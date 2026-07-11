Geiselnahme in Berliner Supermarkt beendet

Berlin - Die Geiselnahme in einem Supermarkt im Süden Berlins ist beendet. "Der Täter ist überwältigt und die Geisel befreit", sagte ein Polizeisprecher am Samstagvormittag. Zuvor hatte der Mann seit dem späten Abend eine Mitarbeiterin eines Rewe-Markts im Stadtteil Marienfelde als Geisel gehalten. Die Polizei hatte den Einsatzort großräumig abgesperrt.

Kiew erneut unter Beschuss

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Samstag erneut unter Raketenbeschuss geraten. Der Feind habe die Stadt mit ballistischen Raketen angegriffen, teilten Bürgermeister Vitali Klitschko und Militärgouverneur Tymur Tkatschenko auf Telegram mit. Sie riefen die Anrainerinnen und Anrainer auf, sich in Schutzräume zu begeben. Mindestens zehn Menschen wurden bei den Angriffen verletzt. Unter den Opfern sei auch ein Kind, teilte der Katastrophenschutz mit.

Apple verklagt ChatGPT-Unternehmen OpenAI

Cupertino /San Francisco - Apple wirft dem ChatGPT-Entwickler OpenAI und zwei ehemaligen Mitarbeitern in einer Klage Diebstahl von Firmengeheimnissen vor. Einer der beiden ist Tang Tan, ein ehemaliger ranghoher Apple-Designer, der heute Hardware-Chef von OpenAI ist. In dieser Funktion spielt er eine zentrale Rolle bei der Arbeit an einem neuartigen Gerät, das die ChatGPT-Firma auf die Nutzung mit Künstlicher Intelligenz ausrichten will. Tang Tan war der ranghöchste Überläufer von Apple zu OpenAI.

Zweiter Blackout auf Kuba innerhalb einer Woche

Havanna - Zum zweiten Mal innerhalb von nur vier Tagen ist es auf Kuba zu einem inselweiten Blackout gekommen. Wie das Energieministerium mitteilte, wurden die Notfallprotokolle zur Wiederherstellung der Stromversorgung aktiviert. Aufgrund der maroden Infrastruktur und eines von den USA seit Monaten verhängten Ölembargos leidet die sozialistische Karibikinsel unter einer schweren Energiekrise.

USA fordern energisch die Öffnung der Straße von Hormuz

Teheran/Washington - Die USA fordern Berichten zufolge ein Bekenntnis des Iran zu einer freien und sicheren Schifffahrt in der Straße von Hormuz. Die iranische Führung solle öffentlich versichern, dass die Meerenge offen sei und der Iran von Angriffen auf Handelsschiffe absehe, schrieben unter anderem das Portal "Axios" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Regierungsbeamte. Einer der Beamten habe schwere Konsequenzen angedeutet, sollte eine solche Zusage nicht bis heute erfolgen.

Trump: Iran wird bei Mordanschlag "vollständig vernichtet"

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran im Falle eines Mordanschlags auf ihn mit "vollständiger" Vernichtung gedroht. "1000 Raketen sind scharf gemacht und auf die Islamische Republik Iran gerichtet", erklärte Trump am Freitag. "Und Tausende weitere würden unmittelbar folgen, sollte die iranische Regierung ihre weltweit geäußerte Drohung wahr machen, den amtierenden Präsidenten der USA - in diesem Fall mich! - zu ermorden oder einen entsprechenden Versuch zu unternehmen."

76-Jähriger Steirer von Baum überrollt und schwer verletzt

Weiz - Ein 76-Jähriger ist am Freitagvormittag bei Waldarbeiten in Schrems (Bezirk Weiz) von einem Baum überrollt und schwer verletzt worden. Der Mann hatte bereits zugeschnittene Stämme bearbeitet. Als er eine abgelegte Motorsäge zur Seite legen wollte, geriet ein gefällter Baum ins Rollen und erfasste den Pensionisten. Vor den Augen des 45-jährigen Sohnes wurde er überrollt. Der Junior setzte sofort den Notruf ab. Der Schwerverletzte kam mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz.

Paragleiter bei Sturz in Tiroler Achensee verletzt

Pertisau - Ein 24-jähriger Deutscher ist Freitagmittag beim Paragleiten in Tirol verletzt worden. Nachdem der Schirm offenbar zusammengeklappt war, stürzte der Mann aus rund 25 Metern Höhe senkrecht in den Achensee (Bezirk Schwaz), berichtete die Polizei. Zwei Insassen eines Bootes, die den Absturz beobachtet hatten, bargen den 24-Jährigen und brachten ihn ans Ufer.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red