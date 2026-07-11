NEOS: Dengler beklagt nach Partei-Aus "autoritäre" Führung

Wien - NEOS-Mitbegründer Veit Dengler hat nach seinem Ausschluss aus dem pinken Parlamentsklub und der Partei vom Freitag eine "autoritäre" Führung der NEOS beklagt. Diese gehe von Parteichefin Beate Meinl-Reisinger aus, erklärte Dengler am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal". Klubchef Yannick Shetty sprach hingegen von einem "Vertrauensbruch" Denglers, der Ausschluss sei daher alternativlos gewesen.

Geiselnahme in Berliner Supermarkt mit Tasereinsatz beendet

Berlin - Die Geiselnahme in einem Supermarkt im Süden Berlins ist beendet. Ein Spezialeinsatzkommando überwältigte den Täter am Samstagmorgen. Dabei wurde ein Taser eingesetzt. Der Mann wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Auch die befreite Frau, die mehr als elf Stunden gefangen gehalten wurde, kam in ein Spital. Nach ersten Angaben eines Polizeisprechers steht sie unter Schock.

Kiew erneut unter massivem Beschuss

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach offiziellen Angaben mindestens elf Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten sei ein Kind, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Onlinedienst X mit. Russische Truppen haben zudem nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums die Siedlung Batschiwsk in der nordukrainischen Region Sumy eingenommen.

28-Jährige in Tirol beim Paragleiten tödlich verunglückt

Neustift im Stubaital/Pertisau - Eine 28-jährige Deutsche ist Freitagvormittag beim Paragleiten in Neustift im Tiroler Stubaital tödlich verunglückt. Die Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis in Hessen war aus bisher unbekannter Ursache im bewaldeten Bereich des Elfers abgestürzt und gegen einen Baum geprallt, berichtete die Polizei am Samstag. Ebenfalls am Freitag war ein 24-jähriger deutscher Paragleiter in den Achensee (Bezirk Schwaz) abgestürzt und verletzt worden.

Waldbrand in Osttirol unter Kontrolle

Virgen - Ein Freitagnachmittag im Osttiroler Virgen ausgebrochener Waldbrand, der einen Großeinsatz der Feuerwehren auslöste, ist am Samstag unter Kontrolle gewesen. Die Flammen waren auf einer Fläche von zehn bis zwölf Hektar abgeholztem Waldgebiet bekämpft worden. Bis Samstagfrüh wurde das Feuer eingedämmt, sagte der Lienzer Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl zur APA. Seitdem fanden Nachlöscharbeiten statt, auch aus der Luft.

USA fordern energisch die Öffnung der Straße von Hormuz

Teheran/Washington - Die USA fordern Berichten zufolge ein Bekenntnis des Iran zu einer freien und sicheren Schifffahrt in der Straße von Hormuz. Die iranische Führung solle öffentlich versichern, dass die Meerenge offen sei und der Iran von Angriffen auf Handelsschiffe absehe, schrieben unter anderem das Portal "Axios" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Regierungsbeamte. Einer der Beamten habe schwere Konsequenzen angedeutet, sollte eine solche Zusage nicht bis heute erfolgen.

Apple verklagt ChatGPT-Unternehmen OpenAI

Cupertino /San Francisco - Apple wirft dem ChatGPT-Entwickler OpenAI und zwei ehemaligen Mitarbeitern in einer Klage Diebstahl von Firmengeheimnissen vor. Einer der beiden ist Tang Tan, ein ehemaliger ranghoher Apple-Designer, der heute Hardware-Chef von OpenAI ist. In dieser Funktion spielt er eine zentrale Rolle bei der Arbeit an einem neuartigen Gerät, das die ChatGPT-Firma auf die Nutzung mit Künstlicher Intelligenz ausrichten will. Tang Tan war der ranghöchste Überläufer von Apple zu OpenAI.

Zweiter Blackout auf Kuba innerhalb einer Woche

Havanna - Zum zweiten Mal innerhalb von nur vier Tagen ist es auf Kuba zu einem inselweiten Blackout gekommen. Wie das Energieministerium mitteilte, wurden die Notfallprotokolle zur Wiederherstellung der Stromversorgung aktiviert. Aufgrund der maroden Infrastruktur und eines von den USA seit Monaten verhängten Ölembargos leidet die sozialistische Karibikinsel unter einer schweren Energiekrise.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red