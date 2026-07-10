Deutscher VW-Konzern strafft Modellpalette deutlich

Wolfsburg - Nach dem Ringen um neue Sparpläne im Aufsichtsrat gibt es beim deutschen VW-Konzern weiter keine Klarheit um künftige Einschnitte. Der Konzernvorstand habe dem Aufsichtsrat ein umfangreiches Maßnahmenpaket mit zwölf Initiativen und das Zielbild 2030 vorgestellt, teilte der Konzern am späten Donnerstagabend mit. So solle die Modellpalette schrittweise um bis zu 50 Prozent gestrafft werden und die Anzahl möglicher Ausstattungsoptionen um bis zu 75 Prozent sinken.

Nationalrat beschließt Doppelbudget

Wien - Der Nationalrat beschließt am Freitag das Doppelbudget für die kommenden beiden Jahre. Am dritten Tag der Budgetberatungen wird zunächst im Plenum über die noch ausstehenden Kapitel betreffend Familie und Jugend, Mobilität und Forschung, Verteidigung sowie Finanzen debattiert. Anschließend finden die Schlussabstimmungen über die Bundesfinanzgesetze für 2027 und 2028 sowie den Finanzrahmen statt, bevor sich der Nationalrat in die Sommerpause verabschiedet.

Sommerferien beginnen auch im Westen und Süden

Wien - Rund 670.000 Kinder und Jugendliche in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Damit haben nun eine Woche nach dem Ferienbeginn in Ostösterreich alle rund 1,2 Millionen Schülerinnen und Schüler des Landes frei. Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist wieder am 7. September, im Süden und Westen beginnt der Unterricht am 14. September.

Zwölf Tote bei Waldbrand in Südspanien

Almeria - Bei einem großen Waldbrand im Süden Spaniens sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Notdienst der Region Andalusien in der Nacht auf Freitag auf der Plattform X mit. Allerdings kenne man die genaue Zahl der Toten nicht - es sei ein Feuer bisher nie da gewesenen Ausmaßes, sagte der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, im Staatsfernsehen RTVE.

Deutscher soll Mutter angezündet und getötet haben

Wiesbaden - Ein 45 Jahre alter Mann soll in Hessen vor den Augen seiner Großmutter seine 76-jährige Mutter angegriffen und angezündet haben. Die Frau starb an ihren Verletzungen, wie die Polizei im hessischen Wiesbaden und die Limburger Staatsanwaltschaft am späten Donnerstag mitteilten. Die Tat ereignete sich demnach am Donnerstagnachmittag nach einem Streit in einem Wohnhaus in Hünfelden. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Supertaifun "Bavi" steuert auf Taiwan zu

Taipeh - Auf Taiwan zieht nach Angaben des staatlichen Wetteramtes der größte Taifun seit Jahrzehnten zu. Hunderte Menschen wurden evakuiert, viele Schulen und Büros blieben am Freitag geschlossen. "Bavi" werde vermutlich im Laufe des Tages auf Land treffen und Windböen von fast 200 Kilometern pro Stunde über Taiwan rasen lassen, erklärte das Wetteramt.

Niedrigverdiener und Banken von Sparpaket stärker betroffen

Wien - Die Konsolidierungsmaßnahmen, die diese Woche mit dem Budget beschlossen werden, treffen Personen mit niedrigen Einkommen besonders. Zu diesem Schluss kommt die Nationalbank (OeNB) in einer am Freitag veröffentlichten Analyse. Bei den Unternehmen zahlt vor allem der Bankensektor drauf. Insgesamt beurteilt die OeNB die Sparmaßnahmen der Dreierkoalition seit 2025 als relativ wachstumsschonend und im historischen Vergleich als recht ausgabenlastig.

Österreicher trinken im Durchschnitt 2,1 Liter pro Tag

Linz/Wien - Im Durchschnitt trinken die Österreicher 2,1 Liter am Tag. Dabei liege die Idealmenge in den Augen der Bevölkerung bei durchschnittlich 2,4 Liter, wie aus dem IMAS-Report zum Thema "Getränke, Getränkeroutine und Motive" hervorgeht. Ein Viertel der Bevölkerung meint demnach, nicht genügend zu trinken, während 72 Prozent überzeugt sind, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

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red