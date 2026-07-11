Geiselnahme in Berliner Supermarkt mit Teasereinsatz beendet

Berlin - Die Geiselnahme in einem Supermarkt im Süden Berlins ist beendet. Ein Spezialeinsatzkommando überwältigte den Täter am Samstagmorgen. Dabei wurde ein Teaser eingesetzt. Der Mann wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Auch die befreite Frau, die mehr als elf Stunden gefangen gehalten wurde, kam in ein Spital. Nach ersten Angaben eines Polizeisprechers steht sie unter Schock.

Kiew erneut unter massivem Beschuss

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Samstag erneut unter Raketenbeschuss geraten. Der Feind habe die Stadt mit ballistischen Raketen angegriffen, teilten Bürgermeister Vitali Klitschko und Militärgouverneur Tymur Tkatschenko auf Telegram mit. Sie riefen die Anrainerinnen und Anrainer auf, sich in Schutzräume zu begeben. Mindestens zehn Menschen wurden bei den Angriffen verletzt. Unter den Opfern sei auch ein Kind, teilte der Katastrophenschutz mit.

USA fordern energisch die Öffnung der Straße von Hormuz

Teheran/Washington - Die USA fordern Berichten zufolge ein Bekenntnis des Iran zu einer freien und sicheren Schifffahrt in der Straße von Hormuz. Die iranische Führung solle öffentlich versichern, dass die Meerenge offen sei und der Iran von Angriffen auf Handelsschiffe absehe, schrieben unter anderem das Portal "Axios" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Regierungsbeamte. Einer der Beamten habe schwere Konsequenzen angedeutet, sollte eine solche Zusage nicht bis heute erfolgen.

Trump: Iran wird bei Mordanschlag "vollständig vernichtet"

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran im Falle eines Mordanschlags auf ihn mit "vollständiger" Vernichtung gedroht. "1000 Raketen sind scharf gemacht und auf die Islamische Republik Iran gerichtet", erklärte Trump am Freitag. "Und Tausende weitere würden unmittelbar folgen, sollte die iranische Regierung ihre weltweit geäußerte Drohung wahr machen, den amtierenden Präsidenten der USA - in diesem Fall mich! - zu ermorden oder einen entsprechenden Versuch zu unternehmen."

Apple verklagt ChatGPT-Unternehmen OpenAI

Cupertino /San Francisco - Apple wirft dem ChatGPT-Entwickler OpenAI und zwei ehemaligen Mitarbeitern in einer Klage Diebstahl von Firmengeheimnissen vor. Einer der beiden ist Tang Tan, ein ehemaliger ranghoher Apple-Designer, der heute Hardware-Chef von OpenAI ist. In dieser Funktion spielt er eine zentrale Rolle bei der Arbeit an einem neuartigen Gerät, das die ChatGPT-Firma auf die Nutzung mit Künstlicher Intelligenz ausrichten will. Tang Tan war der ranghöchste Überläufer von Apple zu OpenAI.

28-Jährige in Tirol beim Paragleiten tödlich verunglückt

Neustift im Stubaital/Pertisau - Eine 28-jährige Deutsche ist Freitagvormittag beim Paragleiten in Neustift im Tiroler Stubaital tödlich verunglückt. Die Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis in Hessen war aus bisher unbekannter Ursache im bewaldeten Bereich des Elfers abgestürzt und gegen einen Baum geprallt, berichtete die Polizei am Samstag. Ebenfalls am Freitag war ein 24-jähriger deutscher Paragleiter in den Achensee (Bezirk Schwaz) abgestürzt und verletzt worden.

Zweiter Blackout auf Kuba innerhalb einer Woche

Havanna - Zum zweiten Mal innerhalb von nur vier Tagen ist es auf Kuba zu einem inselweiten Blackout gekommen. Wie das Energieministerium mitteilte, wurden die Notfallprotokolle zur Wiederherstellung der Stromversorgung aktiviert. Aufgrund der maroden Infrastruktur und eines von den USA seit Monaten verhängten Ölembargos leidet die sozialistische Karibikinsel unter einer schweren Energiekrise.

76-Jähriger Steirer von Baum überrollt und schwer verletzt

Weiz - Ein 76-Jähriger ist am Freitagvormittag bei Waldarbeiten in Schrems (Bezirk Weiz) von einem Baum überrollt und schwer verletzt worden. Der Mann hatte bereits zugeschnittene Stämme bearbeitet. Als er eine abgelegte Motorsäge zur Seite legen wollte, geriet ein gefällter Baum ins Rollen und erfasste den Pensionisten. Vor den Augen des 45-jährigen Sohnes wurde er überrollt. Der Junior setzte sofort den Notruf ab. Der Schwerverletzte kam mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red