Nationalrat beschloss Doppelbudget

Wien - Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen ÖVP, SPÖ und NEOS hat der Nationalrat am Freitag nach dreitägiger Debatte das Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028 beschlossen. Neben den beiden Bundesfinanzgesetzen wurde auch der Finanzrahmen bis 2031 verabschiedet. Angepeilt wird für das kommende Jahr ein Rückgang des Budgetdefizits auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), 2028 sollen wieder die in der EU erlaubten 3 Prozent erreicht werden.

Trump: USA stimmen Iran-Gesprächen auf Bitte Teherans zu

Washington - Ungeachtet der jüngsten gegenseitigen Angriffe im Iran-Krieg sollen die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran nach den Worten von US-Präsident Donald Trump fortgesetzt werden. Die USA hätten der Bitte des Iran um neue Gespräche zugestimmt, erklärte Trump. Ägypten und Katar riefen die USA und den Iran dazu auf, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Trump erklärte auf Truth Social am Freitag allerdings auch, die Waffenruhe mit Teheran sei "beendet".

Ermittlungen zu totem Häftling in Wiener JA Josefstadt

Wien/Korneuburg/Salzburg - Nachdem eine von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) eingesetzte Untersuchungskommission zu Wochenbeginn systemische Mängel im Strafvollzug aufgezeigt und erheblichen Reformbedarf geortet hat, kommen die Gefängnisse nicht aus den Schlagzeilen. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt im Zusammenhang mit dem Tod eines Häftlings, der am 27. August 2025 in der Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt an einer Medikamentenvergiftung gestorben ist.

NEOS schließen Veit Dengler aus Klub und Partei aus

Wien - NEOS-Mitbegründer Veit Dengler ist am Freitag sowohl aus dem pinken Parlamentsklub als auch aus der Partei ausgeschlossen worden. Das gaben die NEOS am Abend in einer Presseaussendung bekannt. "Die Vollversammlung des NEOS Parlamentsklubs hat heute einstimmig beschlossen, den Abgeordneten Veit Dengler aus dem Parlamentsklub auszuschließen. Der Abgeordnete hat bereits in der Vergangenheit mehrfach gegen die Klubstatuten verstoßen", hieß es in der Pressemitteilung.

Charles traf Prinz Harry, Meghan und ihre Kinder

London - König Charles und seine Frau, Königin Camilla, haben Charles' Sohn, Prinz Harry, dessen Frau Meghan und ihre beiden Kinder empfangen. Das berichteten britische Medien. Der Buckingham-Palast bestätigte am Freitagabend, dass der König und die Königin die Familie am frühen Nachmittag im Highgrove House empfangen hatten. Der Palast sprach bei dem Treffen in der Privatresidenz des Königs in der englischen Grafschaft Gloucestershire von einer "privaten Familienangelegenheit".

EU-Kommission prüft Porta-Übernahme durch XXXLutz

Wien - Die Europäische Kommission untersucht die Übernahme von Porta durch den österreichischen Möbelriesen XXXLutz wegen möglicher Verstöße gegen EU-Wettbewerbsrecht. Konkret stehen die Unternehmen im Verdacht, mit der Durchführung der Übernahme nicht abgewartet zu haben, bis eine Genehmigung dafür vorlag, teilten die Brüsseler Wettbewerbshüter Freitagabend mit.

Gewaltwelle in Indien nach Mord an elfjährigem Mädchen

Baruipur - Nach der Vergewaltigung und Ermordung eines elfjährigen Mädchens im Osten Indiens hat die Polizei nach gewaltsamen Protesten Dutzende Menschen festgenommen. Bei den Ausschreitungen sei eine unschuldige Person von einer aufgebrachten Menge gelyncht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bisher seien 35 Personen wegen Gewalt und Vandalismus festgenommen worden, sagte ein hochrangiger Polizeibeamter. Zuvor hatte die Polizei vier Männer wegen der Tat festgenommen.

Berliner Bürgermeister Wegner tritt nicht wieder an

Berlin - Berlins Bürgermeister Kai Wegner gibt seine Spitzenkandidatur für die CDU zur Abgeordnetenhauswahl im September auf. Bis zur Wahl soll er aber Regierender Bürgermeister bleiben. Wegner zieht damit Konsequenzen aus einer monatelangen Debatte um falsche Angaben über sein Krisenmanagement nach einem großen Stromausfall im Jänner. Wegner ist seit April 2023 Bürgermeister in einer schwarz-roten Koalition. Neuer Spitzenkandidat der Berliner CDU soll Senator Stefan Evers werden.

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red