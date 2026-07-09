Mindestens 14 Tote bei jüngsten US-Angriffen im Iran

Teheran - Jüngste US-Angriffe auf mehrere iranische Provinzen haben Regierungsangaben zufolge mindestens 14 Menschen getötet. 78 weitere Menschen seien bei Luftschlägen in den vergangenen zwei Tagen verletzt worden. Bei den Angriffen seien unter anderem zwei Eisenbahnbrücken und das Gebiet um das iranische Atomkraftwerk in Bushehr getroffen worden. Teheran drohte daraufhin mit einer "vernichtenden Antwort", sollten die USA sich in der Straße von Hormuz weiter einmischen.

Iran meldet Angriffe auf US-Zerstörer vor Bahrain

Teheran/Manama - Irans Streitkräfte haben staatlichen Angaben zufolge am Donnerstag US-Zerstörer und US-Schiffe vor der Küste Bahrains mit Marschflugkörpern angegriffen. Das berichtete der staatliche Rundfunk. In Bahrains Hauptstadt Manama waren in der Nacht auf Donnerstag Explosionen zu hören gewesen. Das Innenministerium der Golfmonarchie forderte daraufhin Bürger und Einwohner auf, Ruhe zu bewahren und sich an einen sicheren Ort zu begeben.

Opposition kritisiert auch an Tag zwei von Budget-Debatte

Wien - Auch der zweite Tag der Budget-Debatte war von Oppositionskritik geprägt. Ob Wissenschaft, Frauen, Bildung oder Landwirtschaft - bei sämtlichen Kapiteln fielen Freiheitlichen und Grünen zahlreiche Punkte ein, die aus ihrer Sicht misslungen sind. Die Bandbreite der Kritik ging von fehlender Strategie an Unis und Schule über von den Landwirten selbst zu finanzierende Agrardiesel-Vergütung bis hin zu einer Budget-Sanierung am Rücken der Frauen.

VW-Sparprogramm - Protest vor Aufsichtsratssitzung

Wolfsburg - Vor dem Beginn der Aufsichtsratssitzung zu möglichen Einschnitten beim deutschen VW-Konzern haben Beschäftigte in Wolfsburg lautstark protestiert. Mehrere Hundert Beschäftigte zogen mit Tröten und Sirenen vor das Vorstandshochhaus, wo das Gremium um 14.30 Uhr zusammenkommen soll.

Tötungsdelikt bei Wiener Naschmarkt: Festnahme in Nizza

Wien/Nizza - Nach dem Fund der Leiche einer 70-Jährigen in ihrer Wohnung auf der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf im Juni ist ein 24-Jähriger am Mittwoch im Raum Nizza in Frankreich als Tatverdächtiger festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag per Aussendung mit. Der Körper der Frau wies zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen auf. Ermittelt wurde vor allem im privaten Umfeld des Opfers, dabei erhärtete sich der Verdacht gegen den Russen. Er war der Mitbewohner der Frau.

Popstar Bonnie Tyler 75-jährig gestorben

London/Faro - Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist tot. Der Popstar starb rund einen Monat nach dem 75. Geburtstag, teilte die Familie am Donnerstag mit. Tyler ist vor allem für ihre Kulthymnen wie "Holding Out for a Hero" und "Total Eclipse of the Heart" bekannt. Sie wurde seit Ende April in einem Krankenhaus in Portugal behandelt und war zwischenzeitlich auch im Koma.

Palästinenser sollen nach 20 Jahren wieder Parlament wählen

Gaza/Jerusalem - Nach mehr als zwei Jahrzehnten sollen Palästinenserinnen und Palästinenser wieder ein Parlament wählen. Der mittlerweile 90-jährige palästinensische Präsident Mahmud Abbas legte per Dekret den 28. November als Wahltermin fest. Darüber berichtete die Nachrichtenagentur WAFA. Aufgerufen sind demnach Palästinenser im Westjordanland, in Ost-Jerusalem sowie im Gazastreifen. Bei der letzten Wahl am 25. Jänner 2006 gewann die islamistische Hamas eine Mehrheit.

FPÖ zunehmend unter Druck wegen Identitärer

Wien - Die FPÖ gerät wegen der Involvierung von einstigen Mitarbeitern in gerichtsanhängige Vorfälle zunehmend unter Druck. War es zuerst der Überfall auf einen Taxifahrer in Leoben, der auch einen einstigen parlamentarischen Mitarbeiter betrifft, gerät nun ein weiterer Vorfall in den Fokus: eine Gewaltattacke vor dem Parlament. Dabei soll ein weiterer Ex-Mitarbeiter eines freiheitlichen Mandatars zumindest anwesend gewesen sein. ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne übten am Donnerstag Kritik.

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red