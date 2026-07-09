Popstar Bonnie Tyler 75-jährig gestorben

London/Faro - Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist tot. Der Popstar starb rund einem Monat nach ihrem 75. Geburtstag, teilte ihre Familie am Donnerstag mit. Tyler ist vor allem für ihre Kulthymnen wie "Holding Out for a Hero" und "Total Eclipse of the Heart" bekannt. Tyler wurde seit Ende April in einem Krankenhaus in Portugal behandelt und war zwischenzeitlich auch im Koma.

Mindestens 14 Tote bei jüngsten US-Angriffen im Iran

Teheran - Bei den jüngsten US-Angriffen im Iran sind Regierungsangaben zufolge mindestens 14 Menschen getötet worden. 78 weitere Menschen wurden bei den Luftangriffen der vergangenen zwei Tage verletzt, wie der Pressedienst der Regierung am Donnerstag mitteilte. Demnach werden immer noch 47 Verwundete in Krankenhäusern behandelt. Der Iran meldete Angriffe in fünf Provinzen.

Sarg Khameneis für Begräbnis in Mashhad eingetroffen

Mashhad/Kerbala - Der Sarg des getöteten obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei ist am Donnerstag in seiner Heimatstadt Mashhad eingetroffen. Dort soll er im Laufe des Tages beigesetzt werden. Nach Angaben iranischer Medien werden dort Millionen Menschen erwartet. Die Beisetzung soll im Mausoleum des Imams Reza stattfinden, dem achten Imam im schiitischen Islam. Der Ankunft des Sargs waren sechstägige Trauerfeierlichkeiten im Iran und im Irak vorausgegangen.

Kopftuchverbot zu früh angefochten

Wien - Der Verfassungsgerichtshof hat Anträge von Schülerinnen bzw. deren Eltern gegen das Kopftuchverbot an Schulen für Mädchen unter 14 Jahren als unzulässig zurückgewiesen. Das Verbot tritt erst Anfang September in Kraft - daher waren die Kinder bzw. deren Eltern noch nicht antragsberechtigt. Inhaltlich gingen die Richter noch nicht auf den Antrag ein. Aus formalen Gründen zurückgewiesen wurde auch ein Antrag, der sich gegen die Sicherstellung von Handys in Asylverfahren richtet.

Tötungsdelikt bei Wiener Naschmarkt: Festnahme in Nizza

Wien/Nizza - Nach dem Fund der Leiche einer 70-jährigen Frau Ende Juni in einer Wohnung auf der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf ist ein 24-Jähriger im Raum Nizza in Frankreich als Tatverdächtiger festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag per Aussendung mit. Der Körper der Frau wies zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen auf. Ermittelt wurde vor allem im privaten Umfeld des Opfers, dabei erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Russen. Er wurde am Mittwoch gefasst.

Opposition kritisiert auch an Tag zwei von Budget-Debatte

Wien - Auch der zweite Tag der Budget-Debatte hat mit Oppositionskritik begonnen. Ressortchefin Eva Maria Holzleitner (SPÖ) musste sich vor allem angesichts der unsicheren Aussichten an den österreichischen Universitäten verteidigen. Selbst das Rekord-Budget für den Bereich Frauen konnte FPÖ und Grüne nicht besänftigen.

Berufssoldat bei Schießübung schwer verletzt

Judenburg/Klagenfurt - Ein 23-jähriger Soldat hat bei einer Schießübung am Mittwoch im obersteirischen Judenburg (Bezirk Murtal) bei der Explosion einer Granate schwere Verletzungen an den Händen erlitten. Sanitäter des Bundesheeres übernahmen die Erstversorgung und brachten den Schwerverletzten in das LKH Judenburg. Fremdverschulden dürfte nicht vorliegen. Das Bundesheer hat eine interne Unfallkommission eingerichtet, um den Hergang zu rekonstruieren, so die Polizei am Donnerstag.

Trump muss Journalistin wegen Missbrauchs entschädigen

New York/Washington - US-Präsident Donald Trump muss der früheren Journalistin E. Jean Carroll über fünf Millionen Dollar (4,38 Mio. Euro) Entschädigung wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung zahlen. Ein Bundesrichter in New York ordnete am Mittwoch die Auszahlung der Summe an Carroll an, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA ein Rechtsmittel Trumps gegen das Urteil nicht zur Entscheidung angenommen hatte.

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red