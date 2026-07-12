Zwei Tote und zwei Verletzte bei Flugzeugabsturz in NÖ

Gaming - Ein voll besetztes viersitziges Kleinflugzeug ist am Sonntag in Gaming in Niederösterreich (Bezirk Scheibbs) abgestürzt. Zwei der Insassen kamen ums Leben. Die beiden anderen Personen wurden schwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungshubschrauber per Seil geborgen und in Spitäler nach Amstetten und Linz geflogen.

"Pflegebonus" soll gesetzlich abgesichert werden

Wien - Sozial- und Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) hat am Sonntag angekündigt, den "Pflegebonus" für Pflege-Fachkräfte gesetzlich absichern zu wollen. Der Bonus war als Folge der massiven Belastungen für das Pflegepersonal während der Corona-Pandemie eingeführt worden, im Vorjahr kündigte das Land Salzburg an, den Bonus nicht mehr auszahlen zu wollen, zog später aber nach Protesten zurück.

Republikanischer US-Senator Lindsey Graham gestorben

Washington - Der langjährige republikanische Senator und Trump-Verbündete Lindsey Graham ist tot. Er sei am Samstagabend nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben, war auf seinen Profilen auf X und Facebook in einer Mitteilung seines Büros zu lesen. Graham hatte am Donnerstag seinen 71. Geburtstag gefeiert.

Selenskyj kündigt Regierungsumbau in der Ukraine an

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Kabinettsumbildung angekündigt. Er begründete dies unter anderem mit einem außenpolitischen Strategiewechsel, um Beziehungen zu Schlüsselpartnern zu stärken. Er wolle Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko sowie die Chefs einiger Strafverfolgungsbehörden austauschen, teilte Selenskyj am Sonntag auf der Plattform X mit. Er danke Swyrydenko für ihre Arbeit. Selenskyj nannte keinen Kandidaten für die Nachfolge Swyrydenkos.

Für Rosenkranz Überprüfung von Mitarbeitern denkbar

Wien - Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) hat am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus" signalisiert, der zuletzt von der ÖVP doch geforderten Sicherheitsüberprüfung von parlamentarischen Mitarbeitern nahezutreten. Wenn es eine Mehrheit in der Präsidiale geben sollte, sei er "für alles zu haben", sagte er in der ORF-Sendung "Hohes Haus".

93-Jähriger nach Gasexplosion in Wien gestorben

Wien - Ein 93-jähriger Mann, der vor einer Woche sein Wohnhaus in Wien-Floridsdorf durch eine mutwillig herbeigeführte Gasexplosion in die Luft gesprengt hat, ist gestorben. Der Mann war vergangenen Sonntag in den Trümmern des Hauses gefunden und mit schweren Verletzungen geborgen worden. Im Krankenhaus wurde er in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Wie der ORF-Wien am Sonntagabend berichtete, ist er nun an seinen schweren Verletzungen verstorben.

Trump: Straße von Hormuz ist geöffnet

Teheran - Die Straße von Hormuz ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump für die Handelsschifffahrt geöffnet. Dies erklärt Trump in einem Interview der NBC-Sendung "Meet the Press" am Sonntag und widersprach damit iranischen Aussagen einer Schließung der Meerenge. Die USA und der Iran greifen sich weiterhin gegenseitig an, was Sorgen über die Sicherheit auf einer der weltweit wichtigsten Routen für Öltransporte aufwirft.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red