Nationalrat beschließt Doppelbudget

Wien - Die Nicht-Valorisierung der Familienleistungen hat am Freitag die Debatte zum Budget von Ressortchefin Claudia Bauer (ÖVP) dominiert. Speziell die Freiheitlichen waren empört. Familiensprecherin Ricarda Berger sah eine "Bankrotterklärung gegenüber Familien und Leistungsträgern". Die Grünen-Familiensprecherin Barbara Neßler forderte einen schnelleren Ausbau der Kinderbetreuungsplätze.

Sommerferien beginnen auch im Westen und Süden

Wien - Rund 670.000 Kinder und Jugendliche in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark sind am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien gestartet. Damit haben nun eine Woche nach dem Ferienbeginn in Ostösterreich alle rund 1,2 Millionen Schülerinnen und Schüler des Landes frei. Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist wieder am 7. September, im Süden und Westen beginnt der Unterricht am 14. September.

Elf Tote bei Waldbrand in Südspanien

Almeria - Bei einem verheerenden Waldbrand in der südspanischen Provinz Almer�a sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Zudem galten noch 19 Menschen als vermisst, wie der Regionalpräsident von Andalusien, Juan Manuel Moreno, am Freitag im Radiosender Cadena Ser mitteilte. Den Behörden zufolge handelt es sich bei den Opfern überwiegend um ausländische Staatsbürger, die Anweisungen, in ihren Häusern Schutz zu suchen, missachtet hatten. Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen.

Stocker offen für Kompromiss-Modell bei Wehrdienstreform

Wien - In die seit Monaten stockenden Verhandlungen für eine Wehrdienstreform kommt Bewegung. Kanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigt sich nun offen für ein mögliches Kompromissmodell. Ins Spiel brachte er in mehreren Zeitungsinterviews ein "6+3-Modell", also weiter sechs Monate Wehrdienst plus drei Monate Milizübungen. Damit kommt man zumindest der SPÖ entgegen, die ein 6+2-Modell fordert. Die SPÖ reagierte dementsprechend positiv, verwies aber wie die NEOS auf die Verhandlungen.

Paketabgabe mit Umsatzsteuer wird bis zu 2,40 Euro betragen

Wien - Die umstrittene 2-Euro-Paketabgabe wird ab Oktober inklusive 20 Prozent Mehrwertsteuer insgesamt 2,40 Euro betragen. Über das berichteten mehrere Medien, zuerst die "Krone". Für Bücher gilt in Österreich ein ermäßigter Umsatzsteuersatz von 10 Prozent, in diesem Fall wird die Paketabgabe inklusive Mehrwertsteuer 2,20 Euro betragen.

Supertaifun "Bavi" steuert auf Taiwan zu

Taipeh/Peking - China und Taiwan bereiten sich auf Taifun "Bavi" vor. Die Behörden warnten sowohl in Taiwan als auch an der chinesischen Ostküste vor heftigen Regenfällen, Überschwemmungen und starken Winden. In den vergangenen Tagen hatte der Sturm auf seinem Weg über den westlichen Pazifik zeitweise die Stärke eines Super-Taifuns erreicht. Inzwischen hat er sich jedoch abgeschwächt. Die stärksten Regenfälle wurden von Freitagabend bis Samstag erwartet.

Flugzeug kehrte nach Bruch der Kabinenscheibe um

Thessaloniki - Eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Thessaloniki nach Deutschland ist nach einem Zwischenfall kurz nach dem Start zum Flughafen zurückgekehrt. Während des Fluges sei ein Knall zu hören gewesen, dann sei eine Fensterscheibe zerbrochen, sagte eine Passagierin. Mitreisende hätten den neben der beschädigten Scheibe sitzenden Passagier festgehalten. "Sein Kopf und seine Schultern ragten aus dem zerbrochenen Fenster heraus", sagte eine Augenzeugin im griechischen Rundfunk ERT.

Niedrigverdiener und Banken von Sparpaket stärker betroffen

Wien - Die Konsolidierungsmaßnahmen, die diese Woche mit dem Budget beschlossen werden, treffen Personen mit niedrigen Einkommen besonders. Zu diesem Schluss kommt die Nationalbank (OeNB) in einer am Freitag veröffentlichten Analyse. Bei den Unternehmen zahlt vor allem der Bankensektor drauf. Insgesamt beurteilt die OeNB die Sparmaßnahmen der Dreierkoalition seit 2025 als relativ wachstumsschonend und im historischen Vergleich als recht ausgabenlastig.

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red