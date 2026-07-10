Nationalrat beschloss Doppelbudget

Wien - Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen ÖVP, SPÖ und NEOS hat der Nationalrat am Freitag nach dreitägiger Debatte das Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028 beschlossen. Neben den beiden Bundesfinanzgesetzen wurde auch der Finanzrahmen bis 2031 verabschiedet. Angepeilt wird für das kommende Jahr ein Rückgang des Budgetdefizits auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), 2028 sollen wieder die in der EU erlaubten 3 Prozent erreicht werden.

Trump: USA stimmen Iran-Gesprächen auf Bitte Teherans zu

Washington - Die USA stimmen nach Angaben von Präsident Donald Trump weiteren Gesprächen mit dem Iran zu. Die Regierung in Teheran habe darum gebeten, die Verhandlungen fortzusetzen, sagte Trump. Gleichzeitig betonte er, dass die Waffenruhe zwischen den beiden Ländern beendet sei. Dies sei dem Iran unmissverständlich mitgeteilt worden. Das Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg bekräftigte Trump. Die Vereinigten Staaten hätten unmissverständlich klargemacht, dass die Waffenruhe "VORBEI" sei.

Ermittlungen zu totem Häftling in Wiener JA Josefstadt

Wien/Korneuburg/Salzburg - Nachdem eine von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) eingesetzte Untersuchungskommission zu Wochenbeginn systemische Mängel im Strafvollzug aufgezeigt und erheblichen Reformbedarf geortet hat, kommen die Gefängnisse nicht aus den Schlagzeilen. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt im Zusammenhang mit dem Tod eines Häftlings, der am 27. August 2025 in der Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt an einer Medikamentenvergiftung gestorben ist.

Ungarn tritt EU-Staatsanwaltschaft bei - Fördergelder frei

Luxemburg/Brüssel - Die EU-Kommission hat dem Antrag Ungarns auf Beitritt zur Europäischen Staatsanwaltschaft stattgegeben. Wie die EU-Behörde am Freitag in Brüssel weiters mitteilte, tritt Ungarn als 25. Mitgliedstaat bei, was sein erneutes Engagement für die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit im Land zeige. Die EU-Finanzminister machten unterdessen den Weg für die Auszahlung von zehn Milliarden Euro an Ungarn frei.

FPÖ kämpft mit internem Druck wegen Rechtsextremer

Wien - Personelle Schnittmengen mit den Rechtsextremen machen der FPÖ mehr und mehr zu schaffen. Nach der Kritik anderer Parteien dürfte es nun auch intern zu Turbulenzen gekommen sein. So sollen Mitglieder der Freiheitlichen Jugend Kärnten nach Rechtsextremismus-Vorwürfen gegen die eigene Spitze aus Protest die Partei verlassen haben, berichtete die "Krone" am Freitag. Indes forderte die JVP Oberösterreich andere Jugendorganisationen zum "Schulterschluss" auf.

Frau in Tirol nach Kuhattacke abgestürzt und schwer verletzt

Kühtai - Eine 64-Jährige ist Freitagvormittag am Finstertaler Stausee im Tiroler Kühtai (Bezirk Imst) von einer Kuh attackiert und schwer verletzt worden. Die Frau und ein 59-Jähriger hatten seeseitig an der Kuh vorbeigehen wollen, die dort mit ihrem Kalb am Weg stand. Dabei versetzte das Tier der Österreicherin einen Stoß mit dem Kopf. Die 64-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte über eine felsdurchsetzte Böschung rund zehn Meter in Richtung See ab.

Novartis verkauft Standort-Areal in Tirol an deutsche Gruppe

Kundl/Marburg - Der Pharmakonzern Novartis verkauft sämtliche Gebäude und Grundstücke an seinem Standort im Tiroler Kundl, den 264.000 Quadratmeter großen "Life Science Campus", an die deutsche Unternehmensgruppe Innexis, einen spezialisierten Betreiber für Pharma- und Life-Science-Infrastruktur mit Sitz in Marburg. Novartis behält indes das Eigentum an den Forschungs- und Produktionsanlagen sowie Laborausstattungen am Standort, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.

Fremdenfeindliche Gewalt: Migranten verlassen Südafrika

Lilongwe - Aus Furcht vor fremdenfeindlicher Gewalt in Südafrika sind in den vergangenen Wochen mehr als 38.000 Malawier in ihre Heimat zurückgeholt worden. Nach Angaben des malawischen Katastrophenschutzes vom Freitag wurden dafür zwischen dem 7. Juni und dem 7. Juli mehr als 570 Busse eingesetzt, sechs bereits zuvor erkrankte Menschen seien wegen der Strapazen der Heimreise gestorben. Nach teils gewaltsamen Unruhen ist die Lage in Südafrika seit Wochen angespannt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red