz, die heuer gleichzeitig als Generaldebatte zum Doppelbudget für 2027 und 2028 genutzt wird. Auch Redebeiträge der Vorsitzenden der Regierungsparteien und des Finanzministers sind vorgesehen.

NATO-Gipfel mit den Themen Lastenteilung und Ukraine

Ankara - Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten setzen die Beratungen bei ihrem Gipfel in Ankara am Mittwoch fort. Am zweiten und letzten Tag des Treffens in Ankara geht es unter anderem um die Frage der Lastenteilung in der Allianz zwischen den USA und den übrigen Verbündeten. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt die Verteidigungsausgaben der europäischen NATO-Partner beklagt - diese betonten dagegen, dass sie ihre Investitionen zuletzt deutlich gesteigert haben.

Marine Le Pen kandidiert bei Präsidentschaftswahl 2027

Paris - Ungeachtet ihrer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe hält die Rechtspopulistin Marine Le Pen an ihrer Kandidatur für das höchste Staatsamt in Frankreich fest. "Ich bin Kandidatin für die Präsidentschaftswahl", sagte sie dem Sender TF1. "Ich werde meine Meinung nicht ändern." Sie wolle "bis zum Ende gehen". Ein Berufungsgericht hatte Le Pen Dienstagnachmittag wegen Veruntreuung von EU-Geldern u. a. zu einem Jahr Hausarrest mit einer elektronischen Fußfessel verurteilt.

ÖVP-Generalsekretär Marchetti tritt zurück

Wien - ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti nimmt seinen Hut. Das hat die Volkspartei am Dienstagabend per Aussendung mitgeteilt. Mit Ende Juli lege Marchetti seine Funktion als Generalsekretär der Partei zurück, hieß es. Nachfolger gibt es noch keinen, darüber soll zeitnah informiert werden. Als wahrscheinlichster Kandidat gilt der einstige Kurz-Vertraute Markus Gstöttner. Der Generalsekretär war zuletzt innerparteilich zunehmend unter Druck geraten.

Kämpfe an den verschiedenen Fronten der Ukraine dauern an

Kiew (Kyjiw) - Die Kämpfe entlang der Fronten im Südosten der Ukraine dauern in unverminderter Heftigkeit an. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte sprach in seinem abendlichen Lagebericht von insgesamt 219 bewaffneten Zusammenstößen an verschiedenen Frontabschnitten. Schwerpunkt der Kämpfe lag bei Pokrowsk im Industrierevier Donbass, wo die russischen Streitkräfte nach Darstellung der Generalität in Kiew über 40 Angriffe gegen ukrainische Stellungen führten.

U2 veröffentlichten neue Single

London - Die irische Rockband U2 ("With or Without You") wird erstmals seit neun Jahren ein Studioalbum mit neuen Songs herausbringen. Die erste Single daraus und das dazugehörige Musikvideo haben U2 jetzt veröffentlicht. "Street of Dreams" ist eine fröhliche, aufmunternde Hymne mit ein paar Textzeilen auf Spanisch. "No abandones tus suenos" ("Gib deine Träume nicht auf"), singt Frontmann Bono.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red