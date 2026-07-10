Nationalrat beschließt Doppelbudget

Wien - Die Budget-Debatte hat sich am Freitagnachmittag mit dem Etat des Verteidigungsministeriums langsam dem Ende zugeneigt. Die Aussprache verlief einigermaßen friedlich, auch wenn die FPÖ eine zu geringe Dotierung beklagte und die Grünen die noch immer fehlende Sicherheitsstrategie vermissten. Ressortchefin Klaudia Tanner (ÖVP) zeigte sich einmal mehr zuversichtlich, eine Verständigung bezüglich der Verlängerung des Wehrdiensts zustande zu bringen.

Ermittlungen zu totem Häftling in Wiener JA Josefstadt

Wien/Korneuburg/Salzburg - Nachdem eine von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) eingesetzte Untersuchungskommission zu Wochenbeginn systemische Mängel im Strafvollzug aufgezeigt und erheblichen Reformbedarf geortet hat, kommen die Gefängnisse nicht aus den Schlagzeilen. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt im Zusammenhang mit dem Tod eines Häftlings, der am 27. August 2025 in der Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt an einer Medikamentenvergiftung gestorben ist.

FPÖ kämpft mit internem Druck wegen Rechtsextremer

Wien - Personelle Schnittmengen mit den Rechtsextremen machen der FPÖ mehr und mehr zu schaffen. Nach der Kritik anderer Parteien dürfte es nun auch intern zu Turbulenzen gekommen sein. So sollen Mitglieder der Freiheitlichen Jugend Kärnten nach Rechtsextremismus-Vorwürfen gegen die eigene Spitze aus Protest die Partei verlassen haben, berichtete die "Krone" am Freitag. Indes forderte die JVP Oberösterreich andere Jugendorganisationen zum "Schulterschluss" auf.

Zwölfjähriger verletzte Bub lebensgefährlich mit Messer

Wien - Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen am Wielandplatz am Donnerstag in Wien-Favoriten hat ein Zwölfjähriger mit einem Klappmesser auf einen 15-Jährigen eingestochen. Der Bursche befand sich zeitweise in Lebensgefahr, ist mittlerweile jedoch in stabilem Zustand, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Freitag. Ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger wurden ebenfalls in ein Spital gebracht. Der verdächtige Zwölfjährige wurde nach kurzer Flucht festgenommen.

Ungarn tritt EU-Staatsanwaltschaft bei - Fördergelder frei

Luxemburg/Brüssel - Die EU-Kommission hat dem Antrag Ungarns auf Beitritt zur Europäischen Staatsanwaltschaft stattgegeben. Wie die EU-Behörde am Freitag in Brüssel weiters mitteilte, tritt Ungarn als 25. Mitgliedstaat bei, was sein erneutes Engagement für die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit im Land zeige. Die EU-Finanzminister machten unterdessen den Weg für die Auszahlung von zehn Milliarden Euro an Ungarn frei.

Laut Insider Vermittler aus Katar zu Gesprächen im Iran

Washington - Unterhändler Katars halten sich Insidern zufolge zu Gesprächen im Iran auf, um im Konflikt mit den USA zu vermitteln und die Voraussetzungen für neue Verhandlungen zu schaffen. Die Gespräche würden in Abstimmung mit den USA geführt, sagte eine mit der Situation vertraute Person. Dabei solle es auch um die Umsetzung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran gehen. Außerdem solle über die Gründe für die jüngste Eskalation zwischen beiden Seiten gesprochen werden.

Neue Wiener U-Bahn-Tunnel sind gegraben

Wien - Die Tunnel für die nächste Ausbaustufe der Wiener U-Bahn sind nun allesamt gegraben. Nachdem die Tunnelvortriebsmaschine "Deborah" ihre finale Destination im Bezirk Neubau erreicht hat, gibt es nun auch auf der künftigen U2-Trasse eine durchgängige Verbindung. Der U5-Ast vom Rathaus zum Frankhplatz wurde bereits errichtet. Bis Züge durch die neuen Röhren brausen, wird es aber noch dauern. Die Abschnitte werden 2030 in Betrieb gehen.

EU-Finanzminister billigen Defizitverfahren gegen Bulgarien

Brüssel/Sofia/EU-weit - Bulgarien muss sich wegen zu hoher Neuverschuldung einem EU-Strafverfahren stellen. Der Rat der Europäischen Union leitete das Verfahren ein, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Das Gremium der Regierungen der EU-Mitgliedstaaten folgte damit einer Empfehlung der EU-Kommission aus dem Juni.

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red