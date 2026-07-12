US-Angriffe nach iranischem Beschuss in Hormuz-Straße

Washington - Die Lage in der umkämpften Straße von Hormuz ist in der Nacht auf Sonntag eskaliert. Nach dem Beschuss des Containerschiffes "GFS Galaxy" hat das US-Militär den Iran angegriffen. Wie das US-Zentralkommando Centcom mitteilte, wurden mehr als 300 Ziele getroffen. Handelsschiffe könnten die Schifffahrtsroute weiter passieren, betonte das US-Militär. Die iranischen Revolutionsgarden (IGRC) flogen Angriffe auf US-Militärbasen in den Golfstaaten und Jordanien.

Ukraine attackiert Raffinerie im Wolgagabiet Samara

Kiew (Kyjiw) - Im russischen Gebiet Samara an der Wolga ist ein Mann durch ukrainische Drohnenangriffe ums Leben gekommen. "Drei Personen wurden verletzt, darunter auch ein Kind", teilte Gouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew mit. Es gebe Schäden an Wohnhäusern und an einem Industrieobjekt, schrieb er zudem, ohne nähere Angaben zu machen. Dabei handle es sich um die Ölraffinerie in Sysran, berichtete das unabhängige Internetportal "Astra". In der Anlage sind mehrere große Brände zu sehen.

Zwei Tote bei Schusswaffenvorfall in Toronto

Montreal - Bei einem Schusswaffenvorfall in Toronto sind zwei Menschen getötet worden. Fünf weitere seien verletzt worden, teilte die Polizei der kanadischen Stadt am Samstagabend (Ortszeit) im Onlinedienst X mit. Die Gewalttat ereignete sich nach einem Bericht des britischen Senders BBC im Rahmen eines Straßenfestivals auf der St. Clair Avenue. Heuer findet dort bereits zum 22. Mal ein Salsafestival mit Livemusik und Tanzdarbietungen statt.

Greenpeace und Samariterbund fordern besseren Hitzeschutz

Wien - Anlässlich des Gedenktags für die Opfer der Klimakrise am 15. Juli schlagen die Umweltschutzorganisation Greenpeace und der Samariterbund Alarm. Die Folgen der Erderhitzung seien auch in Österreich deutlich spürbar, teilten sie mit. Hitzewellen würden zunehmen, länger dauern und die Gesundheit der Menschen gefährden. Laut dem Hitze-Mortalitätsmonitoring der AGES sind im Sommer des Vorjahres 449 Menschen an Hitze in Österreich gestorben, hieß es in der Mitteilung.

ÖGB: Lohnlücke zu schließen auch gut für Staatshaushalt

Wien - Die Gehalts- und Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern zu reduzieren, würde nicht nur der Gleichstellung dienen, sondern auch dem Staatshaushalt zugute kommen. Zu dem Schluss kommt eine Analyse des Gewerkschaftsbunds (ÖGB). Würde der gesamte Gender-Pay-Gap (auch: "Lohnlücke"; Anm.) pro Arbeitsstunde verschwinden, würden laut ÖGB-Berechnung 9 Milliarden Euro zusätzliche Steuern und Sozialversicherungsbeiträge anfallen.

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red