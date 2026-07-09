Mindestens 14 Tote bei jüngsten US-Angriffen im Iran

Teheran - Bei den jüngsten US-Angriffen im Iran sind Regierungsangaben zufolge zwei Eisenbahnbrücken getroffen und mindestens 14 Menschen getötet worden. 78 weitere Menschen wurden bei den Luftangriffen der vergangenen zwei Tage verletzt, wie der Pressedienst der Regierung am Donnerstag mitteilte. Der Iran meldete Angriffe in fünf Provinzen. Irans Außenministerium verurteilte am Donnerstag die Luftangriffe des US-Militärs scharf.

Popstar Bonnie Tyler 75-jährig gestorben

London/Faro - Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist tot. Der Popstar starb rund einen Monat nach dem 75. Geburtstag, teilte die Familie am Donnerstag mit. Tyler ist vor allem für ihre Kulthymnen wie "Holding Out for a Hero" und "Total Eclipse of the Heart" bekannt. Sie wurde seit Ende April in einem Krankenhaus in Portugal behandelt und war zwischenzeitlich auch im Koma.

FPÖ zunehmend unter Druck wegen Identitärer

Wien - Die FPÖ gerät wegen der Involvierung von einstigen Mitarbeitern in gerichtsanhängige Vorfälle zunehmend unter Druck. War es zuerst der Überfall auf einen Taxifahrer in Leoben, der auch einen einstigen parlamentarischen Mitarbeiter betrifft, gerät nun ein weiterer Vorfall in den Fokus: eine Gewaltattacke vor dem Parlament. Dabei soll ein weiterer Ex-Mitarbeiter eines freiheitlichen Mandatars zumindest anwesend gewesen sein. ÖVP, SPÖ und Grüne übten am Donnerstag Kritik.

Insider: Putin bereitet militärische Eskalation vor

Moskau/Brüssel - Russlands Präsident Wladimir Putin lehnt Insidern zufolge Friedensverhandlungen mit der Ukraine ab und bereitet stattdessen eine Eskalation des Konflikts vor. Die jüngsten ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Raffinerien und Häfen hätten Putins Entschlossenheit gestärkt, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von drei dem Kreml nahestehenden Personen. Zwei dieser Insider sagten, Putin werde den Konflikt stattdessen wahrscheinlich weiter verschärfen.

Opposition kritisiert auch an Tag zwei von Budget-Debatte

Wien - Auch der zweite Tag der Budget-Debatte war von Oppositionskritik geprägt. Ressortchefin Eva Maria Holzleitner (SPÖ) musste sich vor allem angesichts der unsicheren Aussichten an den österreichischen Universitäten verteidigen. Selbst das Rekord-Budget für den Bereich Frauen konnte FPÖ und Grüne nicht besänftigen. Auch zum Kapitel Bildung musste sich die Bundesregierung trotz steigender Mittel Kritik anhören.

Tötungsdelikt bei Wiener Naschmarkt: Festnahme in Nizza

Wien/Nizza - Nach dem Fund der Leiche einer 70-Jährigen in ihrer Wohnung auf der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf im Juni ist ein 24-Jähriger am Mittwoch im Raum Nizza in Frankreich als Tatverdächtiger festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag per Aussendung mit. Der Körper der Frau wies zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen auf. Ermittelt wurde vor allem im privaten Umfeld des Opfers, dabei erhärtete sich der Verdacht gegen den Russen. Er war der Mitbewohner der Frau.

Kopftuchverbot zu früh angefochten

Wien - Der Verfassungsgerichtshof hat Anträge von Schülerinnen bzw. deren Eltern gegen das Kopftuchverbot an Schulen für Mädchen unter 14 Jahren als unzulässig zurückgewiesen. Das Verbot tritt erst Anfang September in Kraft - daher waren die Kinder bzw. deren Eltern noch nicht antragsberechtigt. Inhaltlich gingen die Richter noch nicht auf den Antrag ein. Aus formalen Gründen zurückgewiesen wurde auch ein Antrag, der sich gegen die Sicherstellung von Handys in Asylverfahren richtet.

Berufssoldat bei Schießübung schwer verletzt

Judenburg/Klagenfurt - Ein 23-jähriger Soldat hat bei einer Schießübung am Mittwoch im obersteirischen Judenburg (Bezirk Murtal) bei der Explosion einer Granate schwere Verletzungen an den Händen erlitten. Sanitäter des Bundesheeres übernahmen die Erstversorgung und brachten den Schwerverletzten in das LKH Judenburg. Fremdverschulden dürfte nicht vorliegen. Das Bundesheer hat eine interne Unfallkommission eingerichtet, um den Hergang zu rekonstruieren, so die Polizei am Donnerstag.

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red