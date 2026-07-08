Erneut Angriffe der USA auf den Iran

Washington/Teheran - Die USA haben in Reaktion auf Attacken gegen Tanker in der Straße von Hormuz am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) erneut Ziele im Iran bombardiert. Zudem setzten die USA Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft. Teheran verurteilte Washingtons Vorgehen umgehend als "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges, schrieb Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi auf der Plattform X. Mittwochfrüh gab es iranische Gegenangriffe.

Rutte nennt US-Angriffe auf Iran "absolut notwendig"

Ankara/Brüssel - NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat die neuen US-Angriffe auf den Iran nach Attacken gegen Tanker in der Straße von Hormuz verteidigt. Die US-Reaktion sei "absolut notwendig" gewesen, sagte Rutte beim NATO-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara. Wenn Iran gegen den Waffenstillstand verstoße, wie man dies mit Angriffen auf Schiffe gesehen habe, "ist eine entschiedene Reaktion der USA unerlässlich", ergänzte der NATO-Chef.

NATO-Gipfel mit den Themen Lastenteilung und Ukraine

Ankara - Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten setzen die Beratungen bei ihrem Gipfel in Ankara am Mittwoch fort. Am zweiten und letzten Tag des Treffens in Ankara geht es unter anderem um die Frage der Lastenteilung in der Allianz zwischen den USA und den übrigen Verbündeten. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt die Verteidigungsausgaben der europäischen NATO-Partner beklagt - diese betonten dagegen, dass sie ihre Investitionen zuletzt deutlich gesteigert haben.

Nationalrat startet mit Budgetdebatte

Wien - Ab Mittwoch geht es im Nationalrat um das Budget. Während am Montag und Dienstag noch diverse Gesetzesmaterien beschlossen wurden, nehmen die Abgeordneten ab Tag drei der Plenarwoche die einzelnen Budgetkapitel durch. Den Anfang macht die Debatte zum Budgetbegleitgesetz, die heuer gleichzeitig als Generaldebatte zum Doppelbudget für 2027 und 2028 genutzt wird. Auch Redebeiträge der Vorsitzenden der Regierungsparteien und des Finanzministers sind vorgesehen.

Dänemark: Grönland steht nicht zum Verkauf

Brüssel - Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen hat die erneute Forderung von US-Präsident Donald Trump nach Kontrolle über Grönland scharf zurückgewiesen. Am zweiten Tag des NATO-Gipfels in Ankara sagte Frederiksen: "Grönland steht natürlich nicht zum Verkauf." Die größte Insel der Welt gehört zu Dänemark, hat aber politisch sehr viel Eigenständigkeit. "Natürlich werden wir das Königreich Dänemark verteidigen", sagte sie vor der Arbeitssitzung der Staats- und Regierungschefs.

Zwei Festnahmen nach Home Invasion im Bezirk Korneuburg

Langenzersdorf/Wien - Nach einer Home Invasion Ende 2025 in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) sitzen zwei Verdächtige in Haft. Das Duo soll eine 88-Jährige gefesselt und schwer verletzt haben und mit einem geringen Geldbetrag geflüchtet sein. Ein 18-jähriger Serbe wurde nach einer versuchten Home Invasion in Wien durch DNA-Spuren mit der Tat in Niederösterreich in Verbindung gebracht. Ein 51-jähriger Landsmann wurde vergangenen Freitag in Bosnien festgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Verschwundene Neunjährige in Wien bei Verwandten gefunden

Wien - Eine Neunjährige, die am Montagabend nach dem WC-Besuch in einem Wiener Einkaufszentrum in Floridsdorf verschwunden war, ist unverletzt und wohlbehalten wieder aufgetaucht. Polizisten fanden sie im Zuge der umfangreichen Fahndung am Dienstagabend bei einem Angehörigen. Das Mädchen wurde wieder in eine sozialpädagogische Einrichtung gebracht, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch.

Tödlicher Schusswaffeneinsatz von ICE-Mitarbeiter in den USA

Houston (Texas) - Bei einer Fahrzeugkontrolle im US-Bundesstaat Texas hat ein Mitarbeiter der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE einen Mexikaner erschossen, der nach Angaben seiner Familie seit fast 35 Jahren in den USA lebte. ICE-Mitarbeiter hätten am Dienstag in Houston versucht, das Auto von Lorenzo Salgado zu stoppen, erklärte das US-Heimatschutzministerium auf X. Der Mann habe aber "versucht, sich der Festnahme zu entziehen".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red