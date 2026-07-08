Gstöttner wird neuer ÖVP-Generalsekretär

Wien - Der neue Generalsekretär der ÖVP heißt Markus Gstöttner. Der einstige Vertraute von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz folgt Nico Marchetti, der am Dienstag überraschend zurückgetreten war. Bundesparteiobmann Christian Stocker bestätigte die Personalentscheidung am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Gstöttner wird diese Funktion am 1. August 2026 übernehmen.

Trump erklärt Absichtserklärung mit dem Iran für hinfällig

Washington/Teheran/Mashhad - Nach den Angriffen der US-Streitkräfte auf Ziele im Iran hat US-Präsident Donald Trump die Feuerpause mit der Islamischen Republik für beendet erklärt. "Was mich betrifft, ist sie vorbei", sagte Trump am Mittwoch auf dem NATO-Gipfel in Ankara auf die Frage eines Journalisten zur Mitte Juni in Kraft getretenen Waffenruhe. "Es ist reine Zeitverschwendung, sich mit ihnen abzugeben", sagte Trump weiter über die iranische Führung.

Tausende bei Trauerzug für Khamenei im Irak

Kerbala/Najaf - Die tagelangen Trauerprozessionen für Irans getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei haben das Nachbarland Irak erreicht. Tausende Menschen erwiesen ihm in der irakischen Pilgerstadt Najaf am Mittwoch die letzte Ehre. Während der Sarg auf einem Lastwagen durch die Straßen gefahren wurde, riefen viele Trauernde zum "Tod Amerikas" und "Tod Israels" auf. Zudem waren iranische und irakische Flaggen, sowie die Banner von Teheran unterstützter irakischer Milizen zu sehen.

Budgetdebatte im Nationalrat startet kontrovers

Wien - Mit einer kontroversen Generaldebatte haben am Mittwoch die mehrtägigen Beratungen zum Doppelbudget im Nationalrat begonnen. Kein gutes Haar am Haushaltsplan der Regierung ließen die Oppositionsparteien FPÖ und Grüne. Die Dreierkoalition verteidigte dagegen ihr Doppelbudget. Beschlossen werden soll am Mittwoch zunächst das Budgetbegleitgesetz, das mit fast 70 Gesetzesänderungen die Umsetzung des Budgets sicherstellt. Das Budget selbst wird erst am Freitag verabschiedet.

Trump eskaliert bei NATO-Gipfel gegenüber Europäern

Ankara - Beim NATO-Gipfel in Ankara ist das von den europäischen Staats- und Regierungschefs gewünschte Signal der Geschlossenheit der transatlantischen Allianz ausgeblieben. US-Präsident Donald Trump machte seinem Unmut über die europäischen Verbündeten am Mittwoch wortgewaltig Luft. "Ich bin sehr verärgert über die NATO", sagte er vor Journalisten. Auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der um ein gutes Verhältnis mit Trump bemüht ist, fuhr dem US-Präsidenten daraufhin in die Parade.

Burgenland-RH sieht Landesfinanzen besorgniserregend

Eisenstadt - Der Burgenländische Landesrechnungshof (BLRH) hat den Rechnungsabschluss 2023 des Landes Burgenland geprüft und am Mittwoch auch einen Ausblick auf die weitere Entwicklung der Landesfinanzen gegeben. Direktor Ren� Wenk ortete dabei einen "akuten und erheblichen Handlungsbedarf des Landes", denn die Reserven seien aufgebraucht. Für den Zeitraum 2020 bis 2026 erwartet der BLRH einen kumulierten Gesamtverlust von nahezu 1 Mrd. Euro.

Neue ukrainische Drohnenangriffe auf Raffinerien und Tanker

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat am Mittwoch ihre Schläge gegen den russischen Ölsektor fortgesetzt. In den Raffinerien von Saratow an der Wolga und Nischnekamsk in Tatarstan tief im Hinterland brachen Brände aus, wie ukrainische und russische Telegramkanäle berichteten. Das ukrainische Militär griff zudem neun Tanker der russischen Schattenflotte im Asowschen Meer mit Drohnen an, womit die Gesamtzahl der in den vergangenen 72 Stunden angegriffenen Schiffe auf 19 stieg.

Flüsse gehen mit niedrigen Pegelständen in Hochsommer

Wien - Österreichs Flüsse gehen mit unterdurchschnittlicher Wasserfüllung in den Hochsommer. Besonders auffällige Defizite sind demnach bei mehreren Referenzpegeln in Niederösterreich, dem Burgenland und Oberösterreich vorhanden. Das gab die Umweltschutzorganisation WWF am Mittwoch unter Berufung auf hydrografische Daten des Umweltministeriums bekannt. Österreichweit lagen die Juni-Abflüsse an rund 85 Prozent der Pegelmessstellen unter dem langjährigen Monatsmittel.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red