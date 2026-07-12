US-Angriffe nach iranischem Beschuss in Hormuz-Straße

Washington - Die Lage in der umkämpften Straße von Hormuz ist in der Nacht auf Sonntag eskaliert. Nach dem Beschuss des Containerschiffes "GFS Galaxy" hat das US-Militär den Iran angegriffen. Wie das US-Zentralkommando Centcom mitteilte, wurden mehr als 300 Ziele getroffen. Ein zweites Containerschiff brannte nach einem erneuten Vorfall. Die iranischen Revolutionsgarden (IGRC) flogen Angriffe auf US-Militärbasen in den Golfstaaten und Jordanien.

850 Radar wegen neuer Vorschriften in Italien abgeschaltet

Rom - In Italien gelten ab heute, Sonntag, neue Vorschriften für Radar-Geräte. Nach einem im Juni verabschiedeten und inzwischen im Amtsblatt veröffentlichten Dekret des Verkehrsministeriums dürfen mit Geschwindigkeitsmessgeräten ohne die vorgeschriebene Typgenehmigung keine Geldstrafen mehr verhängt werden. Rund 850 der etwa 4.000 installierten Anlagen in Italien müssen deshalb vorerst abgeschaltet werden.

Ukraine attackiert Raffinerie im Wolgagabiet Samara

Kiew (Kyjiw) - Im russischen Gebiet Samara an der Wolga ist ein Mann durch ukrainische Drohnenangriffe ums Leben gekommen. "Drei Personen wurden verletzt, darunter auch ein Kind", teilte Gouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew mit. Es gebe Schäden an Wohnhäusern und an einem Industrieobjekt, schrieb er zudem, ohne nähere Angaben zu machen. Dabei handle es sich um die Ölraffinerie in Sysran, berichtete das unabhängige Internetportal "Astra". In der Anlage sind mehrere große Brände zu sehen.

Volkswagen-Chef will Fabrikschließungen vermeiden

Wolfsburg - Im Ringen um die Zukunft Zehntausender Arbeitsplätze bei Volkswagen will Konzernchef Oliver Blume nach eigenen Angaben Fabrikschließungen vermeiden. "Es gibt intelligentere Lösungen, als Werke zu schließen", sagte Blume der "Bild am Sonntag" laut Vorausmeldung. Vier Werke in Deutschland gelten als gefährdet. Blume sagte, dass Einsparungen in deutschen Standorten schon Wirkung zeigten, und die Fabrikkosten allein im Vorjahr "um durchschnittlich 20 Prozent" gesunken seien.

Zwei Tote bei Schusswechsel auf Salsa-Festival in Toronto

Montreal - Bei einem Schusswechsel auf einem von Tausenden Menschen besuchten Salsa-Festival in Toronto sind zwei Männer getötet und mindestens vier weitere Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hätten zwei Menschen am Samstag aufeinander geschossen, teilte die Polizei der kanadischen Großstadt mit. Am Tatort wurden demnach zwei Schusswaffen sichergestellt.

Republikanischer US-Senator Lindsey Graham gestorben

Washington - Der langjährige republikanische Senator und Trump-Verbündete Lindsey Graham ist tot. Er sei am Samstagabend nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben, war auf seinen Profilen auf X und Facebook in einer Mitteilung seines Büros zu lesen. Graham hatte am Donnerstag seinen 71. Geburtstag gefeiert.

Wanderin in Vorarlberg aus Bergnot gerettet

Brand/Bürserberg - Eine unter anderem nur mit Straßenschuhen und kurzer Hose ausgerüstete 29-jährige Wanderin aus Deutschland hat Samstagabend kurz vor Mitternacht von Einsatzkräften aus Bergnot vom Gipfel der 1.967 Meter hohen Mondspitze in Vorarlberg (Bezirk Bludenz) gerettet werden müssen. Die Frau hatte am Gipfel den Sonnenuntergang abgewartet, saß dann aber nach Einbruch der Dunkelheit fest, da sie keine Taschenlampe oder Ähnliches bei sich hatte.

Alko-Lenker stürzte in Kärnten rund 50 Meter in Wald

Bad St. Leonhard - Ein schwer alkoholisierter 19-jähriger Pkw-Lenker hat in der Nacht auf Sonntag auf der Erzbergstraße in Bad St. Leonhard im Lavanttal in Kärnten (Bezirk Wolfsberg) einen Unfall gebaut. Der junge Mann war gerade bergwärts gefahren, als er aus unbekannter Ursache von der Straße abkam und mit dem Auto rund 50 Meter in den angrenzenden Wald abstürzte. Der Kärntner wurde verletzt und in das Krankenhaus Wolfsberg eingeliefert, berichtete die Polizei.

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red