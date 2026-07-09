Opposition kritisiert auch an Tag zwei von Budget-Debatte

Wien - Auch der zweite Tag der Budget-Debatte war von Oppositionskritik geprägt. Ob Wissenschaft, Frauen, Bildung, Landwirtschaft oder Soziales - bei sämtlichen Kapiteln fielen FPÖ und Grünen am Donnerstag Punkte ein, die aus ihrer Sicht misslungen sind. Einig war sich die Opposition in ihrer Kritik an den Einsparungen am Arbeitsmarkt bei Geringverdienern und älteren Arbeitnehmern. Die Regierung verteidigte die Einsparungen mit Budgetzwängen und verwies auf gesetzte Anreize.

VW-Sparprogramm - Aufsichtsratssitzung hat begonnen

Wolfsburg - Die deutsche Gewerkschaft IG Metall wehrt sich mit bundesweiten Aktionen gegen drohende Werksschließungen und einen weiteren Stellenabbau bei Volkswagen. Der VW-Aufsichtsrat kam am Nachmittag zusammen, um über neue Sparpläne für den Konzern zu beraten. Mit einem Ende der Sitzung rechnen Beobachter nicht vor dem frühen Abend. An mehr als einem Dutzend Standorten gab es Proteste gegen die Sparpläne.

Jordanien fängt acht aus dem Iran abgefeuerte Raketen ab

Amman - Jordanien hat mehrere in seinen Luftraum eingedrungene Raketen abgefangen, die der Iran eigenen Angaben zufolge als Vergeltung für die jüngsten US-Angriffe abgefeuert hat. Die Luftstreitkräfte "haben das militärische Kommandozentrum und den Luftwaffenstützpunkt des Feindes in Al-Azraq in Jordanien mit zehn ballistischen Raketen beschossen", hieß es in einer von Staatsmedien verbreiteten Erklärung der Revolutionsgarden am Donnerstag mit Blick auf die USA.

U-Haft für 16-Jährigen nach Amoktat an deutscher Schule

Berlin - Nach der mutmaßlichen Amoktat an einem Gymnasium im oberbayerischen Schongau in Deutschland sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Der 16-Jährige werde dringend unter anderem des versuchten Mordes in zwei Fällen verdächtigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Jugendliche war selbst an dem Gymnasium zur Schule gegangen.

Syrer nach Missbrauch an 16-Jähriger in Wien in U-Haft

Wien/Wiener Neustadt - Das Wiener Landesgericht hat Donnerstagmittag über einen 21-Jährigen die U-Haft verhängt, der in der Nacht auf Montag in Wien-Donaustadt eine 16-Jährige sexuell missbraucht haben soll. Als Haftgrund wurde Tatbegehungsgefahr angenommen, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. Der Syrer wurde nach Angaben des Landesgerichts Wiener Neustadt im vergangenen Dezember wegen Vergewaltigung zu einer teilbedingten Haftstrafe verurteilt.

Araqchi berät mit Oman und Türkei über Lage am Golf

Teheran - Der iranische Außenminister Abbas Araqchi erörtert in getrennten Telefonaten mit seinen Amtskollegen aus dem Oman und der Türkei die jüngsten Entwicklungen in der Region. Im Mittelpunkt der Gespräche stehe insbesondere die Lage in der Straße von Hormuz, teilte Teheran mit. Die Beteiligten betonen demnach die Notwendigkeit, diplomatische Kanäle zu nutzen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. In der Meeresenge war der Schiffsverkehr Donnerstag nahezu zum Erliegen gekommen.

Kauf strategischer Öl-Reserven stützt Nachfrage bis 2028

Bangalore - Regierungen weltweit werden Analysten und Behörden zufolge bis 2028 Millionen Barrel Öl kaufen, um ihre strategischen Reserven wieder aufzufüllen. Diese waren angezapft worden, um globale Angebotsengpässe infolge des Krieges der USA und Israels gegen den Iran auszugleichen. Die Nachfrage nach Rohöl dürfte durch die Käufe steigen und einen Teil des erwarteten weltweiten Überangebots auffangen, das durch die geplante Ausweitung der Opec+-Fördermengen entsteht, hieß es.

Airport in Palm Beach heißt jetzt Präsident Donald J. Trump

Washington - Noch ein Gebäude, das seinen Namen trägt: Der Flughafen der Stadt Palm Beach im US-Staat Florida ist am Donnerstag offiziell in "President Donald J. Trump International Airport" umbenannt worden. Das Airport-Kürzel solle entsprechend von PBI ("Palm Beach International Airport") in DJT - die Initialen des Präsidenten - geändert werden. Beeinträchtigungen der operativen Abläufe solle es während einer Übergangszeit nicht geben.

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red