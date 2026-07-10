VW vor Riesen-Umbau - Absatz eingebrochen

Wolfsburg - Nach der Sitzung des VW-Aufsichtsrates zu Einsparungen hat Konzernchef Oliver Blume das Ziel bekräftigt, den kriselnden deutschen Autobauer neu auszurichten. Laut "Süddeutscher Zeitung" (online), hat der Sparplan im Aufsichtsrat am Freitag allerdings keine Mehrheit erhalten. Der Vorstand treibe die Transformation weiter voran, so der Manager in einem Statement am Freitag. Unterdessen ist der Absatz von VW im zweiten Quartal um gut 8 Prozent eingebrochen.

Nationalrat beschließt Doppelbudget

Wien - Die Nicht-Valorisierung der Familienleistungen hat am Freitag die Debatte zum Budget von Ressortchefin Claudia Bauer (ÖVP) dominiert. Speziell die Freiheitlichen waren empört. Familiensprecherin Ricarda Berger sah eine "Bankrotterklärung gegenüber Familien und Leistungsträgern". Die Grünen-Familiensprecherin Barbara Neßler forderte einen schnelleren Ausbau der Kinderbetreuungsplätze.

Elf Tote bei Waldbrand in Südspanien

Almeria - Bei einem verheerenden Waldbrand in der südspanischen Provinz Almer�a sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Zudem galten noch 19 Menschen als vermisst, wie der Regionalpräsident von Andalusien, Juan Manuel Moreno, am Freitag im Radiosender Cadena Ser mitteilte. Den Behörden zufolge handelt es sich bei den Opfern überwiegend um ausländische Staatsbürger, die Anweisungen, in ihren Häusern Schutz zu suchen, missachtet hatten. Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen.

Ungarn tritt EU-Staatsanwaltschaft bei - Fördergelder frei

Luxemburg/Brüssel - Die EU-Kommission hat dem Antrag Ungarns auf Beitritt zur Europäischen Staatsanwaltschaft stattgegeben. Wie die EU-Behörde am Freitag in Brüssel weiters mitteilte, tritt Ungarn als 25. Mitgliedstaat bei, was sein erneutes Engagement für die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit im Land zeige. Die EU-Finanzminister machten unterdessen den Weg für die Auszahlung von zehn Milliarden Euro an Ungarn frei.

Neue Wiener U-Bahn-Tunnel sind gegraben

Wien - Die Tunnel für die nächste Ausbaustufe der Wiener U-Bahn sind nun allesamt gegraben. Nachdem die Tunnelvortriebsmaschine "Deborah" ihre finale Destination im Bezirk Neubau erreicht hat, gibt es nun auch auf der künftigen U2-Trasse eine durchgängige Verbindung. Der U5-Ast vom Rathaus zum Frankhplatz wurde bereits errichtet. Bis Züge durch die neuen Röhren brausen, wird es aber noch dauern. Die Abschnitte werden 2030 in Betrieb gehen.

Ukraine überzieht Russland erneut mit Drohnenangriffen

Rostow am Don/Taganrog/Krasnodar - Die Ukraine hat in der Nacht auf Freitag mit Drohnen eine Raffinerie und mehrere Öldepots im Süden Russlands angegriffen und beschädigt. Die russische Luftverteidigung meldete den Abschuss von 376 ukrainischen Drohnen. Am Freitag gab der Kreml dann bekannt, dass der russische Präsident Wladimir Putin weiterhin offen für eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts sei.

Stocker offen für Kompromiss-Modell bei Wehrdienstreform

Wien - In die seit Monaten stockenden Verhandlungen für eine Wehrdienstreform kommt Bewegung. Kanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigt sich nun offen für ein mögliches Kompromissmodell. Ins Spiel brachte er in mehreren Zeitungsinterviews ein "6+3-Modell", also weiter sechs Monate Wehrdienst plus drei Monate Milizübungen. Damit kommt man zumindest der SPÖ entgegen, die ein 6+2-Modell fordert. Die SPÖ reagierte dementsprechend positiv, verwies aber wie die NEOS auf die Verhandlungen.

Griechische Linksradikale wegen Brandanschlag festgenommen

Athen - Zehn Tage nach dem Brandanschlag auf das Wohnhaus einer konservativen Politikerin in Griechenland, bei dem ihre Mutter ums Leben kam, hat die Polizei in Thessaloniki drei mutmaßliche Täter festgenommen. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis erklärte am Freitag im Parlament, die Behörden hätten ihr Versprechen eingehalten, die Verantwortlichen zu ermitteln und festzunehmen. Die Festgenommenen, eine Frau und zwei Männer, seien als Mitglieder autonomer Gruppierungen bekannt.

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red