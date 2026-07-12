Iran-Krieg eskaliert erneut - Iranischer Soldat getötet

Washington - Der Krieg zwischen den USA und dem Iran eskaliert erneut. Beide Seiten griffen einander am Wochenende mit Raketen und Drohnen an. Nach Angaben Teherans wurde ein iranischer Soldat getötet. Der Marinesoldat sei einem Angriff auf den Hafen von Jask im Süden des Landes zum Opfer gefallen, meldeten die Nachrichtenagenturen Mehr und Tasnim am Sonntag unter Berufung auf einen Behördenvertreter. Der Vermittler Pakistan rief Teheran und Washington zur Zurückhaltung auf.

Trump: Straße von Hormuz ist geöffnet

Teheran - Die Straße von Hormuz ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump für die Handelsschifffahrt geöffnet. Dies erklärt Trump in einem Interview der NBC-Sendung "Meet the Press" am Sonntag und widersprach damit iranischen Aussagen einer Schließung der Meerenge. Die USA und der Iran greifen sich weiterhin gegenseitig an, was Sorgen über die Sicherheit auf einer der weltweit wichtigsten Routen für Öltransporte aufwirft.

"Pflegebonus" soll gesetzlich abgesichert werden

Wien - Sozial- und Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) hat am Sonntag angekündigt, den "Pflegebonus" für Pflege-Fachkräfte gesetzlich absichern zu wollen. Der Bonus war als Folge der massiven Belastungen für das Pflegepersonal während der Corona-Pandemie eingeführt worden, im Vorjahr kündigte das Land Salzburg an, den Bonus nicht mehr auszahlen zu wollen, zog später aber nach Protesten zurück.

Selenskyj kündigt Regierungsumbau in der Ukraine an

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Kabinettsumbildung angekündigt. Er begründete dies unter anderem mit einem außenpolitischen Strategiewechsel, um Beziehungen zu Schlüsselpartnern zu stärken. Er wolle Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko sowie die Chefs einiger Strafverfolgungsbehörden austauschen, teilte Selenskyj am Sonntag auf der Plattform X mit. Er danke Swyrydenko für ihre Arbeit. Selenskyj nannte keinen Kandidaten für die Nachfolge Swyrydenkos.

Vier Tote bei erneuten russischen Angriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei erneuten russischen Angriffen auf die Ukraine sind in der Nacht auf Sonntag nach örtlichen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden. In der Region Dnipropetrowsk im östlichen Zentrum des Landes seien drei Menschen bei Drohnen- und Artillerie-Angriffen gestorben, erklärte der örtliche Militärgouverneur Olexandr Gandscha. Zwei der Todesopfer gab es demnach bei einem Angriff auf eine Industrieanlage in Krywyj Rih.

Republikanischer US-Senator Lindsey Graham gestorben

Washington - Der langjährige republikanische Senator und Trump-Verbündete Lindsey Graham ist tot. Er sei am Samstagabend nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben, war auf seinen Profilen auf X und Facebook in einer Mitteilung seines Büros zu lesen. Graham hatte am Donnerstag seinen 71. Geburtstag gefeiert.

Arbeiten nach Waldbrand in Osttirol bald zu Ende

Virgen - Nach dem Waldbrand im Osttiroler Virgen, der ein Großaufgebot an Feuerwehren und sonstigen Einsatzkräften seit Freitagnachmittag beschäftigte, werden am Sonntag letzte Nachlöscharbeiten durchgeführt. Voraussichtlich bis zum Abend könne endgültig "Brand aus" gegeben werden, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl zu APA Sonntagmittag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red