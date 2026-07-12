Kleinflugzeug in Gaming abgestürzt

Gaming - In Gaming (Bezirk Scheibbs) ist am Sonntag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Wie die Polizei der APA mitteilte, dürften laut ersten Informationen vier Personen an Bord gewesen sein. Der Rettungseinsatz läuft derzeit.

"Pflegebonus" soll gesetzlich abgesichert werden

Wien - Sozial- und Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) hat am Sonntag angekündigt, den "Pflegebonus" für Pflege-Fachkräfte gesetzlich absichern zu wollen. Der Bonus war als Folge der massiven Belastungen für das Pflegepersonal während der Corona-Pandemie eingeführt worden, im Vorjahr kündigte das Land Salzburg an, den Bonus nicht mehr auszahlen zu wollen, zog später aber nach Protesten zurück.

Iran-Krieg erneut - Iranischer Soldat laut Behörden getötet

Washington - Der Krieg zwischen den USA und dem Iran eskaliert erneut. Beide Seiten griffen einander am Wochenende mit Raketen und Drohnen an. Nach Angaben Teherans wurde ein iranischer Soldat getötet. Der Marinesoldat sei einem Angriff auf den Hafen von Jask im Süden des Landes zum Opfer gefallen, meldeten die Nachrichtenagenturen Mehr und Tasnim am Sonntag unter Berufung auf einen Behördenvertreter.

Warum die Ukraine Schiffe im Asowschen Meer attackiert

Kiew (Kyjiw) - In der Nacht haben ukrainische Drohnen erneut Ziele im russischen Hinterland attackiert. Schlagzeilen machte der Angriff auf eine Raffinerie im russischen Wolgagebiet Samara 800 Kilometer von der Front entfernt. Die Anlage selbst geriet Augenzeugen zufolge in Brand - und vergrößert damit die Sorgen der Russen bei der Treibstoffversorgung. Der Generalstab in Kiew meldete später aber auch Angriffe im Asowschen Meer. Zehn Öltanker und vier Fähren seien getroffen worden, hieß es.

Volkswagen-Chef will Fabrikschließungen vermeiden

Wolfsburg - Im Ringen um die Zukunft Zehntausender Arbeitsplätze bei Volkswagen will Konzernchef Oliver Blume nach eigenen Angaben Fabrikschließungen vermeiden. "Es gibt intelligentere Lösungen, als Werke zu schließen", sagte Blume der "Bild am Sonntag" laut Vorausmeldung. Vier Werke in Deutschland gelten als gefährdet. Blume sagte, dass Einsparungen in deutschen Standorten schon Wirkung zeigten, und die Fabrikkosten allein im Vorjahr "um durchschnittlich 20 Prozent" gesunken seien.

Zwei Tote bei Schusswechsel auf Salsa-Festival in Toronto

Montreal - Bei einem Schusswechsel auf einem von Tausenden Menschen besuchten Salsa-Festival in Toronto sind zwei Männer getötet und mindestens vier weitere Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hätten zwei Menschen am Samstag aufeinander geschossen, teilte die Polizei der kanadischen Großstadt mit. Am Tatort wurden demnach zwei Schusswaffen sichergestellt.

850 Radar wegen neuer Vorschriften in Italien abgeschaltet

Rom - In Italien gelten ab heute, Sonntag, neue Vorschriften für Radar-Geräte. Nach einem im Juni verabschiedeten und inzwischen im Amtsblatt veröffentlichten Dekret des Verkehrsministeriums dürfen mit Geschwindigkeitsmessgeräten ohne die vorgeschriebene Typgenehmigung keine Geldstrafen mehr verhängt werden. Rund 850 der etwa 4.000 installierten Anlagen in Italien müssen deshalb vorerst abgeschaltet werden.

Arbeiten nach Waldbrand in Osttirol bald zu Ende

Virgen - Nach dem Waldbrand im Osttiroler Virgen, der ein Großaufgebot an Feuerwehren und sonstigen Einsatzkräften seit Freitagnachmittag beschäftigte, werden am Sonntag letzte Nachlöscharbeiten durchgeführt. Voraussichtlich bis zum Abend könne endgültig "Brand aus" gegeben werden, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl zu APA Sonntagmittag.

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red