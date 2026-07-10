Nationalrat beschließt Doppelbudget

Wien - Der Nationalrat beschließt am Freitag das Doppelbudget für die kommenden beiden Jahre. Am dritten Tag der Budgetberatungen wird zunächst im Plenum über die noch ausstehenden Kapitel betreffend Familie und Jugend, Mobilität und Forschung, Verteidigung sowie Finanzen debattiert. Anschließend finden die Schlussabstimmungen über die Bundesfinanzgesetze für 2027 und 2028 sowie den Finanzrahmen statt, bevor sich der Nationalrat in die Sommerpause verabschiedet.

VW-Aufsichtsrat endet ohne Klarheit zu Sparplänen

Wolfsburg - VW macht nach der Sitzung seines Aufsichtsrates zu möglichen Einsparungen weiter keine Angaben zu möglichen Werksschließungen und Stellenabbau. Der Konzernvorstand habe dem Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung ein umfangreiches Maßnahmenpaket mit 12 Initiativen und das Zielbild 2030 vorgestellt, teilte der Konzern nach der Sitzung mit. Das Gremium war um 16 Uhr zusammengekommen, um über mögliche Sparpläne des Konzernvorstandes zu beraten.

Sommerferien beginnen auch im Westen und Süden

Wien - Rund 670.000 Kinder und Jugendliche in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Damit haben nun eine Woche nach dem Ferienbeginn in Ostösterreich alle rund 1,2 Millionen Schülerinnen und Schüler des Landes frei. Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist wieder am 7. September, im Süden und Westen beginnt der Unterricht am 14. September.

Irans oberster Führer Ali Khamenei in Mashhad beigesetzt

Mashhad - Mehr als vier Monate nach seiner Tötung ist Irans früherer oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei beerdigt worden. Die Bestattung erfolgte im Imam-Reza-Schrein seiner Heimatstadt Mashhad im Nordosten des Landes unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie mehrere iranische Medien in der Nacht auf Freitag übereinstimmend berichteten. Die Trauerzeremonien laufen bereits seit rund einer Woche.

Laut Iran-Medien Militäranlage nahe AKW Bushehr angegriffen

Teheran - Eine Militäranlage in der Nähe der Stadt Bushehr im Süden des Iran ist laut Staatsmedien Ziel eines Angriffs geworden. "Eine Militäranlage in der Umgebung von Bushehr wurde angegriffen und von einem Geschoss des amerikanisch-zionistischen Feindes getroffen", sagte Vizegouverneur Ehsan Jahanian am Donnerstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. In Bushehr befindet sich das einzige aktive Atomkraftwerk des Iran. Die USA stecken offenbar nicht hinter der Attacke.

Labour-Abgeordnete stellen Weichen für Burnham als Premier

London - Der Labour-Abgeordnete Andy Burnham ist auf dem besten Weg, Parteichef und damit britischer Premierminister zu werden. Im Laufe des ersten Tages der Nominierungsphase für den Parteivorsitz der britischen Sozialdemokraten unterstützten 322 der gut 400 Labour-Abgeordneten die Kandidatur des ehemaligen Bürgermeisters von Manchester. Damit fehlt Burnham nur noch eine Stimme zu den 323 Nominierungen, ab denen weitere Kandidaturen rein rechnerisch ausgeschlossen wären.

Fall Charlie Kirk: Angeklagter zeigte laut Mitbewohner Reue

USA/Provo (Utah) - Der nach dem tödlichen Angriff auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk angeklagte Tatverdächtige Tyler Robinson hat laut seinem Mitbewohner am Tag nach der Tat Reue gezeigt. Das sagte Robinsons Mitbewohner in einer Videoaufnahme aus, die vor Gericht in Provo im US-Staat Utah gezeigt wurde. Robinson muss sich derzeit in einer Vorverhandlung verantworten, in der die Beweislage geprüft wird. Kirk war am 10. September 2025 auf einem Uni-Campus in Utah erschossen worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red