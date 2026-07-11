NEOS: Dengler beklagt nach Partei-Aus "autoritäre" Führung

Wien - NEOS-Mitbegründer Veit Dengler hat nach seinem Ausschluss aus dem pinken Parlamentsklub und der Partei vom Freitag eine "autoritäre" Führung der NEOS beklagt. Diese gehe von Parteichefin Beate Meinl-Reisinger aus, erklärte Dengler am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal". Klubchef Yannick Shetty sprach hingegen von einem "Vertrauensbruch" Denglers, der Ausschluss sei daher alternativlos gewesen.

Flammen breiten sich bei Waldbrand in Spanien weiter aus

Almeria - Der verheerende Waldbrand mit mindestens zwölf Todesopfern im Süden Spaniens hat sich weiter ausgebreitet. Die Flammen zerstörten in der andalusischen Provinz Almer�a bereits 6.600 Hektar Wald- und Buschfläche, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. Dabei bezog er sich auf einen Sprecher der rund 500 Einsatzkräfte im Gebiet um die Gemeinden Los Gallardos und B�dar, rund 70 Kilometer nordöstlich der Provinzhauptstadt Almer�a.

Waldbrand in Osttirol unter Kontrolle

Virgen - Ein Freitagnachmittag im Osttiroler Virgen ausgebrochener Waldbrand, der einen Großeinsatz der Feuerwehren auslöste, ist am Samstag unter Kontrolle gewesen. Die Flammen waren auf einer Fläche von zehn bis zwölf Hektar abgeholztem Waldgebiet bekämpft worden. Bis Samstagfrüh wurde das Feuer eingedämmt, sagte der Lienzer Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl zur APA. Seitdem fanden Nachlöscharbeiten statt, auch aus der Luft.

Geiselnahme in Berliner Supermarkt mit Tasereinsatz beendet

Berlin - Die Geiselnahme in einem Supermarkt im Süden Berlins ist beendet. Ein Spezialeinsatzkommando überwältigte den Täter am Samstagmorgen. Dabei wurde ein Taser eingesetzt. Der Mann wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Auch die befreite Frau, die mehr als elf Stunden gefangen gehalten wurde, kam in ein Spital. Nach ersten Angaben eines Polizeisprechers steht sie unter Schock.

Russischer Gleitbombenangriff: Tote und Verletzte in Sumy

Kiew (Kyjiw) - Das russische Militär hat durch den Abwurf von Gleitbomben auf die nordostukrainische Stadt Sumy mindestens vier Menschen getötet. "Darunter ist auch ein Mädchen", sagte der Bürgermeister von Sumy, Artem Kobsar, in einem auf seinem Telegramkanal geteilten Video. Weitere sieben Personen mussten demnach verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach offiziellen Angaben mindestens elf Menschen verletzt worden.

USA fordern energisch die Öffnung der Straße von Hormuz

Teheran/Washington - Die USA fordern Berichten zufolge ein Bekenntnis des Iran zu einer freien und sicheren Schifffahrt in der Straße von Hormuz. Die iranische Führung solle öffentlich versichern, dass die Meerenge offen sei und der Iran von Angriffen auf Handelsschiffe absehe, schrieben unter anderem das Portal "Axios" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Regierungsbeamte. Einer der Beamten habe schwere Konsequenzen angedeutet, sollte eine solche Zusage nicht bis heute erfolgen.

NEOS bitten bei Wehrdienstreform um Geduld

Wien - Die NEOS bitten in den seit Monaten stockenden Verhandlungen für eine Wehrdienstreform weiter um Geduld. Nachdem sich Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Freitag offen für ein mögliches Kompromissmodell gezeigt hatte, gab sich NEOS-Klubchef Yannick Shetty am Samstag zurückhaltend. Die Verhandlungen würden laufen, er bitte aber um Geduld, sagte er im Ö1-"Mittagsjournal".

Frau in Kärnten mit brennbarer Flüssigkeit übergossen

Klagenfurt - Zu einer aufsehenerregenden Tat ist es bereits am 29. Juni in Kärntens Landeshauptstadt Klagenfurt gekommen. Ein 68-jähriger Deutscher übergoss offenbar im Zuge einer Auseinandersetzung eine 51-jährige Mitarbeiterin seines Vermieters im Büro des Chefs mit einer brennbaren Flüssigkeit, vermutlich Ethanol, aus einer Wärmeflasche. Daraufhin soll er die Frau festgehalten und versucht haben, sie mit einem Feuerzeug anzuzünden. Dies misslang, da das Feuerzeug nicht funktionierte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red