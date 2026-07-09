Opposition kritisiert auch an Tag zwei von Budget-Debatte

Wien - Auch der zweite Tag der Budget-Debatte war von Oppositionskritik geprägt. Ob Wissenschaft, Frauen, Bildung, Landwirtschaft oder Soziales - bei sämtlichen Kapiteln fielen FPÖ und Grünen am Donnerstag Punkte ein, die aus ihrer Sicht misslungen sind. Einig war sich die Opposition in ihrer Kritik an den Einsparungen am Arbeitsmarkt bei Geringverdienern und älteren Arbeitnehmern. Die Regierung verteidigte die Einsparungen mit Budgetzwängen und verwies auf gesetzte Anreize.

VW-Sparprogramm - Aufsichtsratssitzung hat begonnen

Wolfsburg - Die Aufsichtsratssitzung bei VW zu möglichen weiteren Einschnitten bei dem Autobauer hat nach einer Verzögerung am Nachmittag begonnen. Um 16 Uhr habe das Treffen in Wolfsburg gestartet, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Ursprünglich sollte das Gremium ab 14.30 Uhr zusammenkommen. Zuvor hatte bereits das Aufsichtsratspräsidium beraten.

Popstar Bonnie Tyler 75-jährig gestorben

London/Faro - Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist tot. Der Popstar starb rund einen Monat nach dem 75. Geburtstag, teilte die Familie am Donnerstag mit. Tyler ist vor allem für ihre Kulthymnen wie "Holding Out for a Hero" und "Total Eclipse of the Heart" bekannt. Sie wurde seit Ende April in einem Krankenhaus in Portugal behandelt und war zwischenzeitlich auch im Koma.

Araqchi berät mit Oman und Türkei über Lage am Golf

Teheran - Der iranische Außenminister Abbas Araqchi erörtert in getrennten Telefonaten mit seinen Amtskollegen aus dem Oman und der Türkei die jüngsten Entwicklungen in der Region. Im Mittelpunkt der Gespräche stehe insbesondere die Lage in der Straße von Hormuz, teilte Teheran mit. Die Beteiligten betonen demnach die Notwendigkeit, diplomatische Kanäle zu nutzen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. In der Meeresenge war der Schiffsverkehr Donnerstag nahezu zum Erliegen gekommen.

FPÖ zunehmend unter Druck wegen Identitärer

Wien - Die FPÖ gerät wegen der Involvierung von einstigen Mitarbeitern in gerichtsanhängige Vorfälle zunehmend unter Druck. War es zuerst der Überfall auf einen Taxifahrer in Leoben, der auch einen einstigen parlamentarischen Mitarbeiter betrifft, gerät nun ein weiterer Vorfall in den Fokus: eine Gewaltattacke vor dem Parlament. Dabei soll ein weiterer Ex-Mitarbeiter eines freiheitlichen Mandatars zumindest anwesend gewesen sein. ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne übten am Donnerstag Kritik.

Syrer nach Missbrauch an 16-Jähriger in Wien in U-Haft

Wien/Wiener Neustadt - Das Wiener Landesgericht hat Donnerstagmittag über einen 21-Jährigen die U-Haft verhängt, der in der Nacht auf Montag in Wien-Donaustadt eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben soll. Als Haftgrund wurde Tatbegehungsgefahr angenommen, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. Der Syrer wurde nach Angaben des Landesgerichts Wiener Neustadt im vergangenen Dezember wegen Vergewaltigung zu einer teilbedingten Haftstrafe verurteilt.

Österreich in EU-Innovationsranking weiter auf Platz acht

Wien - Österreich nimmt im Innovationsranking der EU - dem "European Innovation Scoreboard" (EIS) - wie im Vorjahr den achten Platz ein, wie es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht heißt. Damit wird man weiter in der Gruppe der "Strong Innovators" eingereiht. Im Vergleich zu 2025 gab es einen leichten Rückgang im Gesamtwert der 32 Indikatoren zur Messung der Innovationskraft. Österreich liegt zwar klar über dem EU-Schnitt, aber auch klar hinter den "Innovation Leaders".

Iran meldet Angriff auf Jordanien mit zehn Raketen

Amman - Jordanien ist wieder Ziel von iranischen Raketenangriffen geworden. Die iranischen Revolutionsgarden feuerten am Donnerstag zehn ballistische Raketen auf den jordanischen Militärstützpunkt Azraq ab, wie sie über staatliche Medien mitteilten. Die jordanischen Streitkräfte schossen nach eigenen Angaben acht der Raketen ab. Durch die Abfangmaßnahmen seien Trümmerteile niedergegangen. Laut den Streitkräften sei aber niemand verletzt worden und keine Sachschäden entstanden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red