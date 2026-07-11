NEOS: Dengler beklagt nach Partei-Aus "autoritäre" Führung

Wien - NEOS-Mitbegründer Veit Dengler hat nach seinem Ausschluss aus dem pinken Parlamentsklub und der Partei vom Freitag eine "autoritäre" Führung der NEOS beklagt. Diese gehe von Parteichefin Beate Meinl-Reisinger aus, erklärte Dengler am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal". Klubchef Yannick Shetty sprach hingegen von einem "Vertrauensbruch" Denglers, der Ausschluss sei daher alternativlos gewesen.

Waldbrand in Osttirol gelöscht

Virgen - Ein Freitagnachmittag im Osttiroler Virgen ausgebrochener Waldbrand, der einen Feuerwehr-Großeinsatz auslöste, ist am Samstag endgültig unter Kontrolle gebracht und gelöscht worden. Die Flammen waren auf einer Fläche von zehn bis zwölf Hektar abgeholztem Waldgebiet bekämpft worden. Bis Samstagfrüh wurde das Feuer eingedämmt, den Tag über dauerten die Nachlöscharbeiten an. Auch am Sonntag werde man noch im Einsatz sein, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl zur APA.

Mehr als 4.300 Erdbebentote in Venezuela

Caracas - Gut zwei Wochen nach dem schweren Doppel-Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 4.300 gestiegen. Seit der Katastrophe am 24. Juni seien 4.333 Todesopfer gezählt worden, sagte Parlamentspräsident Jorge Rodr�guez, der Bruder von Übergangspräsidenten Delcy Rodr�guez, am Samstag bei einer Pressekonferenz. Am Vortag hatte er noch 4.118 Tote als neue Opferbilanz verkündet. Tausende Menschen werden noch vermisst.

Zwei Millionen Menschen in China wegen Taifun evakuiert

Peking/Taipeh - In China haben die Behörden wegen des Taifuns "Bavi" fast zwei Millionen Menschen in Sicherheit gebracht. Der Sturm traf am späten Samstagabend (Ortszeit) in der ostchinesischen Küstenstadt Taizhou auf Land. Er erreichte dem Nationalen Meteorologischen Zentrum zufolge Windgeschwindigkeiten von bis zu 144 Kilometern pro Stunde. Der Sturm schwächt sich zwar auf seinem Weg über kühlere Gewässer ab, die Behörde warnte jedoch vor extremen Regenfällen.

Gespräche von Libanon und Israel in Rom geplant

Beirut - Der Libanon wird an den für kommende Woche geplanten Gesprächen mit Israel in Rom teilnehmen. Das bestätigte ein Vertreter des Libanon, der anonym bleiben wollte, am Samstag, ohne nähere Angaben zu machen. Unterdessen beriet eine US-Militärdelegation in Beirut mit Vertretern der libanesischen Armee über die Umsetzung des Rückzugs israelischer Truppen aus einzelnen Gebieten im Süden des Libanon.

Notstand nach Sturzfluten in Missouri ausgerufen

Washington - Nach heftigen Regenfällen und Sturzfluten im US-Staat Missouri haben Einsatzkräfte Hunderte Menschen aus den Fluten gerettet. Besonders betroffen war der Südosten des Bundesstaats, wo US-Medienberichten zufolge binnen 24 Stunden örtlich bis zu 30 Zentimeter Regen fielen. Gouverneur Mike Kehoe rief den Notstand aus. Unter den Geretteten waren nach Behördenangaben auch mehr als 200 Kinder und Betreuer eines Sommercamps.

Polen gedenkt Opfern von ukrainischem Weltkriegsmassaker

Warschau - Überschattet von einem Geschichtsstreit mit der Ukraine hat Polen den "Gedenktag für die Opfer des Massakers von Wolhynien und anderer Verbrechen ukrainischer Nationalisten" begangen. Der nationalkonservative Präsident Karol Nawrocki sagte bei einer Gedenkveranstaltung in Radruz an der Grenze zur Ukraine: "Wir weigern uns, die 120.000 Polen - Zivilisten, Frauen und Kinder, die von ukrainischen Nationalisten brutal ermordet wurden - in Vergessenheit geraten zu lassen."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red