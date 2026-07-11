NEOS: Dengler beklagt nach Partei-Aus "autoritäre" Führung

Wien - NEOS-Mitbegründer Veit Dengler hat nach seinem Ausschluss aus dem pinken Parlamentsklub und der Partei vom Freitag eine "autoritäre" Führung der NEOS beklagt. Diese gehe von Parteichefin Beate Meinl-Reisinger aus, erklärte Dengler am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal". Klubchef Yannick Shetty sprach hingegen von einem "Vertrauensbruch" Denglers, der Ausschluss sei daher alternativlos gewesen.

Russischer Gleitbombenangriff: Tote und Verletzte in Sumy

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind nach örtlichen Behördenangaben mindestens sieben Menschen getötet worden. In der nördlichen Stadt Sumy kamen fünf Menschen ums Leben, als am Samstag Gleitbomben ein belebtes Gebiet trafen. Weitere 31 Personen wurden dabei verletzt. In der südukrainischen Hafenstadt Odessa starben zwei Menschen bei einem Raketenangriff, zudem wurden in Charkiw im Osten des Landes sieben Menschen durch eine Drohne verletzt.

Waldbrand in Osttirol gelöscht

Virgen - Ein Freitagnachmittag im Osttiroler Virgen ausgebrochener Waldbrand, der einen Feuerwehr-Großeinsatz auslöste, ist am Samstag endgültig unter Kontrolle gebracht und gelöscht worden. Die Flammen waren auf einer Fläche von zehn bis zwölf Hektar abgeholztem Waldgebiet bekämpft worden. Bis Samstagfrüh wurde das Feuer eingedämmt, den Tag über dauerten die Nachlöscharbeiten an. Auch am Sonntag werde man noch im Einsatz sein, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl zur APA.

Flammen breiten sich bei Waldbrand in Spanien weiter aus

Almeria - Der verheerende Waldbrand mit mindestens zwölf Todesopfern im Süden Spaniens hat sich weiter ausgebreitet. Die Flammen zerstörten in der andalusischen Provinz Almer�a bereits 6.600 Hektar Wald- und Buschfläche, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. Dabei bezog er sich auf einen Sprecher der rund 500 Einsatzkräfte im Gebiet um die Gemeinden Los Gallardos und B�dar, rund 70 Kilometer nordöstlich der Provinzhauptstadt Almer�a.

USA fordern energisch die Öffnung der Straße von Hormuz

Teheran/Washington - Die USA fordern Berichten zufolge ein Bekenntnis des Iran zu einer freien und sicheren Schifffahrt in der Straße von Hormuz. Die iranische Führung solle öffentlich versichern, dass die Meerenge offen sei und der Iran von Angriffen auf Handelsschiffe absehe, schrieben unter anderem das Portal "Axios" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Regierungsbeamte. Einer der Beamten habe schwere Konsequenzen angedeutet, sollte eine solche Zusage nicht bis heute erfolgen.

Polen gedenkt Opfern von ukrainischem Weltkriegsmassaker

Warschau - Überschattet von einem Geschichtsstreit mit der Ukraine hat Polen den "Gedenktag für die Opfer des Massakers von Wolhynien und anderer Verbrechen ukrainischer Nationalisten" begangen. Der nationalkonservative Präsident Karol Nawrocki sagte bei einer Gedenkveranstaltung in Radruz an der Grenze zur Ukraine: "Wir weigern uns, die 120.000 Polen - Zivilisten, Frauen und Kinder, die von ukrainischen Nationalisten brutal ermordet wurden - in Vergessenheit geraten zu lassen."

Badegast rettet Frau aus Tiroler See

Kramsach - Dramatische Szenen haben sich Freitagabend am Reintalersee in Kramsach in Tirol (Bezirk Kufstein) ereignet. Eine 60-jährige Tirolerin geriet laut Medienberichten beim Schwimmen plötzlich, offenbar aufgrund von Kreislaufproblemen, in akute Not und drohte rund 40 Meter vom Ufer entfernt unterzugehen. Ein 29-jähriger Badegast aus Deutschland reagierte schnell, schnappte sich einen Rettungsring, sprang ins Wasser, schwamm zu der Frau und zog sie letztlich aus dem See.

Bei Stallbrand in OÖ etwa 600 Schweine getötet

Pettenbach - Beim Großbrand eines Schweinemastbetriebes in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf) am Samstagvormittag ist der gesamte Viehbestand mit rund 600 Tieren in den Flammen umgekommen. Laut Angaben der Einsatzleitung gegenüber der APA herrschte durch das Feuer akute Einsturzgefahr, weswegen die Einsatzkräfte die Stallungen nicht betreten konnten. Durch den Einsatz von rund 200 Mitgliedern der 18 umliegenden Feuerwehren wurde ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red