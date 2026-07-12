Iran-Krieg eskaliert erneut - Iranischer Soldat getötet

Washington/Teheran - Der Krieg zwischen den USA und dem Iran eskaliert erneut. Beide Seiten griffen einander am Wochenende mit Raketen und Drohnen an. Nach Angaben Teherans wurde ein iranischer Soldat getötet. Der Marinesoldat sei einem Angriff auf den Hafen von Jask im Süden des Landes zum Opfer gefallen, meldeten die Nachrichtenagenturen Mehr und Tasnim am Sonntag unter Berufung auf einen Behördenvertreter. Am Abend gab es erneut Berichte über Angriffe.

Trump: Straße von Hormuz ist geöffnet

Teheran - Die Straße von Hormuz ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump für die Handelsschifffahrt geöffnet. Dies erklärt Trump in einem Interview der NBC-Sendung "Meet the Press" am Sonntag und widersprach damit iranischen Aussagen einer Schließung der Meerenge. Die USA und der Iran greifen sich weiterhin gegenseitig an, was Sorgen über die Sicherheit auf einer der weltweit wichtigsten Routen für Öltransporte aufwirft.

Zwei Tote und zwei Verletzte bei Flugzeugabsturz in NÖ

Gaming - Ein voll besetztes viersitziges Kleinflugzeug ist am Sonntag in Gaming in Niederösterreich (Bezirk Scheibbs) abgestürzt. Zwei der Insassen kamen ums Leben. Die beiden anderen Personen wurden schwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungshubschrauber per Seil geborgen und in Spitäler nach Amstetten und Linz geflogen.

Selenskyj kündigt Regierungsumbau in der Ukraine an

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Kabinettsumbildung angekündigt. Er begründete dies unter anderem mit einem außenpolitischen Strategiewechsel, um Beziehungen zu Schlüsselpartnern zu stärken. Er wolle Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko sowie die Chefs einiger Strafverfolgungsbehörden austauschen, teilte Selenskyj am Sonntag auf der Plattform X mit. Er danke Swyrydenko für ihre Arbeit. Selenskyj nannte keinen Kandidaten für die Nachfolge Swyrydenkos.

Für Rosenkranz Überprüfung von Mitarbeitern denkbar

Wien - Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) hat am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus" signalisiert, der zuletzt von der ÖVP doch geforderten Sicherheitsüberprüfung von parlamentarischen Mitarbeitern nahezutreten. Wenn es eine Mehrheit in der Präsidiale geben sollte, sei er "für alles zu haben", sagte er in der ORF-Sendung "Hohes Haus".

Viele Tote bei Feuer in Pub in Bangkok

Bangkok - Bei einem Brand in einer Bar in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind einem Agenturbericht zufolge mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei am frühen Montagmorgen (Ortszeit) ausgebrochen, meldete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Behördenangaben. Die Brandursache werde noch ermittelt, erklärte der thailändische Ministerpräsident Anutin Charnvirakul dem Bericht zufolge.

Israel wählt neues Parlament am 27. Oktober

Tel Aviv - In Israel findet die nächste Parlamentswahl nach Angaben der Regierungskoalition am 27. Oktober statt. Der Koalitionschef in der Knesset, Ofir Katz, bestätigte den Termin am Sonntag vor einem Parlamentsausschuss. Es ist die erste Parlamentswahl seit dem Angriff der Hamas auf Israel im Jahr 2023 und den darauffolgenden Kriegen im Gazastreifen, im Libanon und im Iran. Zuvor war auch ein früherer Termin für die Wahl im Gespräch.

Autofahrer überfährt Menschen auf Straßenfest in Chile

Santiago de Chile - Bei einem Straßenfest in Chile hat ein Autofahrer am Sonntag mehrere Menschen überfahren und Polizeiangaben zufolge mindestens sechs Menschen getötet. Der Mann habe bei einem Straßenfest in der Stadt Vi�a del Mar westlich der Hauptstadt Santiago aus noch unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sagte ein Polizeivertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Sieben weitere Menschen seien ebenfalls angefahren und verletzt worden.

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red